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Севилья - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 30-й тур. Испания. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан". 19.06.2020. 23:00. Трансляция в Украине – "Футбол 1", MEGOGO. Арбитр в поле – Хосе Гонсалес Гонсалес

После карантина у "Барселоны" выдался благоприятный календарь. В первых двух матчах каталонцы размялись в поединках с аутсайдерами. Ни "Мальорка", ни "Леганес" не создали "блаугранас" серьезных проблем, поэтому команда добыла шесть очков в тренировочном темпе. Важно, что еще ни одного мяча каталонцы в свои ворота не пропустили. Если учитывать и период до карантина, то сухая серия тер Штегена в Ла Лиге насчитывает уже три поединка. Неплохо как для команды, которую критикуют за отсутствие слаженности в обороне.

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С другой стороны, мы помним, сколько опасности "Реал Сосьедад" создал у ворот "Барселоне" в последнем перед перерывом поединка. Это может быть показательным примером, в отличие от матчей с "Мальоркой" и "Леганесом". Хотя даже "пепинерос" были близки к успеху в начале поединка на "Камп Ноу": команда создала два убийственных момента, но подвела реализация.

"Севилья" – соперник из категории "топ". Хотя в личном противостоянии с каталонцами нервионцы в последнее время только страдают. В каждом из трех последних поединков "Севилья" получала от "блаугранас" по четыре мяча. Не проиграла лишь один из последних одиннадцати поединков против "Барсы", а в последний раз выигрывала в этом противостоянии осенью 2015-го года. "Севилья" явно потеряла уверенность в матчах с "Барселоной".

Команда Хулена Лопеги хорошо начала период сезона после карантина. Пока большинство конкурентов теряли очки, андалусийцы одолели "Бетис" и закрепились на третьей позиции. Но уже в следующем матче случилась осечки, которая весьма огорчила Лопетеги. Ведь "Севилья" не просто потеряла очки в матче с "Леванте", но и не превосходила "лягушат" по игре. Тот матч в контексте "Севильи" надо расценивать как тревожный звоночек.

"Барселоне" не помогут Усман Дембеле, Френки Де Йонг и Серхи Роберто. У всех троих имеются проблемы со здоровьем. Самуэль Умтити дисквалифицирован, поэтому очень кстати для Кике Сетьена пришелся "полный функционал" Херарда Пике, получившего болезненный удар по ногам в матче с "Леганесом". Также готов играть Ансу Фати.

Антуан Гризманн и Лионель Месси работали в тренажерном зале, но препятствий для их участия в игре нет.

У "Севильи" кадровых потерь не наблюдается. Все сильнейшие готовятся к игре.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Томаш Вацлик - Хесус Навас, Диего Карлос, Жюль Кунде, Серхио Регилон - Хоан Хордан, Оливер Торрес, Эвер Банега - Мунир, Люк де Йонг, Лукас Окампос

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Херард Пике, Хорди Альба - Серхио Бускетс, Артур Рамос, Иван Ракитич - Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси

Прогноз. Победа "Барселоны" 2:1.

Ставка: "Севилья" выглядит органично, но с "Барселоной" этого будет мало. Учитывая то, как плохо в последнее время нервионцы дают каталонцам отпор, можно прогнозировать победу "Барселоны". Однако без разгрома, вероятно, с разницей в один мяч, также вероятно – волевую.

Ставка "обе забьют" выглядит перспективно. Также можно прогнозировать, что будет преодолен тотал больше 2,5.

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Данный прогноз – лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Севилья (Испания) Прогнозы
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Комментарии (13)
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amg333 (Kyiv )
18.06.2020 в 22:11
3-0 инфа 100 %,пике и Месси засунут по самые гланды,но они привыкшие))
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
18.06.2020 в 22:13
пс.путалонские педики сосалос тоже привыкшие)))
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
18.06.2020 в 21:55
Ну, тут все понятно. В лучшем случае ничья. Данная информация подтверждается со стороны нашего доминиканского корреспондента
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+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 21:22
хаха, алграёб уже облегчился
Ответить
0
-3
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 21:15
Перемога Севільї 2-1.
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 21:26
Шимйон, ты ж уже в статье написал, шо по твоим прогнозам Барса победит 2-1 Раздвоение личности?
Ответить
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 21:31
Через сколько минут переобуешься в Рыдала и в Рагуля?
Ответить
0
-3
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 21:58
Так ти ж ними і є, дурнику. Напевне тебе вкусив монреальський олень
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 22:07
Брешешь.
0
-2
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:10
Точно вкусив
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 22:19
А тебе закарпатський гірський козел..
0
-2
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:25
Молодець, не заперечуєш Можливо ви ще й разом живете? Чудова пара: олень та другий олень
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 22:45
Шимйон, шути посмешнее, а то право стыдно за тебя. Одни олени да олени...
0
0


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