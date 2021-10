Атлетико - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.10.2021

"Бетис" завершил минувший чемпионат на 6-й строчке, но, похоже, Мануэлю Пеллегрини этого мало. Под его рукой собрался необычайно талантливый состав, который на старте этого сезона показывает умный, разнообразный и эффективный футбол.

Слабо проведшему последнюю неделю "Атлетико" надо вспомнить лучшие образцы своего футбола, если он хочет взять три очка. Да, на бумаге он чемпион, но здесь и сейчас назвать "Матрасников" фаворитами встречи с "Бетисом" язык не повернется.

Чемпион Испании откровенно плох в октябре. После поражения от "Ливерпуля" (2:3) в ЛЧ команда Диего Симеоне уже в Примере еле спаслась дома с "Ла Реалом" (2:2) и упустила победу с "Леванте" (2:2). Да, "Лягушкам" помог не самый очевидный пенальти, но, положа руку на сердце, Мадрид на три очка не наиграл.

Симеоне во всех интервью говорит, что его команда потеряла баланс, и это правда. В среднем по сезону "Матрасники" пропускают более гола за 90 минут - когда такое было?

940 - @joaofelix70 in a streak of 940 minutes (19 games) without scoring with @atletienglish in all competitions, his worst streak with Rojiblancos. His last goal was against Villarreal in @LaLigaEN on February 28. Unlucky. pic.twitter.com/6ASkltdhCk