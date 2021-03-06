Атлетико - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 26-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 07.03.2021. 17:15. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – MEGOGO

Матч первого круга чемпионата между этими командами ярко продемонстрировал, какими необоснованными и беспочвенными могут быть ожидания и прогнозы. "Атлетико" подходил к тому поединку с десятиматчевой успешной серией в Ла Лиге (восемь побед и две ничьих), с только двумя пропущенными мячами в десяти турах. Более того, после того матча "Атлетико" продолжил излучать уверенность – выиграл восемь следующих матчей чемпионата, прочно захватив лидерство. Но результат и содержание игры в мадридском дерби не позволяли называть команду Диего Симеоне безупречной.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Ведь "Атлетико" проиграл бездарно. Смог только пять раз пробить по воротам, из которых только один был прицельным. Мадридцы проиграли в плоскости контроля мяча, менее качественно играли в пас и проиграли больше единоборств за мяч. Диего Симеоне решил вернуться к своей любимой манере игры вторым номером, за что был наказан.

Относительно недавно такая тактика дала сбой в матче Лиги чемпионов против "Челси". Поэтому играть от соперника в отчетном поединке будет опасно для "Атлетико". "Реал", чувствуя страх соперника, давит на слабые места. Преодолевает насыщенные защитные редуты благодаря мощной игре центральных полузащитников (Кроос, Каземиро, Модрич), а также стандартным положениям. "Атлетико" должен предложить сопернику интенсивность и скорость – это путь к успеху.

"Атлетико" до сих пор лидирует в турнирной таблице. И останется лидером независимо от результата мадридского дерби. Однако победа "Реала" пошатнет позиции "матрасников" не только относительно команды Зидана, но и относительно "Барселоны". Ведь тогда отрыв составит два очка, а матч в запасе не будет считаться существенным преимуществом. Часто говорят, что чемпионаты выигрываются не в очных встречах с конкурентами, а в борьбе с "серой массой". Однако в данной ситуации вряд ли "Атлетико" сможет удержаться на вершине без успеха в поединках с грандами. И одной победы, которая была над "Барсой" в первом круге, мало.

Кстати, та победа стала первой для Диего Симеоне над "Барселоной" в чемпионате. Но уже накопились долги перед болельщиками и в контексте противостояния с "Реалом". Ни в одном из последних девяти дерби в рамках чемпионата Испании "Атлетико" не побеждал. А на своем поле в чемпионате "матрасники" в последний раз выигрывали у "Реала" шесть лет назад. "Реал" сейчас в такой форме, что "Атлетико" обязан попробовать прервать серию, хотя и форма "матрасников" оставляет желать лучшего.

Ведь в трех последних турах "Атлетико" одержал лишь одну победу. Да и та оказалась выстраданной, потому что "Вильярреал" создал достаточно голевых моментов, но ни разу не сумел пробить Облака. "Реал" победил в четырех из пяти последних турах, но как раз последний матч в плане результата оказался неудачным для "сливочных". Только ничья против "Реал Сосьедада".

Немало своих побед "Реал" добыл при тусклом рисунке игры, поэтому яркого и искрометного футбола от мадридского дерби вряд ли стоит ожидать. Это будет игра сугубо на результат. Со стороны обеих команд.

Усилением для Зинедина Зидана станет возвращение Карима Бензема. Хорошими новостями можно считать и выздоровление Альваро Одриосола и Эдера Милитао. Следовательно, у "Реала" сейчас только четыре потери из-за травм – Рамос, Каравахаль, Мариано и Азар. Опустел лазарет и у "Атлетико". Там остается только Хосе Хименес, но к потерям следует отнести и Эктора Эррера, который не сыграет по личным причинам. Зато после дисквалификации возвращается Киран Триппьер

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Корреа, Льоренте, Коке, Карраско - Феликс, Суарес "Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Родриго

Прогноз: ничья 1:1.

Учитываем традиционную скованность "Атлетико" в матчах с топовыми соперниками. Учитываем результат и характер игры первого круга. Учитываем умение команды Зидана реагировать на острые раздражители. Все эти факторы приводят к мысли о том, что "Реал" не проиграет, но вряд ли удастся победить. Поэтому ставка на ничью логична. А еще логичнее сыграть на малое количество голов - "тотал меньше 2,5".