Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.09.2021

Примера. 4-й тур

12 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Сельта"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO

"Реал" не сумел в последний день трансферного окна подписать Килиана Мбаппе, но задачу выиграть Примеру это не отменило. Тем более, "Барса" в самом глубоком кризисе с начала века.

Матч против "Сельты" для "Сливочных" особенный - они впервые с марта 2020-го сыграют на "Бернабеу", который целых 18 месяцев пребывал на реконструкции. Денег была потрачена целая пропасть, кредитов набрали гору, но как иначе? Статус обязывает. Футболисты не имеют права подвести Флорентино Переса в такой день.

"Реал"

В стартовых трех турах "Реал" выглядел очень по-разному. С "Алавесом" у него удался мега-ударный второй тайм при стерильном первом; с "Леванте" устроили перестрелку, совершенно забыв про оборону; с "Бетисом" напомнили себя эпохи Зидана, сыграв сухо во всех смыслах слова.

Кажется, Карло Анчелотти еще ищет и присматривается к команде. Вдобавок свою роль сыграло отсутствие Модрича в 2 из 3 стартовых туров. Сегодня с "Сельтой" Лука выйдет - и это огромный плюс центру поля.

Real Madrid will train at the Santiago Bernabéu to test the grass before tomorrow's game pic.twitter.com/cAwuGsewUE — Madrid Xtra. (@MadridXtra) September 11, 2021

Впрочем, есть и важный минус - международные матчи. Не секрет, как тяжело сборники, особенно латиноамериканцы, вкатываются обратно в чемпионаты. Возможно, есть резон дать отдохнуть бразильцам - тем более, впереди матч ЛЧ против "Интера" - и сделать ставку на европейцев. Того же Винисиуса способен заменить Эден Азар, шикарно отыгравший за Бельгию против чехов. Да и Бэйл за Уэльс хет-трик оформил. В общем, выбрать есть из кого.

"Сельта"

"Сельта" начала сезон ужасно. Хоть немного удался галисийцам только матч 1-го тура против "Атлетико" - да, они проиграли 1:2, но могли претендовать на большее и даже в компенсированное время едва не забили. В остальном - мрак. С "Осасуной" откатали скучные нули, а против "Атлетика" "Сельту" хватило на полчаса.

Если в прошлом сезоне схема Эдуардо Коудета 4-1-3-2 давала "Кельтам" кое-какую стабильность, благодаря чему впервые за 5 лет финишировали в ТОП-8, то теперь это исчезло. Яго Аспас, как ни крути, стареет. Нолито и Денис Суарес не дают необходимого движения, а Ренато Тапиа сам за всех отработать не в силах. Кризис, короче.

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Против "Реала" "Кельты" непременно постараются контратаковать, но еще важнее для них банально перебегать фаворита. Без этого ничего не будет. Хавбекам и защите нужно искать в себе скрытые резервы.

"Реал" - "Сельта": статистика очных встреч

"Сельта" - удобный соперник для "Королевского клуба". Последний раз "Кельты" били Мадрид аж в 2017 году в рамках Кубка короля. С тех пор "Реал" выиграл 7 матчей у "Сельты" и два свел вничью.

"Реал" - "Сельта": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" не сыграют Себальос, Кроос и Менди - все трое продолжают восстановление после травм, и Тони, по слухам, уже очень к этому близок. Также приболели и выбыли Алаба с Йовичем. Вряд ли хватит на 90 минут и вернувшихся недавно из лазарета Модрича и Начо.

У "Сельты" отмечаем перелом челюсти у Кевина Васкеса. Также под вопросом хавбек Баэса и защитник Фонтан.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Марсело - Вальверде, Каземиро, Модрич - Бэйл, Бензема, Азар

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо, Галан - Тапиа - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито - Аспас, Мина

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"Реал" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Сельта": прогноз от UA-Football

"Реал" после матчей сборных вряд ли способен показать свой лучший футбол, а "Сельта" в принципе от него далека все последнее время. Думается, Мадрид победит, но без феерии. Отсюда ставка ТМ 3,5 - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,7.