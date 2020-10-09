  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Испания - Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Испания
(1 голосов)

Испания - Швейцария: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.10.2020 ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол

Испания - Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига наций. 3 тур. Испания. Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано". 10.10.2020. 21:45. Арбитр в поле – Али Палабиик (Турция). Трансляция в Украине – "Футбол 2"

Испания не набрала максимума очков в двух стартовых турах группы В дивизиона А Лиги наций. Однако команда Луиса Энрике лидирует в квартете, что тешит самолюбие тренера и его подопечных. А тут еще и возможность укрепить свои позиции – домашний матч против последней команды квартета. И хотя Испания подходит к этой встрече не в оптимальном состоянии, Швейцарии не стоит рассчитывать на подарки от соперника. Гости смогут взять очки только благодаря идеальной дисциплине.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Испания не победила в предыдущем поединке, не сумев забить в ворота Португалии хотя бы гол. Однако игра была интересной и острой – один только Дани Ольмо несколько раз серьезно угрожал воротам Руи Патрисиу. Правда, в том поединке не удалось сыграть без помарок в защите: испанцы могли пропустить от Санчеша, Феликса. Однажды даже спасал каркас.

Каким бы ни был сценарий того поединка, а результат для испанцев можно считать положительным с точки зрения беспроигрышной серии. Уже четырнадцать игр подряд "Фурия Роха" не терпит неудачи, пропустив в течение этого периода лишь шесть голов. Этот факт полностью соответствует философии Луиса Энрике – доминировать на поле, несмотря на имя и статус соперника, а также несмотря на собственные проблемы.

Швейцария далека от такой идеальной статистики. Из последних трех поединков команда Петковича не выиграла ни одного. Правда, во время этой мини-серии была ничья с Германией, которая априори идет в актив. Проблема в том, что на старте текущей Лиги наций швейцарцы подорвали свои перспективы в группе поражением от Украины. С другой стороны, ничья с Германией показала, что команда жива. И рано швейцарцев записывать в аутсайдеры. По крайней мере, не опуститься дивизионом ниже этой сборной по силам.

Испании не поможет травмированный Дани Карвахаль. На самоизоляции из-за коронавируса – Фабиан Руис, та же беда постигла Тьяго. А вот у Швейцарии Джердан Шакири находится под вопросом. Ранее он сдал положительный тест, но повторное исследование не выявило в организме вируса. Сыграет ли один из лидеров Швейцарии – будет решать УЕФА.

Ориентировочные составы:

Испания: де Хеа - Хесус Навас, Рамос, Эрик Гарсия, Регилон - Родри, Бускетс, Микель Мерино - Ольмо, Морено, Фати

Швейцария: Зоммер - Видмер - Эльведи, Аканджи, Родригес - Цюбер - Джака, Сов - Эмболо, Штефен - Сеферович

Прогноз: победа Испании 3:1.

Ставка: защита испанцев небезупречна – и этим может воспользоваться соперник. Но вряд ли Швейцария сможет выжать из себя нечто большее, чем гол для престижа. Ставка "обе забьют" имеет все шансы сыграть.

1xbet
1.39
5.05
9.80
Сделать ставку
Favbet
1.42
5.04
9.74
Сделать ставку
Parimatch
1.40
5.05
9.70
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Швейцария Лига Наций Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...