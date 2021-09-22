Реал - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.09.2021

Примера. 6-й тур

22 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 23:00 "Мальорка"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO

"Сливочные" подходят к шестому туру, имея в активе четыре победы и ничью. Также команда с победы стартовала в Лиге чемпионов, минимально одолев "Интер". У Карло Анчелотти есть поводы для радости.

Впрочем, и для грусти тоже есть. Защита "Реала" многовато пропускает, хавбекам не хватает темпа, а атака невероятно зависима от двух персон - Бензема и Винисиуса. "Мальорке" вряд ли под силу накрыть этот дуэт, но не за горами и более серьезные оппоненты…

"Реал"

У "Сливочных" цель на матч с "Мальоркой" только одна - победить. Уже на выходных с командой Анчелотти померяется силами "Вильярреал", а там и класса побольше, и мастерства. Так что еще и силы не мешало бы подэкономить.

У Бензема на старте сезона 6 голов и 5 голевых; у Винисиуса - 5 голов и 2 голевых. Вне сомнений, они завтра выйдут в старте, ведь без них просто как без рук. На защиту особо уповать не стоит - в этом сезоне "Реалу" уже забивали два и больше голов даже "Сельта" с "Леванте". Уходы Рамоса и Варана сказываются, и конца-края этому не видно.

Benzema has more G/A (11) than all the other clubs in La Liga have scored goals. It’s yet another great and easy day to be a Karim Mostafa Benzema fan. pic.twitter.com/UhKxdrq6WT — Xav Salazar (@XavsFutbol) September 21, 2021

"Мальорка" слишком слабая и однообразная, чтобы пользоваться проблемами "Реала", который играет в свой футбол. Но сыграет ли он в него? С "Валенсией" Мадрид был неубедителен 80 минут, с "Интером" - все 90. Пока фортуна на стороне Анчелотти, но так не будет вечно. Что-то надо менять.

"Мальорка"

Если "Реал" на старте сезона дарит интригу и море голов, то островитяне играют строго наоборот. Разница голов после 5 туров у них - 3:3. Сами понимаете, какая у них тактика.

Да, ничего нового - старый-добрый автобус. Для новичка элиты так играть не зазорно - тем более, большими финансами "Мальорка" не может похвастать со времен Эктора Купера. Луис Гарсия делает, что может. Его система пока дала сбой лишь раз - на "Сан-Мамесе" против "Атлетика", который додавил гостей за счет стандартов и контратак.

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На "Бернабеу" "Мальорка", скорее всего, выйдет в схеме 4-4-2 - это ее привычное сочетание. Вратарь Маноло Рейна сильно провел последние матчи - это хорошая новость перед игрой с "Реалом". Также надо отмечать Такефусу Кубо - парень принадлежит "Сливочным", но мотается по арендам. Для "Мальорки" он как Винисиус - главная надежда на остроту с фланга. Завтра японец точно будет из шкуры вон лезть, чтобы проявить себя - вдруг в Мадриде про него вспомнят?

"Реал" - "Мальорка": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды не встречались, ведь "Мальорка" играла в Сегунде. А вот до этого островитяне били "Реал" на своем поле в декабре 2019-го - 1:0.

Что касается встреч на "Бернабеу", то здесь "Реал" категорично не замечал сопротивления "Мальорки" очень много лет. Ее последний успех в Мадриде датируется аж маем 2009-го (3:1), когда за "Сливочных" еще играли Роббен, Хунтелар и Дренте.

"Реал" - Мальорка": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Мальорки"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Тони Кроос, Марсело, Дани Себальос, Ферлан Менди, Гарет Бэйл и, с недавних пор, еще и Дани Карвахаль.

У "Мальорки" потерь не меньше - в лазарете защитники Маффео, Седлар, Руссо и Раильо, а также хавбек де Галларета.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Иско, Камавинга - Родриго, Бензема, Винисиус

"Мальорка": Рейна - Састре, Вальент, Оливан, Коста - Кубо, Батталья, Баба, Лаго Жуниор - Дани Родригес, Ниньо

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"Реал" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Мальорка": прогноз от UA-Football

Эпидемия травм в защите "Мальорки" предоставляет дополнительные возможности Кариму Бензема, который и без того пребывает в космической форме. Рискнем поставить на гол француза - букмекеры оценивают его с коэффициентами 1,6-1,8.