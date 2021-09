Реал - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.09.2021

"Сливочные" подходят к шестому туру, имея в активе четыре победы и ничью. Также команда с победы стартовала в Лиге чемпионов, минимально одолев "Интер". У Карло Анчелотти есть поводы для радости.

Впрочем, и для грусти тоже есть. Защита "Реала" многовато пропускает, хавбекам не хватает темпа, а атака невероятно зависима от двух персон - Бензема и Винисиуса. "Мальорке" вряд ли под силу накрыть этот дуэт, но не за горами и более серьезные оппоненты…

У "Сливочных" цель на матч с "Мальоркой" только одна - победить. Уже на выходных с командой Анчелотти померяется силами "Вильярреал", а там и класса побольше, и мастерства. Так что еще и силы не мешало бы подэкономить.

У Бензема на старте сезона 6 голов и 5 голевых; у Винисиуса - 5 голов и 2 голевых. Вне сомнений, они завтра выйдут в старте, ведь без них просто как без рук. На защиту особо уповать не стоит - в этом сезоне "Реалу" уже забивали два и больше голов даже "Сельта" с "Леванте". Уходы Рамоса и Варана сказываются, и конца-края этому не видно.

Benzema has more G/A (11) than all the other clubs in La Liga have scored goals. It’s yet another great and easy day to be a Karim Mostafa Benzema fan. pic.twitter.com/UhKxdrq6WT