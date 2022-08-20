Атлетико - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2022

Примера. 2-й тур

21 августа. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 20:30 "Вильярреал"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок команд, которые убедительнее всех выступили неделю назад в первом туре, синхронно победив со счетом 3:0. Очевидно, что и "Матрасники", и "Подводники" в отличной форме.

На бумаге команда Диего Симеоне - фаворит, но на поле, вероятно, будет равный футбол. "Вильярреал" может сыграть по-всякому - его фланги сильны в контригре, а Парехо и Морено обеспечивают моменты в позиционном нападении. Что в итоге выберет Эмери даже Marca не знает.

"Атлетико"

"Матрасники" в 1-м туре растоптали сильно обновившийся "Хетафе", доказав отменную форму, показанную в летних спаррингах. Гризманн настроен решительно, Феликс прибавляет, а Мората больше не хочет никуда идти - как-то так.

Альваро, наверное, радует больше всех, ведь после всех скитаний по Европе его карьера точно не на пике. При этом таланта и опыта у испанца хоть отбавляй, и это именно то, что надо Симеоне. Рослый нападающий, умеющий двигаться, бороться и забивать - почти Диего Коста, только добрее.

Alvaro Morata has more goals than this strikers COMBINED!!



Morata: 2



Lewandowski: 0

Benzema: 0

Ronaldo: 0 pic.twitter.com/zYSTdEUbdG — Omar Garcia (@_ATM98) August 15, 2022

В общем, нападение "Атлетико" выглядит грозно. Вот по защите есть вопросы - даже "Хетафе" создал два стопроцентных шанса, да Майораль простил. Перевод Витселя пока помогает "Матрасникам" выходить из-под прессинга, но не выигрывать силовые дуэли. При этом у Хосе Хименеса тонзиллит, и кто будет завтра останавливать забивного Морено неясно.

"Вильярреал"

"Желтая субмарина" неделю назад разбила довольно слабый "Вальядолид" (3:0), после чего еще и в Лиге конференций дебютировала, одолев "Хайдук" (4:2). С хорватами играли в основном дублеры, но и Жерар Морено получил свои 60 минут.

Усталость? Бросьте, на дворе начало сезона. Скорее, дополнительный час практики пойдет лидеру "Вильярреала" в плюс; для него очень важно быть в тонусе. Ну, а что может Жерар в форме знает вся Испания. За три последних чемпионата Морено забил 50 голов - и да, это главное оружие "Подводников" завтра.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус

Также, судя по старту сезона, Эмери может рассчитывать на сильные фланги - Пино и Чуквезе буквально летят; прогресс молодых Жексона и Баэны, которые уже начали забивать; сыгранную пару стопперов Пау Торрес - Рауль Альбиоль. Все у Эмери на месте, все в хороших кондициях. Надо только немного везения, которого сильно недоставало "Субмарине" в матчах с "Атлетико" в прошлом сезоне.

"Атлетико" - "Вильярреал": статистика личных встреч

Оба очных матча команд в сезоне-2021/22 завершились вничью 2:2 при том, что доминировали именно "Подводники". Особенно памятен первый матч, в Мадриде, когда автогол Аисса Манди спас "Атлетико" от поражения на 95-й минуте.

Последняя победа "Вильярреала" над "Матрасниками" датирована мартом 2018-го - тогда на гол Гризманна дублем ответил нынешний бомбардир "Хетафе" Энес Унал.

"Атлетико" - "Вильярреал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Вильярреала"

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" после сложных травм лечатся Альберто Морено, Ману Тригейрос и Арно Данжума; голландец вернется на поле первым из троицы, но будет это точно не завтра.

У "Атлетико" из-за тонзиллита под большим вопросом Хименес. Также неясно, готов ли играть Фелипе - там травма.

"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Рейнилду - Молина, Льоренте, Коке, Лемар, Сауль - Феликс, Мората

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино, Капу, Парехо, Коклен - Морено, Жексон

"Атлетико" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

4 из 6 последних матчей между командами завершились вничью, и, похоже, с тех пор ничего не поменялось - они по-прежнему примерно равны по силе. Поставим и мы на ничью - ее БК предлагают с коэффициентами от 3,5 и выше.