  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Кадис - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ 31.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Кадис. "Рамон де Карранза". 31.01.2021. 17:15. Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине - MEGOGO

В теории это должен быть легкий поединок для "Атлетико". "Кадис" не выиграл ни одного из трех последних матчей, тогда как мадридцы на внутренней арене во всех поединках сезона потерпели лишь две неудачи. Сюрпризы возможны разве что по "закону подлости": когда неприятности приходят оттуда, откуда не ждут.

В первом круге было точно наоборот: "Атлетико" принимал "Кадис" на своем поле, и аутсайдеру отводили неплохие шансы на успех. По крайней мере, ожидалось, что будет борьба. Ведь перед тем "Кадис" уже переиграл "Реал", не проиграл "Вильярреалу", "Гранаде" и "Атлетику" (Бильбао). В гостях команда Альваро Серверы цвела и пахла: выиграла четыре из предыдущих четырех матчей. Однако на поле "Атлетико" все перевернулось с ног на голову: обычно надежная оборона "Кадиса" пропустила четыре мяча, контратаки не работали, конструктивные идеи не рождались. То поражение стало началом упадка новичка лиги: в следующих одиннадцати турах было добыть только две победы. Одна из них над "Барсой", но это все равно только три очка, а не больше.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Резервы, добытые на старте турнира, позволяют "Кадису" держаться в середине турнирной таблицы. Говорим только об одной победе в последних восьми турах чемпионата, но можно ситуацию интерпретировать по-другому: только одно поражение в последних пяти матчах Примеры. Положение "Кадиса" не плачевное, психология страдать не должна.

У "Атлетико" все гораздо более однообразно. Но однообразие это приятное. Сенсационно вылетев из Кубка Испании, "Атлетико" не пошатнул позиций в чемпионате. Поражение в мадридском дерби, которое состоялось в середине декабря, так и остается единственной неудачей "матрасников" в чемпионате. Начиная с 17-го октября и до сих пор (за исключением провала на "Альфредо Ди Стефано"), "Атлетико" не позволяет себе даже играть вничью. Чемпионский график. Вопрос в том, как долго команда еще сможет избегать спада.

В матче против "Кадиса" точно не сыграет дисквалифицированный Киран Триппье. Эрмосо и Карраско заразились коронавирусом. "Кадис" вынужден играть без травмированных Эспино, Хосе Мари, Акапо, Аугусто Фернандеса и Кезада.

Ориентировочные составы:

"Кадис": Ледесма - Каркелен, Алькала, Кала, Хайро - Алек Фернандес, Фали, Йонссон, Сальва Санчес - Лосано, Негредо

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Корреа - Феликс, Суарес

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Победа 4:0 для той ситуации была аномальным результатом матча "Атлетико" - "Кадис". Если опираться на традиционные данные, то на своем полей "Кадис" должен сыграть строго от обороны с расчетом на контратаки. Возможно, оружием станут стандарты. "Атлетико" не любит в таких ситуациях взламывать соперника через колено, поэтому все может ограничиться одним-единственным голом, забитым на индивидуальном мастерстве кого-то из игроков или после стандарта. Делаем ставку, что один из таймов завершится вничью.

1xbet
7.80
3.88
1.58
Сделать ставку
Favbet
7.70
3.80
1.55
Сделать ставку
Parimatch
8.50
3.70
1.55
Сделать ставку

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Кадис Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...