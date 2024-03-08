Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Лиссабоне "Бенфика" принимала "Рейнджерс" -
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды, отыграл все 90 минут и пропустил два гола.
По итогам матча украинец получил оценки 6.5 от WhoScored и 6.9 от SofaScore.
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За игру Трубин совершил 3 сейва, отдал 25 из 28 точных пасов (89%), из них 4 из 7-ти – длинные, а также выиграл одну верховую дуэль.
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