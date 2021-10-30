Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.10.2021
Сложный соперник для растерявшегося чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Примера. 12-й тур
31 октября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 17:15 "Бетис"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
"Бетис" завершил минувший чемпионат на 6-й строчке, но, похоже, Мануэлю Пеллегрини этого мало. Под его рукой собрался необычайно талантливый состав, который на старте этого сезона показывает умный, разнообразный и эффективный футбол.
Слабо проведшему последнюю неделю "Атлетико" надо вспомнить лучшие образцы своего футбола, если он хочет взять три очка. Да, на бумаге он чемпион, но здесь и сейчас назвать "Матрасников" фаворитами встречи с "Бетисом" язык не повернется.
"Атлетико"
Чемпион Испании откровенно плох в октябре. После поражения от "Ливерпуля" (2:3) в ЛЧ команда Диего Симеоне уже в Примере еле спаслась дома с "Ла Реалом" (2:2) и упустила победу с "Леванте" (2:2). Да, "Лягушкам" помог не самый очевидный пенальти, но, положа руку на сердце, Мадрид на три очка не наиграл.
Симеоне во всех интервью говорит, что его команда потеряла баланс, и это правда. В среднем по сезону "Матрасники" пропускают более гола за 90 минут - когда такое было?
940 - @joaofelix70 in a streak of 940 minutes (19 games) without scoring with @atletienglish in all competitions, his worst streak with Rojiblancos. His last goal was against Villarreal in @LaLigaEN on February 28. Unlucky. pic.twitter.com/6ASkltdhCk— OptaJose (@OptaJose) October 28, 2021
Добавьте сюда травмы Лемара и Льоренте, невнятную форму Корреа, нестабильность Гризманна и Суареса - и получим совсем безрадостную картину. Что-то сломалось внутри "Атлетико", и Эль Чоло пока безуспешно ищет, что именно. Он меняет схемы, играя то с тремя, то с четырьмя защитниками; тасует форвардов; дает шанс глубоким запасным. Пока ничего не работает. Может, с "Бетисом" получится?
"Бетис"
Если Симеоне надо многое менять, то у Пеллегрини система игры работает, как часы. В 10 матчах в Примере "Бетис" добыл 6 побед; вдобавок команда набрала 7 очков в трех турах Лиги Европы.
Севильцам немного не удался старт сезона, но в последних 6 матчах команда 5 раз победила. В том числе, "Бетис" разобрался с оборонами интересных "Райо Вальекано" (3:2) и "Валенсии" (4:1) только за последнюю неделю.
Главная задача Пеллегрини - угадать с составом; выбор у него солидный. На одно лишь место на острие атаки претендуют одновременно Виллиан Жозе, Борха Иглесиас и Хуанми. У каждого свои козыри и своя успешная история в Ла Лиге. Немногие тренеры в чемпионате могут похвастать такой группой. "Бетису" есть чем бить "Атлетико", и вне сомнений, он не станет парковать "автобус". Каналес, Фекир и Гвидо Родригес, скорее, ввяжутся в открытый футбол, а это то, что надо нам, зрителям.
"Атлетико" - "Бетис": статистика личных встреч
"Атлетико" выиграл 4 из последних 6 матчей против "Бетиса", но их последняя игра, прошедшая в Севилье в апреле, завершилась вничью 1:1.
Последняя победа "Бетиса" на поле "Матрасников" датируется аж 2011 годом - то есть, до эры Симеоне. Конечно, с тех пор составы несколько раз поменялись.
"Атлетико" - "Бетис": последние матчи команд
Последние матчи "Атлетико"
Последние матчи "Бетиса"
Турнирное положение команд
По состоянию на 30.10.2021
Ориентировочные составы
У "Атлетико" три потери, но все важные - вне игры универсалы Тома Лемар, Маркос Льоренте, и под большим вопросом волнорез Жоффрей Кондогбья.
Касательно "Бетиса", то здесь лечится лишь Юсуф Сабали, но это и неважно, ведь у Пеллегрини на его позиции есть Эктор Бельерин.
"Атлетико": Облак - Фелипе, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Феликс - Суарес
"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Хуанми, Фекир, Каналес - Виллиан Жозе
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
"Атлетико" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Бетис": прогноз от UA-Football
Учитывая, что обе команды на данном отрезке атакуют эффективнее, чем защищаются, выберем ставку "обе забьют". Букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,0-2,1.
Популярное сейчас
- Шахтер - Десна 4:1. Почти идеально
- Луческу: Много эгоизма. Игроки Динамо повели себя как любители, а не профессионалы
- Мариуполь – Динамо: АУДИО трансляция матча УПЛ
- Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод