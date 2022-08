Атлетико - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2022

Поединок команд, которые убедительнее всех выступили неделю назад в первом туре, синхронно победив со счетом 3:0. Очевидно, что и "Матрасники", и "Подводники" в отличной форме.

На бумаге команда Диего Симеоне - фаворит, но на поле, вероятно, будет равный футбол. "Вильярреал" может сыграть по-всякому - его фланги сильны в контригре, а Парехо и Морено обеспечивают моменты в позиционном нападении. Что в итоге выберет Эмери даже Marca не знает.

"Матрасники" в 1-м туре растоптали сильно обновившийся "Хетафе", доказав отменную форму, показанную в летних спаррингах. Гризманн настроен решительно, Феликс прибавляет, а Мората больше не хочет никуда идти - как-то так.

Альваро, наверное, радует больше всех, ведь после всех скитаний по Европе его карьера точно не на пике. При этом таланта и опыта у испанца хоть отбавляй, и это именно то, что надо Симеоне. Рослый нападающий, умеющий двигаться, бороться и забивать - почти Диего Коста, только добрее.

Alvaro Morata has more goals than this strikers COMBINED!!



Morata: 2



Lewandowski: 0

Benzema: 0

Ronaldo: 0 pic.twitter.com/zYSTdEUbdG