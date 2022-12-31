Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022

Каталонское дерби - это всегда эмоции, но не всегда интрига. Не ждем слишком многого и в этот раз, но шанс у "Эспаньола" таки есть - это недавний чемпионат мира. Видели, как мучился "Реал" против "Вальядолида"? То-то же. Нужно еще время, чтобы участники катарского мундиаля пришли в себя.

Примера. 15-й тур

31 декабря. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 15:00 "Эспаньол"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

В текущем чемпионате "Барса" теряла очки всего дважды - проиграла "Реалу" и сыграла вничью с "Райо Вальекано" в самом первом туре. Больше осечек не было. В последнем туре перед ЧМ каталонцы обыграли "Осасуну" даже заканчивая матч вдесятером.

Параллельные провалы в ЛЧ доказывают неумение команды Хави играть против топов, но к чему это, если в соперниках "Эспаньол"? "Барсе" нужно просто выполнить стандартную программу - подолгу держать мяч, утомлять соперника и в нужный момент взорвать игру индивидуальными действиями.

У "Барсы" лучшая атака чемпионата (33 гола) и лучшая оборона (5 пропущенных) - чего ей бояться? Разве что нервов - нельзя переводить игру в побоище, что попробует сделать "Эспаньол". Ну, и еще одна хорошая новость для "Кулес" - трехматчевую дисквалификацию Роберта Левандовского удалось заморозить благодаря иску в CAS, так что он сыграет, а это почти гарантия гола-двух.

How many goals will Robert Lewandowski score this season...? ????????#LaLigaTV pic.twitter.com/QqoNH9GNjg — LaLigaTV (@LaLigaTV) December 21, 2022

Новости "Эспаньола"

У "Попугаев" текущий сезон не получается. Последняя победа была добыта еще в октябре над "Вальядолидом" (1:0), и как следствие "Эспаньол" борется за выживание.

Пока звезды разыгрывали Кубок мира, "Попугаи" провели пару спаррингов, но и там ничего не показали - лишь поддержали тонус. Посмотрим, как это поможет, ведь с "Барсой" придется бегать много - надо ли напоминать, что "Камп Ноу" самый широкий стадион в лиге?

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Схема гостей на дерби понятна - четверка защитников, двое волнорезов, Хоселу впереди. Главное не забывать доставлять мяч форварду, особенно верхом с флангов - он в этом хорош. Ну, и еще "Эспаньолу" важно как можно реже давать бить сопернику, а то его основной кипер Бенжамен Лекомт, пожалуй, главный по привозам среди вратарей в текущей Ла Лиге.

"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" вымучила домашнюю победу 1:0, а вот на "Корнелье-Эль-Прат" команды расписали ничью 2:2. В целом, это привычные счета.

При этом побед "Эспаньола" над "Барселоной" Ла Лига не видела с далекого 2009-го, когда победный дубль за "Попугаев" оформил Иван де ла Пенья.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

"Барселоне" пауза на ЧМ пошла на пользу. Левандовского удалось на какое-то время отстоять, а Кессье, Араухо и Роберто восстановились после травм. Потерь как таковых у Хави сейчас нет.

У "Эспаньола" с разрывом связок лечится опорник Кейди Баре, а Адрия Педроса остается под вопросом из-за грыжи.

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде, Эрик Гарсия, Алонсо - Педри, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Меламед, Винисиус Соуза - Брейтуэйт, Дардер, Пуадо - Хоселу

"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" уже пять лет не забивала в дерби больше двух мячей. Зачастую эти матчи даются ей тяжело, а тут еще длительный перерыв и отсутствие тонуса.

Рискнем зарядить на индивидуальный тотал "Барсы" меньше 2,5 - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,95-2,0.