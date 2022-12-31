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Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022

Испания
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Завершаем год каталонским дерби

Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022

Фото: Marca/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Каталонское дерби - это всегда эмоции, но не всегда интрига. Не ждем слишком многого и в этот раз, но шанс у "Эспаньола" таки есть - это недавний чемпионат мира. Видели, как мучился "Реал" против "Вальядолида"? То-то же. Нужно еще время, чтобы участники катарского мундиаля пришли в себя.

Содержание

Примера. 15-й тур
31 декабря. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 15:00 "Эспаньол"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

В текущем чемпионате "Барса" теряла очки всего дважды - проиграла "Реалу" и сыграла вничью с "Райо Вальекано" в самом первом туре. Больше осечек не было. В последнем туре перед ЧМ каталонцы обыграли "Осасуну" даже заканчивая матч вдесятером.

Параллельные провалы в ЛЧ доказывают неумение команды Хави играть против топов, но к чему это, если в соперниках "Эспаньол"? "Барсе" нужно просто выполнить стандартную программу - подолгу держать мяч, утомлять соперника и в нужный момент взорвать игру индивидуальными действиями.

У "Барсы" лучшая атака чемпионата (33 гола) и лучшая оборона (5 пропущенных) - чего ей бояться? Разве что нервов - нельзя переводить игру в побоище, что попробует сделать "Эспаньол". Ну, и еще одна хорошая новость для "Кулес" - трехматчевую дисквалификацию Роберта Левандовского удалось заморозить благодаря иску в CAS, так что он сыграет, а это почти гарантия гола-двух.

Новости "Эспаньола"

У "Попугаев" текущий сезон не получается. Последняя победа была добыта еще в октябре над "Вальядолидом" (1:0), и как следствие "Эспаньол" борется за выживание.

Пока звезды разыгрывали Кубок мира, "Попугаи" провели пару спаррингов, но и там ничего не показали - лишь поддержали тонус. Посмотрим, как это поможет, ведь с "Барсой" придется бегать много - надо ли напоминать, что "Камп Ноу" самый широкий стадион в лиге?

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Схема гостей на дерби понятна - четверка защитников, двое волнорезов, Хоселу впереди. Главное не забывать доставлять мяч форварду, особенно верхом с флангов - он в этом хорош. Ну, и еще "Эспаньолу" важно как можно реже давать бить сопернику, а то его основной кипер Бенжамен Лекомт, пожалуй, главный по привозам среди вратарей в текущей Ла Лиге.

"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" вымучила домашнюю победу 1:0, а вот на "Корнелье-Эль-Прат" команды расписали ничью 2:2. В целом, это привычные счета.

При этом побед "Эспаньола" над "Барселоной" Ла Лига не видела с далекого 2009-го, когда победный дубль за "Попугаев" оформил Иван де ла Пенья.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022 - изображение 1

Последние матчи "Эспаньола"

Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.12.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

"Барселоне" пауза на ЧМ пошла на пользу. Левандовского удалось на какое-то время отстоять, а Кессье, Араухо и Роберто восстановились после травм. Потерь как таковых у Хави сейчас нет.

У "Эспаньола" с разрывом связок лечится опорник Кейди Баре, а Адрия Педроса остается под вопросом из-за грыжи.

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде, Эрик Гарсия, Алонсо - Педри, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Меламед, Винисиус Соуза - Брейтуэйт, Дардер, Пуадо - Хоселу

"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" уже пять лет не забивала в дерби больше двух мячей. Зачастую эти матчи даются ей тяжело, а тут еще длительный перерыв и отсутствие тонуса.

Рискнем зарядить на индивидуальный тотал "Барсы" меньше 2,5 - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,95-2,0.

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона) Прогнозы
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