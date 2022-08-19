Сельта - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2022

Примера. 2-й тур

20 августа. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 23:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" едет в гости к исторически удобному сопернику на фоне сложного начала сезона. На прошлой неделе "Сливочные" сыграли два матча, а не один, как остальные, и вдобавок с "Альмерией" пришлось помучиться.

"Сельта" летом обновилась, но стала ли она от этого сильнее - неясно. Игра 1-го тура с "Эспаньолом" ответов не дала, поэтому посмотрим завтра. Бензема, Модрич и Винисиус - экзаменаторы серьезные; каждая сильная и слабая сторона галисийцев будет как на ладони.

"Сельта"

В начале летнего сбора у небесно-голубых было только 11 полевых игроков, но тренер Эдуардо Коудет заявил, что не бросит коллектив, и его преданность была вознаграждена группой новичков. Карлес Перес, Оскар Мингеса, Оскар Родригес, Гонсалу Пасиенсия, Унаи Нуньес - серьезные игроки для середняка Ла Лиги.

"Сельта" занимала 8-е и 11-е места в двух последних сезонах, так что ее смело можно называть именно середняком. Если в матче против "Альмерии" от "Реала" ждали только победы, то тут возможны варианты. Ничья на "Балаидосе" - не позор.

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Главный козырь "Сельты" уже много лет - Яго Аспас, по-прежнему умеющий делать голы из ничего. В паре с рослым Пасиенсией он может наделать шума. Также радуют кроссы Галана слева и выход из обороны от Бельтрана. Ну, а главная проблема "Кельтов" - их оборона; там много потерь позиций и нервов. Стоило "Эспаньолу" неделю назад надавить, как "Сельта" поплыла и пропустила дважды. Вне сомнений, Мадрид нажмет еще сильнее, и что тогда?

"Реал Мадрид"

… Вероятно, тогда будет победа "Реала". Прошлый тур показал, что даже если не идет реализация у главных забивал - Бензема и Винисиуса - их есть кому подменить.

Вообще против "Альмерии" "Сливочные" не играли в свой лучший футбол, зато показали характер. Модрич, Бензема, Васкес, Алаба, Вини - все молодцы; а вот Чуамени и Камавинга разочаровали, и это вдвойне неприятно на фоне ухода Каземиро. Карлосу надоело штамповать трофеи, и он отправится на "Олд Траффорд" ради вдвое большей зарплаты. С точки зрения семейной бухгалтерии, его можно понять.

В заявке на "Сельту" Каземиро нет, и это сильно смахивает на начало новой эры в центре поля Мадрида. Все взгляды устремлены на Чуамени - потянет или нет? На "Балаидосе" ему будет противостоять пара Бельтран - Оскар; крепкие, техничные ребята, за которыми нужен глаз да глаз. Ну, а в остальных мадридцах не сомневаемся - они все уже доказали сто пятьдесят тысяч раз.

"Сельта" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" дома по делу разгромил галисийцев (5:2), а вот в Виго победил при очень невзрачной игре и благодаря трем (!) пенальти, два из которых весьма спорные (2:1).

То был редкий случай, когда "Сельта" реально могла побеждать Мадрид. В остальном "Сливочные" уверенно играют с "Кельтами" и последний раз уступали им в январе 2017-го в Кубке короля (1:2).

"Сельта" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Реала" вне заявки Каземиро и травмированный вингер Родриго. Вероятно, первого заменит Чуамени, а второго - Вальверде.

У "Сельты" здоровы вообще все, так что Коудет ничем не ограничен и сможет выбирать исключительно исходя из увиденного на тренировках. Редкая удача для любого тренера.

"Сельта": Марчезин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Солари, Бельтран, Оскар, Серви - Аспас, Пасиенсия

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Сельта" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

У "Сельты" несыгранный и нервный центр обороны, в котором каждый может привезти. Вдобавок "Кельты" часто фолят на пенальти, и знаете, что это все напоминает? Правильно - на идеального соперника для Карима Бензема.

Поставим на гол француза - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами около 2,0.