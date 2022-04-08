Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.04.2022

Примера. 31-й тур

9 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Хетафе"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

После триумфального выезда в Лондон к "Челси" (3:1) Карло Анчелотти наверняка применит ротацию и даст отдохнуть части своих возрастных лидеров. Риска никакого нет - гандикап Мадрида над конкурентами в Ла Лиге составляет 12 очков.

Для "Хетафе" такие обстоятельства - большой шанс, но прежде, чем победить "Реал", синим надо победить самих себя, ведь они единственная команда, которая еще не выигрывала на чужих полях в текущем чемпионате Испании.

"Реал Мадрид"

Лидер Ла Лиги проводит довольно неровный отрезок. Только за последнюю неделю "Сливочные" сперва отскочили при плохой игре в Виго (2:1), а затем в одну калитку вынесли победителя ЛЧ "Челси" (3:1).

Тут очевидны две вещи. Во-первых, "Реалу" легче, когда соперник дает пространство. В этом плане с "Хетафе" легкой прогулки точно не будет - синие играют компактно и защищаются числом. Во-вторых, в силу возраста у части игроков Мадрида уже не хватает сил на все матчи до единого, а стоит посадить на скамейку, скажем, Бензема, как Мадрид - уже не совсем Мадрид.

@Benzema this season:



36 Games

37 Goals

13 Assists



Sensational pic.twitter.com/uVhqMYyYhA — 433 (@433) April 7, 2022

У "Реала" лучшая в лиге домашняя статистика - 34 очка в 15 матчах; также у "Сливочных" лучшее в Примере нападение (69 голов) и вторая лучшая защита (26). Но, опять же, эти результаты добывала основа. А какой смысл ее ставить за 4 дня до ответки с "Челси", имея 12 очков отрыва в таблице?

"Хетафе"

Синие представляют пригород Мадрида, так что этот матч - почти дерби. Неудивительно, что "Хетафе" в последних поединках с "Реалом" пил фавориту кровь по полной.

Есть у команды Кике Санчеса Флореса свои козыри и перед завтрашней встречей. Синие редко побеждают, это правда, но их защита пропустила больше одного мяча за матч лишь раз в последних 6 турах. Обороняется "Хетафе" впятером; над защитой еще тройка опорных, из которых атакующими полномочиями наделен только Аленья - в общем, полноценный "автобус".

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Мадрид и ранее имел проблемы с такого рода соперниками, а тут еще и усталость после "Челси" накопилась. Мы бы, наверное, вообще оценили шансы 50 на 50, если бы не один факт: в текущей Ла Лиге "Хетафе" ни разу (!) не побеждал на чужих полях. Такая статистика после 30 туров случайной быть не может - видимо, есть у синих какие-то психологические нюансы.

"Реал Мадрид" - "Хетафе": статистика личных встреч

В первом круге в январе "Хетафе" сенсационно обыграл "Реал" на своем поле 1:0. Кто забыл, Мадрид катал мяч 80% времени, но все равно не ответил на гол Энеса Унала.

Если же говорить про матчи именно на "Бернабеу", то здесь картина совершенно другая - 12 побед "Реала" из 12, начиная с 2008 года.

"Реал Мадрид" - "Хетафе": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

На 8.04

Ориентировочные составы

У "Реала" травмированы никому не интересные Азар и Йович, а у Эдера Милитао ушиб - по нему пока ясности нет. Плюс, как уже говорилось, ждем ротацию - Кроос, Модрич, а может и Бензема начнут матч на скамейке.

У "Хетафе" серьезная потеря только одна - из-за дисквалификации пропустит встречу жесткий и неуступчивый центрхав Мауро Арамбарри.

"Реал": Куртуа - Милитао, Алаба, Начо, Менди - Вальверде, Каземиро, Камавинга - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья, Вильяр, Максимович - Унал, Сандро

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"Реал Мадрид" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

"Реал" может и победит, но и история последних встреч с "Хетафе", и фокус на "Челси" не позволяют рассчитывать на легкую прогулку. В свете этого поставим на гостей с форой (+1,5) - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,65-1,7.