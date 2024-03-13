Байер – Карабах. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

Многим казалось, что уже после первого противостояния "фармацевты" обеспечат комфортное преимущество, а они едва спаслись в компенсированное время - 2:2. Смогут ли гости из Азербайджана снова удивить всех?

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Лига Европы

1/8 финала. Второй матч

14 марта, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Карабах"

Трансляция - Мегого Футбол-1

Новости "Карабаха"

Неделю назад подопечные Гурбанова шокировали все футбольное сообщество. После первого тайма они выигрывали 2:0, но не хватило сил и концентрации и потеряли победу – 2:2. Однако этот матч "Карабах" безусловно можно занести себе в актив. Возможно, это была лучшая игра команды на евроарене. Коллектив из Азербайджана с первых минут играл агрессивно, быстро доставлял мяч в заключительную треть поля и пытался большинство атак завершать ударами. Двенадцать ударов по воротам против фаворита противостояния – это впечатляющий показатель. Футболисты "Карабаха" доказали, что необязательно большую часть времени держивать мяч. Главное играть максимально эффективно в атаке. Даже Хаби Алонсо отметил, что его команде повезло. Сможет ли представитель Восточной Европы так же качественно сыграть на выезде? На групповом этапе у них это не получилось – поражение 1:5. В преддверии выезда в Леверкузен "скакуны" в местном чемпионате уверенно обыграли "Зиру" - 3:1.

Новости "Байера"

Тренерский штаб немецкой команды решил оставить лидеров в запасе и за это "Байер" наказали. В первом тайме "фармацевты" не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. К тому же, очень много ошибались в защите. После перерыва вышли Вирц, Шик, Джака и Фримпонг и все пошло гораздо интереснее. Тем не менее, "Байер" был близок к тому, чтобы впервые в нынешнем сезоне проиграть. А вот в Бундеслиге у команды все отлично. На выходных "Байер" уверенно победил "Вольфсбург" – 2:0. Лишь шесть побед осталось до того, чтобы подопечные Алонсо одержали "салатницу". Ожидаем, что тренерский штаб "фармацевтов" сделает выводы и на этот раз выпустит своих лидеров с первых минут, чтобы обеспечить комфортное преимущество еще до перерыва.

Личные встречи

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы команды между собой сыграли трижды: две победы "Байера" на групповом турнире и ничья в первом матче 1/8 финала. "Карабах" дома смог навязать борьбу именитому сопернику.

Последние пять матчей "Карабаха" и "Байера"

Последние пять встреч "Карабаха"

10.03. "Карабах" - "Зира" 3:1

03.03. "Нефтчи" - "Карабах" 1:4

28.02. "Габала" - "Карабах" 0:4

25.02. "Карабах" - "Сумгаит" 2:0

22.02. "Карабах" - "Брага" 2:3

Последние пять встреч "Байера"

10.03. "Байер" - "Вольфсбург" 2:0

03.03. "Кельн" – "Байер" 0:2

23.02. "Байер" - "Майнц" 2:1

17.02. "Гайденхайм" - "Байер" 1:2

10.02. "Байер" - "Бавария" 3:0

Цифры и факты

"Байер" в нынешнем сезоне не проиграл ни одного официального матча;

"Байер" выиграл у "Карабаха" в двух из трех очных встреч;

В 2024 году "Карабах" провел 13 поединков в разных турнирах и проиграл всего дважды.

Ставки и коэффициенты на матч Байер - Карабах

Прогноз на матч от UA-Football

Дома подопечные Гурбанова повергли в шок футбольное сообщество, но повторить этот результат на выезде будет очень сложно. Напомним, что на групповом турнире "Байер" на своем стадионе разгромил соперника – 5:1. Смогут ли гости навязать борьбу? Ожидаем, что легкой прогулки для "фармацевтов" на этот раз не будет. Прогноз – индивидуальный тотал "Карабаха" больше 0.5 (1.89).