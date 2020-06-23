Примера. Заочное противостояние грандов. Прогноз от Александра Шовковского

Чемпионат Испании уже набрал обороты и в течение недели продемонстрирует нам несколько интересных матчей. В частности, интрига за чемпионский титул будет подогрета двумя поединками с участием "Реала" и "Барселоны". Подопечные Зинедина Зидана в 31-м туре проведут домашнюю встречу с аутсайдером первенства "Мальоркой", которая будет пытаться улучшить свое турнирное положение. А каталонцы после ничьей с "Севильей" встретятся с одним из своих принципиальных соперников – "Атлетиком". Как могут завершиться эти встречи анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Барселона" - "Атлетик": команды забьют меньше трех мячей (ТМ 3). коэффициент 1.9

Стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

"Барселона" победит - 1.3

"Барселона" ИТБ 1.5 - 1.4

"Барселона" выиграет второй тайм - 1.6

Тотал меньше 3 голов - 1.9

Ничья в первом тайме - 2.7

Победа "Барселоны" в один мяч - 3.7

Форма команд

Серия "Барсы" из трех побед подряд оборвалась в Севилье (0:0). Кике Сетьен заявил, что "Реал" также еще будет терять очки. Зато Пике уверен, что мадридцев начнут тянуть судьи, они все будут выигрывать и теперь не все зависит от "Барсы". В этом сезоне на "Камп Ноу" Месси и компания играют уверенно - 14 побед в 15 матчах. Дома каталонцы не сумели обыграть только "Реал" (0:0).

"Атлетик" уже 5 матчей не проигрывает в Ла Лиге - 3 победы и 2 ничьи. После возобновления чемпионата "Атлетик" дважды сыграл вничью - дома 1:1 с "Атлетико" и на выезде 2:2 с "Эйбаром". В последнем туре команда Гаиска Гаритано обыграла дома "Бетис" (1:0) и поднялась на девятое место. Кстати, с тренером продлили контракт до 30 июня 2021 года.

Статистика встреч

У клубов сложные отношения. Напомню, вражда длится с 80-х, когда Марадоне показательно сломали ногу и команды устраивали эпические драки. Из последних 10 матчей каталонцы выиграли только 5, 3 победы у "Атлетика" и 2 ничьи. "Барселона" не может обыграть басков 4 матча подряд, с марта 2018.

В течение этой серии Бильбао дважды сыграл вничью в прошлом сезоне (1:1 и 0:0) и дважды победил в этом сезоне. "Атлетик" обыграл "Барсу" в стартовом туре Ла Лиги (1:0). А в феврале 2020-го баски выбили "Барселону" в четвертьфинале Кубка Испании (1:0).

Прогноз

Думаю, "Барселона" в этом матче должна комфортно побеждать. Такой результат прогнозируют и аналитики Parimatch. Предыдущие достижения "Атлетика" не будут играть роли, их футбол будет эффективным до первого пропущенного мяча. Каталонцы будут иметь большое преимущество во владении мячом, но моментов и голов будет немного.

Прогноз на матч "Реал" - "Мальорка": мадридцы победят. Коэффициент - 1.7

Стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

Фора на "Реал" (-2) - 1.7

Сухая победа мадридцев - 1.8

В матче будет забито 3 или меньше мячей - 1.9

Хозяева победят в обоих таймах – 2

Форма команд

"Реал" не только подходит к поединку в хорошем физическом и психологическом состоянии, но еще и вернул себе первую строчку - каталонцы в последнем поединке потерпели неудачу, чем подопечные Зинедина Зидана и воспользовались.

Если до вынужденной паузы команда очень часто теряла очки, то в трех последних поединках после восстановления сезона в Примере - побеждала. Мадридцы берут инициативу в свои руки и обычно открывают счет в матче. Поединки с участием "Реала" - достаточно результативные 3-4 мяча минимум.

"Мальорку" можно смело назвать худшей командой чемпионата после его восстановления. После трех сыгранных туров набрала лишь одно очко. А по показателю пропущенных мячей "Мальорка" вообще является наихудшей в чемпионате: 50 голов за 30 туров, более полтора мяча за игру.

Статистика встреч

"Реал" имеет очевидное преимущество над аутсайдером первенства. Прогноз аналитиков Parimatch это так же подтверждает. Мадридская команда очень часто побеждает "Мальорку" и нередко - с преимуществом в 2-3 мяча. Именно так было в последнем домашнем матче, когда "Реал" не почувствовал сопротивления со стороны соперника - 5:2. Вот только именно подопечные Висенте Морено в прошлый раз побеждали в очном противостоянии с "Реалом" - минимальная победа 1:0.

Прогноз

Подопечные Зидана - безусловные претенденты на победу во встрече с "Мальоркой". Считаю, что-то действительно должно пойти не по сценарию, чтобы мадридцы упустили победу.