Севилья - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.04.2021

Примера. 29-й тур

4 апреля. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

Поединок первой и четвертой команд текущего чемпионата. Обе команды лучше выглядели в первой части сезона, чем во второй. Обе уже вылетели в Лиге чемпионов, без шансов уступив на стадии 1/8 финала. При этом "Атлетико" лидирует в таблице и надеется на титул, что создает вокруг команды давление, невиданное в "Севилье".

Интересно, как команда Диего Симеоне с ним справится. В ЛЧ у нее ничего не получилось, и ее матчи против "Челси" напоминали крепкое снотворное. Между тем, в Примере "Реал" уже отстает от "Атлетико" лишь на 3 очка, а "Барса" - на 4, имея игру в запасе. Ситуация накаляется.

"Севилья"

Последние выступления "Севильи" уверенными назвать нельзя. За последний месяц-полтора команда вылетела из Кубка короля от "Барсы", выбыла из ЛЧ, уступив дортмундской "Боруссии", а в чемпионате среди прочего проиграла "Эльче" (1:2) и не справилась с "Вальядолидом" (1:1). Кажется, "Нервион" попал в некий функциональный кризис, который имел шанс подправить во время международной паузы.

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Одна из важных проблем "Севильи" - нерезультативное нападение. Все 10 последних побед команды во всех турнирах были сухими. То есть, стоит южанам разок пропустить - и все, дважды они уже забьют. Ну или забьют, но пропустят еще больше, что свидетельствует об отсутствии рабочего плана Б.

При этом на своем поле "Севилья" скорее грозна, чем уязвима - у нее 31 очко в 14 турах на "Писхуане", это третий домашний показатель во всей Примере.

"Атлетико"

Весенний спад формы застал врасплох и "Матрасников" тоже. Команда Симеоне помимо уже упомянутого вылета из ЛЧ выдала отвратительные матчи с "Хетафе" (0:0), "Леванте" (0:2), а у "Алавеса" выиграла 1:0 только благодаря Яну Облаку, который вытащил пенальти.

Такие результаты явно не напоминают чемпионскую форму. Да и вообще этот "Атлетико" со стороны мало смахивает на чемпиона. Это звание заслуживают разве что Облак и еще Луис Суарес, который уже наколотил в чемпионате 19 голов и идет третьим в гонке за Пичичи. Впереди Эль Пистолеро только Месси и лидер "Вильярреала" Жерар Морено.

"Атлетико" в целом мощно играет на выезде в текущей Примере - 9 побед, 3 ничьи и лишь 1 поражение в 13 поединках. Другое дело, что в 7 из 10 последних выездных игр "Матрасники" обязательно пропускали. Даже "Эйбар", "Кадис" и "Алавес" забивали дома "Атлетико", который регулярно оказывается беззащитен, когда ему нужно атаковать большими силами.

"Севилья" - "Атлетико": статистика личных встреч

В первом круге текущего сезона "Атлетико" выиграл у "Нервиона" 2:0 благодаря голам Сауля и Корреа. А вот до этого была серия из четырех подряд поединков, в которых фиксировались ничьи, причем в 3 из 4 случаев - 1:1.

"Севилья" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Севильи" не сыграет травмированный защитник Алейш Видаль, зато вернулся в строй опорник Фернандо. Касательно "Атлетико", то из-за перебора карточек не сыграет Янник Карраско, плюс под вопросом из-за повреждения лодыжки Жоау Феликс. Скорее всего, в старте его поменяет Анхель Корреа.

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан, Фернандо, Ракитич - Сусо, Эн-Несири, Окампос

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Лемар, Коке, Льоренте, Сауль - Корреа, Суарес

"Севилья" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Атлетико": прогноз UA-Football

Вы верите, что "Атлетико" в решающий момент сезона на чужом поле раскроется и устроит аттракцион красивого футбола? Наверное, во всем мире не найдется того, кто в такое поверит. За 10 лет Диего Симеоне приучил всех к другому футболу.

"Севилья" же, как мы выяснили, тоже забивает мало, и если уж побеждает, то всухую. Отсюда и наша ставка - на ТМ 2,5. Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,55-1,6.