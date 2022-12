Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022

Каталонское дерби - это всегда эмоции, но не всегда интрига. Не ждем слишком многого и в этот раз, но шанс у "Эспаньола" таки есть - это недавний чемпионат мира. Видели, как мучился "Реал" против "Вальядолида"? То-то же. Нужно еще время, чтобы участники катарского мундиаля пришли в себя.

В текущем чемпионате "Барса" теряла очки всего дважды - проиграла "Реалу" и сыграла вничью с "Райо Вальекано" в самом первом туре. Больше осечек не было. В последнем туре перед ЧМ каталонцы обыграли "Осасуну" даже заканчивая матч вдесятером.

Параллельные провалы в ЛЧ доказывают неумение команды Хави играть против топов, но к чему это, если в соперниках "Эспаньол"? "Барсе" нужно просто выполнить стандартную программу - подолгу держать мяч, утомлять соперника и в нужный момент взорвать игру индивидуальными действиями.

У "Барсы" лучшая атака чемпионата (33 гола) и лучшая оборона (5 пропущенных) - чего ей бояться? Разве что нервов - нельзя переводить игру в побоище, что попробует сделать "Эспаньол". Ну, и еще одна хорошая новость для "Кулес" - трехматчевую дисквалификацию Роберта Левандовского удалось заморозить благодаря иску в CAS, так что он сыграет, а это почти гарантия гола-двух.

