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Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023
Проверка перед "Ливерпулем"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Середняк лиги против действующего чемпиона - это традиционная история, где одни надеются на порядок, а другие - на класс. И вы сами знаете, что побеждает чаще.
Примера. 22-й тур
18 февраля. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Осасуны"
"Осасуна" сейчас лишь на 3 очка отстает от 6-го места и, соответственно, еврокубков, но она победила лишь раз в последних 8 турах. То есть, это худший для красных отрезок с лета.
Лишь удачное выступление в Кубке, где команда Ягобы Аррасате дошла до полуфинала, спасает тренера от критики. Так-то игра не дается. За последний месяц "Осасуна" всего раз сыграла "на ноль" в 6 матчах - и это была ничья 0:0 против скромного "Вальядолида". Даже безнадежный "Эльче" - и тот выстоял против красных (1:1).
Дела дома на "Эль Садаре" ненамного лучше - 6 побед в 10 матчах, но, в то же время, "Осасуне" не удалось остановить ни одного топа. "Барса" победила ее 2:1, "Атлетико" - 1:0, "Реал Сосьедад" - 2:0. И как играть с Мадридом? На что надеяться? Из рабочих вариантов только… чудо.
Новости "Реала"
Ну, и еще "Осасуна" может надеяться на усталость и ротацию фаворита. Все-таки "Реал" играет по два матча в неделю, а памплонцы - по одному.
Хотя, надо признать, Мадрид пока держится прилично. Да, были проблемы на поле "Мальорки" (0:1), но там жутко не хватало центрфорварда (читай - Бензема). В этом смысле в Памплоне "Сливочных" тоже неминуемо ждут трудности, ведь Карим матч пропускает. С другой стороны, остальные линии работают четко, да и календарь хоть и плотный, но специфичный - арабы да бестолковый "Эльче". Им Мадрид без труда отрузил 13 голов.
3 - @realmadriden have scored four or more goals in three successive games across all competitions for the first time since September 2015 with Rafa Benítez as manager (also three). Unleashed. pic.twitter.com/mnwz2qeHCP— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023
Впереди у "Сливочных" выезд на "Энфилд", но Карло Анчелотти и его команда достаточно опытны, чтобы думать только о ближайшей игре. Это не будет ярко и изысканно, но "Реал" выйдет, чтобы найти путь к победе. В текущей Ла Лиге ему это удавалось на выезде в 8 случаях из 11.
"Осасуна" - "Реал": статистика личных встреч
В первом круге "Осасуне" удалось сдержать "Реал" на его поле - помните, как Кике головой забросил мяч за спину Лунину? Вот это оно.
Ну, а если смотреть глобальнее, то памплонцы не побеждают Мадрид с января 2011 года! С тех пор им 5 раз удавалось зацепиться за ничью, но не более того.
Последние матчи "Осасуны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" есть хорошие новости и плохие. Из хороших - возвращения в строй Куртуа и Винисиуса, из плохих - отсутствие в заявке Крооса и Бензема. Кажется, обоих ветеранов готовят уже на "Ливерпуль".
У "Осасуны" дела еще хуже, ведь кадры у нее ограничены, и при этом лидер ее атак Чими Авила пропустит игру из-за перебора карточек. Кроме него не сыграют также ролевики Крус, Пенья, Орос и Видаль - и это тоже проблемы.
"Осасуна": Айтор Фернандес - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Ибаньес, Торро, Мой Гомес - Рубен Гарсия, Будимир, Абде
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Себальос, Чуамени, Камавинга - Вальверде, Родриго, Винисиус
"Осасуна" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Обе команды сыграют без своих ведущих центрфорвардов, при этом "Осасуна" припаркует "автобус", а Мадрид, как показал недавний выезд в "Мальорку" с ними справляется не очень.
Рискнем выбрать ставку ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75.
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