Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.02.2023

В эпоху Диего Симеоне мадридские дерби заиграли новыми красками, но текущего сезона это не касается. Прямо сейчас "Реал" на голову сильнее "Атлетико", и главный вопрос предстоящего дерби таков - удастся ли "Матрасникам" удивить себя и мир, прыгнув выше головы?

"Реал" победил во всех 5 последних матчах, выиграв на этом отрезке клубный чемпионат мира и разбив на "Энфилде" кризисный "Ливерпуль" (5:2). Да, команда Карло Анчелотти подустала, но ее боевой дух высок, как никогда.

В текущем сезоне "Сливочные" не проигрывали на "Сантьяго Бернабеу" во всех турнирах, и лишь трижды сыграли вничью в Ла Лиге. Последний раз - 29 января с "Реалом Сосьедад" (0:0), запоров уйму моментов. С тех пор команда подтянула реализацию и забивала не менее двух раз в 6 матчах из 7.

5 - Real Madrid are the first team Opta has on record (since 2003-04) to score five goals in a UEFA Champions League match despite having fewer than 10 shots in the match (9). Clinical. pic.twitter.com/v9ZsfkBHhs