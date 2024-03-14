Брайтон - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

В первом матче "Роме" удалось превзойти все возможные ожидания, буквально не заметив своего соперника. Кажется, что судьба противостояния уже решена, но что, если "Брайтон" тоже приготовил сюрпризы подопечным всё ещё непобедимого Де Росси?
"Брайтон" проводит не самый лучший период после начала нового года. Апогеем спада стало разгромное поражение от "Ромы" в первом матче 1/8. И не сказать, что настолько ужасно смотрелась подопечные Де Дзерби - большую часть встречи команда играла с хозяевами на равных, создавала опасные моменты, однако разница в индивидуальном классе стала решающим фактором. Римляне из своих шансов выжали максимум, "Брайтон" - минимум. Да и в обороне начудил изрядно.
Если не случится какого-то чуда, после завтрашнего матча "чайки" смогут полноценно сосредоточиться на выступлениях в английской Премьер-Лиге. На данный момент "Брайтон" находится на восьмой строчке с 43 очками, и ещё имеет шансы второй раз подряд попасть в еврокубки. В последнем туре южане с трудом обыграли аутсайдера АПЛ "Ноттингем" и, таким образом, прервали серию из трёх поражений кряду.
Список травмированных у "Брайтона" не изменился по сравнению с игрой в Риме. Всё так же в лазарете находятся Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Джек Хиншелвуд и Жоао Педро.
Новости Ромы
У "Ромы", в отличие от своих соперников, прервалась другая серия на выходных. Столичный клуб не смог одержать победу в четвёртом матче подряд, расписав мировую ничью с крепкой "Фиорентиной" в Серии А на выезде - 2:2. Однако, благодаря осечке "Аталанты" подопечные Де Росси по-прежнему находятся на пятом месте чемпионата, дыша в спину сенсационной "Болонье".
Учитывая то, с каким трудом римляне прошли "Фейеноорд" в стыковых поединках 1/16 финала Лиги Европы - с "Брайтоном" ожидалась похожая битва приблизительно равных по уровню команд. Тем не менее, "волки" смогли доказать своё превосходство, с очень высокой долей вероятности решив все вопросы относительно победителя противостояния уже в первой игре.
Не поможет "Роме" завтра лишь Тэмми Абрахам, который ещё ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне и по-прежнему восстанавливается после травмы крестообразных связок.
Победа "Брайтона" со счётом 2:1. Хоть и явно не впечатляют "чайки" последнее время, но фактор родного стадиона большую роль для них играет. Чего только стоит тот факт, что дома подопечные Де Дзерби не проигрывают уже 13 матчей. О камбеке речь не идёт, но на минимальную победу хозяева могут сподобиться.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.