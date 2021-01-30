Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Кадис. "Рамон де Карранза". 31.01.2021. 17:15. Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине - MEGOGO

В теории это должен быть легкий поединок для "Атлетико". "Кадис" не выиграл ни одного из трех последних матчей, тогда как мадридцы на внутренней арене во всех поединках сезона потерпели лишь две неудачи. Сюрпризы возможны разве что по "закону подлости": когда неприятности приходят оттуда, откуда не ждут.

В первом круге было точно наоборот: "Атлетико" принимал "Кадис" на своем поле, и аутсайдеру отводили неплохие шансы на успех. По крайней мере, ожидалось, что будет борьба. Ведь перед тем "Кадис" уже переиграл "Реал", не проиграл "Вильярреалу", "Гранаде" и "Атлетику" (Бильбао). В гостях команда Альваро Серверы цвела и пахла: выиграла четыре из предыдущих четырех матчей. Однако на поле "Атлетико" все перевернулось с ног на голову: обычно надежная оборона "Кадиса" пропустила четыре мяча, контратаки не работали, конструктивные идеи не рождались. То поражение стало началом упадка новичка лиги: в следующих одиннадцати турах было добыть только две победы. Одна из них над "Барсой", но это все равно только три очка, а не больше.

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Резервы, добытые на старте турнира, позволяют "Кадису" держаться в середине турнирной таблицы. Говорим только об одной победе в последних восьми турах чемпионата, но можно ситуацию интерпретировать по-другому: только одно поражение в последних пяти матчах Примеры. Положение "Кадиса" не плачевное, психология страдать не должна.

У "Атлетико" все гораздо более однообразно. Но однообразие это приятное. Сенсационно вылетев из Кубка Испании, "Атлетико" не пошатнул позиций в чемпионате. Поражение в мадридском дерби, которое состоялось в середине декабря, так и остается единственной неудачей "матрасников" в чемпионате. Начиная с 17-го октября и до сих пор (за исключением провала на "Альфредо Ди Стефано"), "Атлетико" не позволяет себе даже играть вничью. Чемпионский график. Вопрос в том, как долго команда еще сможет избегать спада.

В матче против "Кадиса" точно не сыграет дисквалифицированный Киран Триппье. Эрмосо и Карраско заразились коронавирусом. "Кадис" вынужден играть без травмированных Эспино, Хосе Мари, Акапо, Аугусто Фернандеса и Кезада.

Ориентировочные составы:

"Кадис": Ледесма - Каркелен, Алькала, Кала, Хайро - Алек Фернандес, Фали, Йонссон, Сальва Санчес - Лосано, Негредо "Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Корреа - Феликс, Суарес

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Победа 4:0 для той ситуации была аномальным результатом матча "Атлетико" - "Кадис". Если опираться на традиционные данные, то на своем полей "Кадис" должен сыграть строго от обороны с расчетом на контратаки. Возможно, оружием станут стандарты. "Атлетико" не любит в таких ситуациях взламывать соперника через колено, поэтому все может ограничиться одним-единственным голом, забитым на индивидуальном мастерстве кого-то из игроков или после стандарта. Делаем ставку, что один из таймов завершится вничью.