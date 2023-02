Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023

Середняк лиги против действующего чемпиона - это традиционная история, где одни надеются на порядок, а другие - на класс. И вы сами знаете, что побеждает чаще.

"Осасуна" сейчас лишь на 3 очка отстает от 6-го места и, соответственно, еврокубков, но она победила лишь раз в последних 8 турах. То есть, это худший для красных отрезок с лета.

Лишь удачное выступление в Кубке, где команда Ягобы Аррасате дошла до полуфинала, спасает тренера от критики. Так-то игра не дается. За последний месяц "Осасуна" всего раз сыграла "на ноль" в 6 матчах - и это была ничья 0:0 против скромного "Вальядолида". Даже безнадежный "Эльче" - и тот выстоял против красных (1:1).

Дела дома на "Эль Садаре" ненамного лучше - 6 побед в 10 матчах, но, в то же время, "Осасуне" не удалось остановить ни одного топа. "Барса" победила ее 2:1, "Атлетико" - 1:0, "Реал Сосьедад" - 2:0. И как играть с Мадридом? На что надеяться? Из рабочих вариантов только… чудо.

Ну, и еще "Осасуна" может надеяться на усталость и ротацию фаворита. Все-таки "Реал" играет по два матча в неделю, а памплонцы - по одному.

Хотя, надо признать, Мадрид пока держится прилично. Да, были проблемы на поле "Мальорки" (0:1), но там жутко не хватало центрфорварда (читай - Бензема). В этом смысле в Памплоне "Сливочных" тоже неминуемо ждут трудности, ведь Карим матч пропускает. С другой стороны, остальные линии работают четко, да и календарь хоть и плотный, но специфичный - арабы да бестолковый "Эльче". Им Мадрид без труда отрузил 13 голов.

3 - @realmadriden have scored four or more goals in three successive games across all competitions for the first time since September 2015 with Rafa Benítez as manager (also three). Unleashed. pic.twitter.com/mnwz2qeHCP