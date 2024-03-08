Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два гола Трубину от лидера чемпионата Шотландии. Бенфика - Рейнджерс 2:2. Видео голов и обзор матча
С реализацией у гостей дела обстояли получше
beIN Sports
Первый матч "Бенфики" и "Рейнджерса" в Лиссабоне в рамках 1/8 финала Лиги Европы не выявил победителя между командами — 2:2.
Гости вышли вперёд уже на седьмой минуте усилиями Лоренса. Затем соперники обменялись голами Ди Марии и Дуджона Стерлинга в компенсированное к первому тайму время, а окончательный счёт поединка был установлён на 67-й минуте - автоголом отметился защитник "Рейнджерса" Коннор Голдсон.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле полный матч, совершив три сейва.
Ответная встреча между "Бенфикой" и "Рейнджерс" состоится в Шотландии, 14 марта. Начало — в 19:45 по Киеву.
Лига Европы. 1/8 финала, первый матч
Лиссабон. "Эстадио да Луж"
"Бенфика" - "Рейнджерс" 2:2
Голы: Ди Мария 45+2, Голдсок 67(авт) - Лоренс 7, Стерлинг 45+5
Популярное сейчас
- Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс
- УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито
- Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО
- ЛЕ. Карабах – Байер 2:2. Сенсация была близко
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО