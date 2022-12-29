Вальядолид - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.12.2022

Календарь благосклонен к "Реалу". После паузы на чемпионат мира Мадрид возвращается матчем против новичка элиты, так что вкатываться можно плавно.

Да, "Вальядолид" неплох на своем поле, но его класс невысок, и "Реал" обязательно этим воспользуется, если только его лидеры успели хотя бы на 50% восстановиться после ЧМ, а думается, что так оно и есть.

Примера. 15-й тур

30 декабря. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Вальядолида"

Пока звезды разыгрывали Кубок мира, "Вальядолид" поддерживал форму спаррингами. "Атлетик", "Лилль", "Кристал Пэлас" - "Пусела" проиграла всем, зато, думается, подходит к "Реалу" в тонусе.

В текущей Ла Лиге "Вальядолид" набрал 14 очков из 21 на своем поле - это еще один плюсик хозяевам. Ну, и в-третьих отмечаем их умение замедлять игру, делать ее вязкой и неприятной для соперников - "Бетис" и "Сосьедад" соврать не дадут.

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В матче с "Реалом" "Вальядолид" не будет удивлять - зачем? Он выпустит трех жестких опорных в центр; на фланги выйдут Санчес и Плано, которые дисциплинированно обороняются. Тактикой будет держать Мадрид подальше от ворот и при первой возможности грузить вперед. Контратакующей феерии не будет - "Вальядолид" забивает меньше гола за 90 минут. Также маловероятен и разгром команды Пачеты - последний раз такое случалось на "Хосе Соррилье" еще в августе.

Новости "Реала"

"Реал" угодил в мини-кризис перед чемпионатом мира, вследствие чего сейчас отстает от "Барсы" на два очка при выигранном Эль Класико. Выбора нет - надо наверстывать.

Карло Анчелотти говорит, что Карим Бензема в хорошей форме - это может стать подспорьем. А вот огромная нагрузка, выпавшая на ЧМ Модричу - это уже плохо. Лука считает, что готов играть, но впереди у "Сливочных" Кубок и Суперкубок Испании. Все это 37-летний хорват не вывезет, а строить игру без него для "Реала" всегда проблематично.

Хорошо, что это только "Вальядолид" - здесь может хватить и мастерства атакующего трио. Винисиусу и Родриго вполне по силам растянуть по ширине любой "автобус", а Карим забивает решающие голы, как никто. Главное для "Реала" - забить хотя бы дважды, а то на оборону рассчитывать сложно после лишь двух "сухарей" в 14 стартовых турах.

"Вальядолид" - "Реал": статистика личных встреч

"Вальядолид" провел минувший сезон в Сегунде, а вот в Ла Лиге-2020/21 "Реал" дважды его побеждал с одинаковым счетом 1:0. Это были трудные, вязкие матчи - вполне в стиле "Пуселы".

Касательно последней победы "Вальядолида" над "Сливочными", то она датируется далеким 2008 годом - тогда единственный гол забил уругваец Фабиан Каноббио.

Последние матчи "Вальядолида"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Вальядолида" после ЧМ всего одна важная потеря - защитник Джавад Эль-Ямик получил травму в матче за Марокко и еще долго будет лечиться.

У "Реала" все здоровы, но не все достаточно свежи, чтобы выходить в старте. Так, пресса прогнозирует, что Модрич, Чуамени и Камавинга начнут матч на лавке.

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро - Кике Перес, Агуадо - Иван Санчес, Меса, Плано - Вайсманн

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Вальверде, Себальос, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Вальядолид" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Вальядолид" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Очень злым и голодным должен быть Карим Бензема после ЧМ, где он не сыграл. Рискнем поставить на гол от него - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами около 1,6.