Испания - Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций. 3 тур. Испания. Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано". 10.10.2020. 21:45. Арбитр в поле – Али Палабиик (Турция). Трансляция в Украине – "Футбол 2"

Испания не набрала максимума очков в двух стартовых турах группы В дивизиона А Лиги наций. Однако команда Луиса Энрике лидирует в квартете, что тешит самолюбие тренера и его подопечных. А тут еще и возможность укрепить свои позиции – домашний матч против последней команды квартета. И хотя Испания подходит к этой встрече не в оптимальном состоянии, Швейцарии не стоит рассчитывать на подарки от соперника. Гости смогут взять очки только благодаря идеальной дисциплине.

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Испания не победила в предыдущем поединке, не сумев забить в ворота Португалии хотя бы гол. Однако игра была интересной и острой – один только Дани Ольмо несколько раз серьезно угрожал воротам Руи Патрисиу. Правда, в том поединке не удалось сыграть без помарок в защите: испанцы могли пропустить от Санчеша, Феликса. Однажды даже спасал каркас.

Каким бы ни был сценарий того поединка, а результат для испанцев можно считать положительным с точки зрения беспроигрышной серии. Уже четырнадцать игр подряд "Фурия Роха" не терпит неудачи, пропустив в течение этого периода лишь шесть голов. Этот факт полностью соответствует философии Луиса Энрике – доминировать на поле, несмотря на имя и статус соперника, а также несмотря на собственные проблемы.

Швейцария далека от такой идеальной статистики. Из последних трех поединков команда Петковича не выиграла ни одного. Правда, во время этой мини-серии была ничья с Германией, которая априори идет в актив. Проблема в том, что на старте текущей Лиги наций швейцарцы подорвали свои перспективы в группе поражением от Украины. С другой стороны, ничья с Германией показала, что команда жива. И рано швейцарцев записывать в аутсайдеры. По крайней мере, не опуститься дивизионом ниже этой сборной по силам.

Испании не поможет травмированный Дани Карвахаль. На самоизоляции из-за коронавируса – Фабиан Руис, та же беда постигла Тьяго. А вот у Швейцарии Джердан Шакири находится под вопросом. Ранее он сдал положительный тест, но повторное исследование не выявило в организме вируса. Сыграет ли один из лидеров Швейцарии – будет решать УЕФА.

Ориентировочные составы:

Испания: де Хеа - Хесус Навас, Рамос, Эрик Гарсия, Регилон - Родри, Бускетс, Микель Мерино - Ольмо, Морено, Фати Швейцария: Зоммер - Видмер - Эльведи, Аканджи, Родригес - Цюбер - Джака, Сов - Эмболо, Штефен - Сеферович

Прогноз: победа Испании 3:1.

Ставка : защита испанцев небезупречна – и этим может воспользоваться соперник. Но вряд ли Швейцария сможет выжать из себя нечто большее, чем гол для престижа. Ставка "обе забьют" имеет все шансы сыграть.