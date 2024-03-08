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Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс

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Оценки за матч

Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Лиссабоне "Бенфика" принимала "Рейнджерс" - матч закончился вничью 2:2.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды, отыграл все 90 минут и пропустил два гола.

По итогам матча украинец получил оценки 6.5 от WhoScored и 6.9 от SofaScore.

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За игру Трубин совершил 3 сейва, отдал 25 из 28 точных пасов (89%), из них 4 из 7-ти – длинные, а также выиграл одну верховую дуэль.

Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс - изображение 1Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс - изображение 2
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