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Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании
Валенсия - Леванте: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
В этот же день в Ла Лиге состоится матч "Гранада" - "Хетафе", который, учитывая турнирную мотивацию команд, выглядит даже привлекательнее, чем матч "Валенсия" - "Леванте". Однако это дерби, а дерби всегда дарят особые эмоции. Даже если играть приходится при пустых трибунах.
"Валенсия" отстает от группы лидеров, но не критично. До зоны Лиги Европы – рукой подать, а если постараться, то можно втянуться и в борьбу за Лигу чемпионов. В прошлом году "Валенсия" тоже не была главным претендентом на место в четверке, однако сумела вскочить в последний вагон. Болельщики "Лос Чес" мечтают о новом поводе для гордости.
Цинично, но "Валенсии" карантин пошел, возможно, даже на пользу. Команда выиграла лишь один из последних восьми матчей до вынужденной паузы, боролась все время с травмами. К "Леванте" команда Селадеса также не подойдет во всеоружии, но потери не критичны. Дисквалифицирован Кондогбия, Паулиста, Пиччини и Гарай не готовы физически.
"Леванте" комфортно опережает зону вылета и может не беспокоиться о сохранении прописки. Если "лягушки" хотя бы домашние матчи будут проводить в свою силу, то шансов упасть в пропасть не будет. Как и нет реальных шансов на нечто большее, чем середина турнирной таблицы. Здесь уже задача для главного тренера – как следует мотивировать своих подопечных.
У "Леванте" не сыграет Иван Лопес.
Прогноз: победа "Валенсии" 3:2.
Ставка: отталкиваемся от того, что левантийское дерби редко бывает малорезультативным. В последних пяти матчах между этими соперниками забивали обе команды, в последних четырех матчах было больше трех голов. Ставка "тотал больше 2,5" или "обе забьют" – обоснована.