Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 22-й тур. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 07.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Карлос Дель Сорро; трансляция в Украине - MEGOGO

Для финансово стабильного и благополучного "Бетиса" не выход в еврокубки по итогам сезона будет провалом. Клуб и команда не скрывают своей цели. Поэтому поражение от "Атлетика" в четвертьфинале Кубка Испании стало болезненным ударом для севильцев. Здесь даже не будем говорить о сценарии этого поражения (пропущенный гол на 90+3-й минуте, неудача в серии пенальти) – достаточно одного лишь факта вылета из турнира. С турнира, на который Мануэль Пеллегрини возлагал большие надежды. Можно было бороться за победу. Но теперь это будут делать заклятый враг "Бетиса" "Севилья", скромный "Леванте", и "Атлетик", которому в апреле предстоит сыграть в финале Кубка-2020. И, конечно же, "Барселона". "Бетису" остается чемпионат.

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Чемпионат, в котором мало интриги в борьбе за чемпионство, но который держит в напряжении благодаря борьбе на низших эшелонах турнирной таблицы. "Бетис" подтянулся к группе преследователей "Атлетико". В последних пяти турах команда Пеллегрини одержала три победы и две ничьи. Это седьмое место турнирной таблицы с небольшим отставанием (два очка) от зоны прямого попадания в Лигу Европы. Яростно бороться стоит теперь уже именно в Примере.

Имя "Барселоны" не пугает "Бетис". На "Камп Ноу" в первом круге "зеленые" проиграли 2:5, однако тогда команда находилась в кризисе, уступая не только именитым соперникам, но и скромным "Эйбару", "Леванте", "Хетафе" и прочим. Сегодня "Бетис" чувствует в себе больше сил для свершений. Мануэль Пеллегрини прививает команде трудовой стиль. Это проявляется в том, что ни одна из девяти побед в чемпионате не добыта с разницей в более чем два мяча. "Бетис" не славится высокой результативностью, а оборона вообще худшая в чемпионате (наравне с "Гранадой"). Все это порождает недвусмысленные выводы: "Бетис", несмотря на пребывание в верхней части турнирной таблицы, не является командой без слабых мест.

Для "Барселоны" это исторически удобный соперник. В последних пятнадцати матчах противостояния каталонцы добыли тринадцать побед. Из них семь – разгромные. В одиннадцати матчах серии "Барса" забивала три или больше трех голов. Лишь одна ничья в течение последних девяти лет противостояния. Похоже, увидим результативный и бескомпромиссный матч.

На неделе "Барса" сыграла 120 минут в кубковом поединке, но это же касается и "Бетиса". Севильцы даже оказались в менее выгодном положении, потому что, кроме игрового времени, затратили силы (не только физические, но и психологические) на серию пенальти. К тому же свой поединок провели на день позже. Зато для "Бетиса" это будет уже четвертый подряд домашний поединок. Тогда как "Барса" за последние почти полтора месяца только один поединок провела на "Камп Ноу".

Кадровая ситуация "Барселоны" до сих пор предусматривает отсутствие Пике, Фати и Коутиньо. Серхи Роберто восстановился и сыграл в кубковом матче, но спешно был заменен. Очевидно, не готов. Но у "Бетиса" проблем еще больше. Камараса, Бартра, Лейва и Дани Мартин остаются вне игры.

Ориентировочные составы:

"Бетис": Роблес - Эмерсон, Манди, Руис, Морено - Родригес, Фекир, Каналес - Руибаль, Тельо - Иглесиас "Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг - Дембеле, Педри, Гризманн - Месси

Прогноз: победа "Барселоны" 4:2.

Высокая результативность – традиция этого противостояния. Выше уже говорилось о том, что "Барса" в одиннадцати из последних пятнадцати матчей против "Бетиса" забивала три или больше трех голов. "Бетис" на протяжении этой серии также одерживал победу 4:3, терпел поражения 2:3 и 2:4. Смело можно прогнозировать большой счет встречи (тотал больше 3,5). Слабостью обороны соперника "Барса" непременно воспользуется. Как и "Бетис" воспользуется неуверенными действиями "Барсы" у своих ворот.