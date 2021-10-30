Атлетико - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.10.2021

Примера. 12-й тур

31 октября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 17:15 "Бетис"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Бетис" завершил минувший чемпионат на 6-й строчке, но, похоже, Мануэлю Пеллегрини этого мало. Под его рукой собрался необычайно талантливый состав, который на старте этого сезона показывает умный, разнообразный и эффективный футбол.

Слабо проведшему последнюю неделю "Атлетико" надо вспомнить лучшие образцы своего футбола, если он хочет взять три очка. Да, на бумаге он чемпион, но здесь и сейчас назвать "Матрасников" фаворитами встречи с "Бетисом" язык не повернется.

"Атлетико"

Чемпион Испании откровенно плох в октябре. После поражения от "Ливерпуля" (2:3) в ЛЧ команда Диего Симеоне уже в Примере еле спаслась дома с "Ла Реалом" (2:2) и упустила победу с "Леванте" (2:2). Да, "Лягушкам" помог не самый очевидный пенальти, но, положа руку на сердце, Мадрид на три очка не наиграл.

Симеоне во всех интервью говорит, что его команда потеряла баланс, и это правда. В среднем по сезону "Матрасники" пропускают более гола за 90 минут - когда такое было?

940 - @joaofelix70 in a streak of 940 minutes (19 games) without scoring with @atletienglish in all competitions, his worst streak with Rojiblancos. His last goal was against Villarreal in @LaLigaEN on February 28. Unlucky. pic.twitter.com/6ASkltdhCk — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2021

Добавьте сюда травмы Лемара и Льоренте, невнятную форму Корреа, нестабильность Гризманна и Суареса - и получим совсем безрадостную картину. Что-то сломалось внутри "Атлетико", и Эль Чоло пока безуспешно ищет, что именно. Он меняет схемы, играя то с тремя, то с четырьмя защитниками; тасует форвардов; дает шанс глубоким запасным. Пока ничего не работает. Может, с "Бетисом" получится?

"Бетис"

Если Симеоне надо многое менять, то у Пеллегрини система игры работает, как часы. В 10 матчах в Примере "Бетис" добыл 6 побед; вдобавок команда набрала 7 очков в трех турах Лиги Европы.

Севильцам немного не удался старт сезона, но в последних 6 матчах команда 5 раз победила. В том числе, "Бетис" разобрался с оборонами интересных "Райо Вальекано" (3:2) и "Валенсии" (4:1) только за последнюю неделю.

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Главная задача Пеллегрини - угадать с составом; выбор у него солидный. На одно лишь место на острие атаки претендуют одновременно Виллиан Жозе, Борха Иглесиас и Хуанми. У каждого свои козыри и своя успешная история в Ла Лиге. Немногие тренеры в чемпионате могут похвастать такой группой. "Бетису" есть чем бить "Атлетико", и вне сомнений, он не станет парковать "автобус". Каналес, Фекир и Гвидо Родригес, скорее, ввяжутся в открытый футбол, а это то, что надо нам, зрителям.

"Атлетико" - "Бетис": статистика личных встреч

"Атлетико" выиграл 4 из последних 6 матчей против "Бетиса", но их последняя игра, прошедшая в Севилье в апреле, завершилась вничью 1:1.

Последняя победа "Бетиса" на поле "Матрасников" датируется аж 2011 годом - то есть, до эры Симеоне. Конечно, с тех пор составы несколько раз поменялись.

"Атлетико" - "Бетис": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

По состоянию на 30.10.2021

Ориентировочные составы

У "Атлетико" три потери, но все важные - вне игры универсалы Тома Лемар, Маркос Льоренте, и под большим вопросом волнорез Жоффрей Кондогбья.

Касательно "Бетиса", то здесь лечится лишь Юсуф Сабали, но это и неважно, ведь у Пеллегрини на его позиции есть Эктор Бельерин.

"Атлетико": Облак - Фелипе, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Феликс - Суарес

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Хуанми, Фекир, Каналес - Виллиан Жозе

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"Атлетико" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Бетис": прогноз от UA-Football

Учитывая, что обе команды на данном отрезке атакуют эффективнее, чем защищаются, выберем ставку "обе забьют". Букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,0-2,1.