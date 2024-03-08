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Два гола Трубину от лидера чемпионата Шотландии. Бенфика - Рейнджерс 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

С реализацией у гостей дела обстояли получше

Два гола Трубину от лидера чемпионата Шотландии. Бенфика - Рейнджерс 2:2. Видео голов и обзор матча

beIN Sports

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Первый матч "Бенфики" и "Рейнджерса" в Лиссабоне в рамках 1/8 финала Лиги Европы не выявил победителя между командами — 2:2.

Гости вышли вперёд уже на седьмой минуте усилиями Лоренса. Затем соперники обменялись голами Ди Марии и Дуджона Стерлинга в компенсированное к первому тайму время, а окончательный счёт поединка был установлён на 67-й минуте - автоголом отметился защитник "Рейнджерса" Коннор Голдсон.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле полный матч, совершив три сейва.

Ответная встреча между "Бенфикой" и "Рейнджерс" состоится в Шотландии, 14 марта. Начало — в 19:45 по Киеву.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

"Бенфика" - "Рейнджерс" 2:2

Голы: Ди Мария 45+2, Голдсок 67(авт) - Лоренс 7, Стерлинг 45+5

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Рейнджерс (Глазго) Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Анатолий Трубин
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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