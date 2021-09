Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.09.2021

"Реал" не сумел в последний день трансферного окна подписать Килиана Мбаппе, но задачу выиграть Примеру это не отменило. Тем более, "Барса" в самом глубоком кризисе с начала века.

Матч против "Сельты" для "Сливочных" особенный - они впервые с марта 2020-го сыграют на "Бернабеу", который целых 18 месяцев пребывал на реконструкции. Денег была потрачена целая пропасть, кредитов набрали гору, но как иначе? Статус обязывает. Футболисты не имеют права подвести Флорентино Переса в такой день.

В стартовых трех турах "Реал" выглядел очень по-разному. С "Алавесом" у него удался мега-ударный второй тайм при стерильном первом; с "Леванте" устроили перестрелку, совершенно забыв про оборону; с "Бетисом" напомнили себя эпохи Зидана, сыграв сухо во всех смыслах слова.

Кажется, Карло Анчелотти еще ищет и присматривается к команде. Вдобавок свою роль сыграло отсутствие Модрича в 2 из 3 стартовых туров. Сегодня с "Сельтой" Лука выйдет - и это огромный плюс центру поля.

Real Madrid will train at the Santiago Bernabéu to test the grass before tomorrow's game pic.twitter.com/cAwuGsewUE