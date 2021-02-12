Гранада - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 23-й тур. Испания. Гранада. "Нуэво Лос Карменес". 13.02.2021. 15:00. Арбитр в поле – Антониу Матео Лаос; трансляция в Украине – MEGOGO

"Гранада" – особый соперник для "Атлетико". Именно матчем против "насридов" мадридцы начали этот чемпионат, именно тогда взяли темп, который до сих пор не способна держать никакая иная команда Ла Лиги. В первом круге "Атлетико" победил 6:1, Луис Суарес забил дважды и отдал результативную передачу. Если "Атлетико" все же завоюет чемпионский титул, о том матче обязательно будут вспоминать.

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Но Диего Симеоне не живет воспоминаниями. Ему важен сегодняшний день: все то, что происходит здесь и сейчас. В предыдущем туре "Атлетико" допустило досадную осечку (ничья 2:2 из "Сельтой"), чем мгновенно воспользовались конкуренты. Гандикап все еще весомый, однако "матрасникам" крайне не рекомендуется и дальше терять очки. Ведь самый важный и самый сложный период чемпионата еще впереди. И было бы хорошо встретить его на комфортном расстоянии от преследователей.

С "Сельтой" "Атлетико" показал скромную игру, но Диего Симеоне может найти оправдание в плоскости кадрового дефицита. Многие игроки слегли с коронавирусом, кто-то не готов, кто-то дисквалифицирован, поэтому в резерве находилось восемь игроков, хотя разрешено двенадцать. Трое из восьми – игроки дубля, еще один – молодой голкипер, а также Витоло, стиль игры которого не импонирует тренеру, и Феррейра Карраско, чьи физические кондиции далеки от оптимальных. Как следствие – Диего Симеоне сделал лишь одну замену в течение девяноста минут. Ресурсов явно не хватает.

В первом круге "Гранада" оказалась в аналогичной ситуации перед матчем с "Реал Сосьедадом". Проиграла 0:2, однако не выглядела безнадежной по игре. Безнадежность вообще редко (практически никогда) ассоциируется с "Гранадой", что и отражается на статусе коллектива – крепкий середняк.

В трех последних матчах "Гранада" не добыла ни одной победы, но ничья с "Леванте", добытая благодаря голу Роберто Сольдадо на 90+2-й минуте, зачисляется в карму как позитив. На этой волне "насриды" попытаются отомстить "Атлетико" за крупное поражение в матче первого круга.

Новых потерь у "Атлетико" нет, но нет и тех, кто выздоровел. В стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем ожидаем появление Феррейры Карраско – его кондиции улучшаются день ото дня. Под вопросом – Врсалько.

"Гранада" точно потеряла Кини. Янгел Эррера, Гоналон и Милья – под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Гранада": Силва - Фулкье, Дуарте, Герман, Нева – Я. Эррера, Этеки, Монторо - Кенеди, Мачис - Л.Х. Суарес "Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Хименес - Карраско, Кондогбиа, Сауль - Льоренте, Коке - Корреа, Л. Суарес

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

"Гранада" достаточно обучена и мощна, чтобы преодолеть защиту "Атлетико". Другое дело, сколько пропустят сами "насриды". Соперник ослаблен, но фактор Луиса Суареса уже не раз выходил на первый план. А тут еще и спортивная злость от потери очков с "Сельтой"...

Предлагаем ставку на первый гол в матче – от "Атлетико" до перерыва.