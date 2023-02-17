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Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023

Испания
(1 голосов)

Проверка перед "Ливерпулем"

Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Середняк лиги против действующего чемпиона - это традиционная история, где одни надеются на порядок, а другие - на класс. И вы сами знаете, что побеждает чаще.

Содержание

Примера. 22-й тур
18 февраля. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Осасуны"

"Осасуна" сейчас лишь на 3 очка отстает от 6-го места и, соответственно, еврокубков, но она победила лишь раз в последних 8 турах. То есть, это худший для красных отрезок с лета.

Лишь удачное выступление в Кубке, где команда Ягобы Аррасате дошла до полуфинала, спасает тренера от критики. Так-то игра не дается. За последний месяц "Осасуна" всего раз сыграла "на ноль" в 6 матчах - и это была ничья 0:0 против скромного "Вальядолида". Даже безнадежный "Эльче" - и тот выстоял против красных (1:1).

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Дела дома на "Эль Садаре" ненамного лучше - 6 побед в 10 матчах, но, в то же время, "Осасуне" не удалось остановить ни одного топа. "Барса" победила ее 2:1, "Атлетико" - 1:0, "Реал Сосьедад" - 2:0. И как играть с Мадридом? На что надеяться? Из рабочих вариантов только… чудо.

Новости "Реала"

Ну, и еще "Осасуна" может надеяться на усталость и ротацию фаворита. Все-таки "Реал" играет по два матча в неделю, а памплонцы - по одному.

Хотя, надо признать, Мадрид пока держится прилично. Да, были проблемы на поле "Мальорки" (0:1), но там жутко не хватало центрфорварда (читай - Бензема). В этом смысле в Памплоне "Сливочных" тоже неминуемо ждут трудности, ведь Карим матч пропускает. С другой стороны, остальные линии работают четко, да и календарь хоть и плотный, но специфичный - арабы да бестолковый "Эльче". Им Мадрид без труда отрузил 13 голов.

Впереди у "Сливочных" выезд на "Энфилд", но Карло Анчелотти и его команда достаточно опытны, чтобы думать только о ближайшей игре. Это не будет ярко и изысканно, но "Реал" выйдет, чтобы найти путь к победе. В текущей Ла Лиге ему это удавалось на выезде в 8 случаях из 11.

"Осасуна" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге "Осасуне" удалось сдержать "Реал" на его поле - помните, как Кике головой забросил мяч за спину Лунину? Вот это оно.

Ну, а если смотреть глобальнее, то памплонцы не побеждают Мадрид с января 2011 года! С тех пор им 5 раз удавалось зацепиться за ничью, но не более того.

Последние матчи "Осасуны"

Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Реала" есть хорошие новости и плохие. Из хороших - возвращения в строй Куртуа и Винисиуса, из плохих - отсутствие в заявке Крооса и Бензема. Кажется, обоих ветеранов готовят уже на "Ливерпуль".

У "Осасуны" дела еще хуже, ведь кадры у нее ограничены, и при этом лидер ее атак Чими Авила пропустит игру из-за перебора карточек. Кроме него не сыграют также ролевики Крус, Пенья, Орос и Видаль - и это тоже проблемы.

"Осасуна": Айтор Фернандес - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Ибаньес, Торро, Мой Гомес - Рубен Гарсия, Будимир, Абде

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Себальос, Чуамени, Камавинга - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Осасуна" - "Реал": ставки и коэффициенты

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3,60
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"Осасуна" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Обе команды сыграют без своих ведущих центрфорвардов, при этом "Осасуна" припаркует "автобус", а Мадрид, как показал недавний выезд в "Мальорку" с ними справляется не очень.

Рискнем выбрать ставку ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2023 в 00:24
Скорее всего кто-то из Мадрида отсасунит
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2023 в 23:48
Самый сильный клуб Испании на ходу. Дежурная яркая и уверенная победа РМ. Шлемазлы из ЛЕ уже убирают за собой и готовы освобождать первое место чемпионата Испании.
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