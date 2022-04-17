  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022

Испания
(1 голосов)

Есть ли силы после "Челси"?

Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 32-й тур
17 апреля. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Центральный поединок тура в Испании пройдет на фоне усталости "Реала" и плохой формы "Севильи". Отсюда и ожидания от игры - они, прямо скажем, невысоки.

Мадрид выглядит фаворитом хотя бы потому что опережает всех в таблице минимум на 12 очков. Аргумент "Севильи" - ноль домашних поражений в текущем розыгрыше Ла Лиги. Дело пахнет ничьей, но посмотрим. Бензема и Винисиус еще не такие игры для "Реала" вытаскивали.

"Севилья"

Полтора месяца назад "Севилья" всерьез рассматривалась как претендент на чемпионство, однако с тех пор игра команды Хулена Лопетеги развалилась. 4 тура без побед - это плохо. Не менее болезнен и вылет из ЛЕ от "Вест Хэма".

Неделю назад "Севилья" вроде бы прервала серию неудач, но как она это сделала? Победа 4:2 над безнадежной "Гранадой" с победным голом на 92-й минуте не подходит под определение "возродились". Скорее, это называется "отскочили" - большую часть игры никакого преимущества у севильцев не просматривалось.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Да, с "Реалом" будет другой футбол - более оборонительный и заточенный на контратаки. На бумаге "Севилье" это выгодно - Корона, Марсьяль, Окампос атакуют пространство лучше, чем ряды защиты. Но, опять же, сперва надо выстоять самим, а форма у команды - тихий ужас. За последние месяцы абсолютно все соперники "Нервиона", умеющие атаковать - "Барса", "Сельта", "Бетис", "Райо", "Вест Хэм" - забивали ей минимум раз.

"Реал Мадрид"

Если "Севилья" неделю отдыхала и готовилась, то "Реал" во вторник провел, пожалуй, самый неоднозначный матч в сезоне. "Челси" по итогу был пройден, но вы сами видели, как близок был Мадрид к провалу.

"Реал" вытащил из ямы гениальный пас Модрича, а окончательно вернула в игру связка Винисиус - Бензема. Вероятно, на "Писхуане" Луку поберегут - 36 лет все-таки. Карим и Вини выйдут просто потому, что замены им никакой нет. По той же причине придется выпускать Алабу и Крооса - у Мадрида очень короткая скамейка как для топ-клуба; в Севилье это может сыграть важную роль, если, конечно, хозяева побегут вперед.

Сам "Реал" форсировать события не станет - ему на руку неспешный темп и игра до первой ошибки. Практика показывает, что Мадрид допускает их реже, чем соперники. Ну и еще, если "Севилье" желательно побеждать в свете борьбы за ТОП-4, то "Сливочных" вполне устроит и ничья - у них 12 очков гандикапа над всеми. Короче, ждем не атакующий, а осторожный и аккуратный Мадрид.

"Севилья" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" выиграл дома у "Нервиона" с большим трудом - победный мяч на 87-й минуте гениальным ударом забил Винисиус.

Если же брать матчи на "Писхуане", то здесь бывает по-всякому: две последние встречи остались за Мадридом (дважды по 1:0), а вот в 2018 году уже "Севилья" вынесла оппонента 3:0 - правда, героев той встречи Андре Силвы и Виссама Бен-Йеддера в команде давно нет.

"Севилья" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 16.04

Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.04.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Севильи" по-прежнему в лазарете защитник Рекик, опорник Фернандо и вингер Сусо; также под вопросом еще один важный волнорез Томас Дилейни.

У "Реала" из важных потерь отмечаем дисквалификацию Каземиро (эта - почти критическая), а еще травмы Марсело и Ферлана Менди, из-за которых налево придется отправлять отнюдь не реактивного Начо. Думается, этой стороной и будет большей частью атаковать "Севилья".

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан, Ракитич - Окампос, Папу Гомес, Корона - Рафа Мир

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо - Кроос, Камавинга, Вальверде - Родриго, Бензема, Винисиус

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

"Севилья" - "Реал": ставки и коэффициенты

1xbet
3,0
3,44
2,548
Сделать ставку
Favbet
2,97
3,30
2,55
Сделать ставку
VBET
3,05
3,31
2,60
Сделать ставку

"Севилья" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Хулен Лопетеги - мастер "низовых" матчей, а тут еще и соперник, который порядочно наелся и не полетит вперед забивать. Поставим на ТМ 2,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,8-1,9.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Севилья Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...