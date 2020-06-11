  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Валенсия - Леванте: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 28-й тур. Испания. Валенсия. "Месталья", 12.06.2020. 23:00. Арбитр в поле – Хавьер Альберола; трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO

В этот же день в Ла Лиге состоится матч "Гранада" - "Хетафе", который, учитывая турнирную мотивацию команд, выглядит даже привлекательнее, чем матч "Валенсия" - "Леванте". Однако это дерби, а дерби всегда дарят особые эмоции. Даже если играть приходится при пустых трибунах.

"Валенсия" отстает от группы лидеров, но не критично. До зоны Лиги Европы – рукой подать, а если постараться, то можно втянуться и в борьбу за Лигу чемпионов. В прошлом году "Валенсия" тоже не была главным претендентом на место в четверке, однако сумела вскочить в последний вагон. Болельщики "Лос Чес" мечтают о новом поводе для гордости.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Цинично, но "Валенсии" карантин пошел, возможно, даже на пользу. Команда выиграла лишь один из последних восьми матчей до вынужденной паузы, боролась все время с травмами. К "Леванте" команда Селадеса также не подойдет во всеоружии, но потери не критичны. Дисквалифицирован Кондогбия, Паулиста, Пиччини и Гарай не готовы физически.

Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 1

"Леванте" комфортно опережает зону вылета и может не беспокоиться о сохранении прописки. Если "лягушки" хотя бы домашние матчи будут проводить в свою силу, то шансов упасть в пропасть не будет. Как и нет реальных шансов на нечто большее, чем середина турнирной таблицы. Здесь уже задача для главного тренера – как следует мотивировать своих подопечных.

У "Леванте" не сыграет Иван Лопес.

Валенсия - Леванте. Прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз: победа "Валенсии" 3:2.

Ставка: отталкиваемся от того, что левантийское дерби редко бывает малорезультативным. В последних пяти матчах между этими соперниками забивали обе команды, в последних четырех матчах было больше трех голов. Ставка "тотал больше 2,5" или "обе забьют" – обоснована.

1xbet
1.76
4.34
4.58
Сделать ставку
Favbet
1.75
4.10
4.33
Сделать ставку
Parimatch
1.75
4.10
4.50
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Леванте (Валенсия) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...