Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.02.2023

В эпоху Диего Симеоне мадридские дерби заиграли новыми красками, но текущего сезона это не касается. Прямо сейчас "Реал" на голову сильнее "Атлетико", и главный вопрос предстоящего дерби таков - удастся ли "Матрасникам" удивить себя и мир, прыгнув выше головы?

Примера. 23-й тур

25 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 19:30 "Атлетико"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" победил во всех 5 последних матчах, выиграв на этом отрезке клубный чемпионат мира и разбив на "Энфилде" кризисный "Ливерпуль" (5:2). Да, команда Карло Анчелотти подустала, но ее боевой дух высок, как никогда.

В текущем сезоне "Сливочные" не проигрывали на "Сантьяго Бернабеу" во всех турнирах, и лишь трижды сыграли вничью в Ла Лиге. Последний раз - 29 января с "Реалом Сосьедад" (0:0), запоров уйму моментов. С тех пор команда подтянула реализацию и забивала не менее двух раз в 6 матчах из 7.

5 - Real Madrid are the first team Opta has on record (since 2003-04) to score five goals in a UEFA Champions League match despite having fewer than 10 shots in the match (9). Clinical. pic.twitter.com/v9ZsfkBHhs — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2023

Усталость после интенсивной игры в Ливерпуле может навредить "Сливочным", но это единственный аргумент в пользу их соперника. Целая группа исполнителей "Реала" пребывают в лучшей форме в жизни - Винисиус, Вальверде, Камавинга, Родриго. Ветераны, как показал 5-й гол на "Энфилде", тоже еще бегут. На "Атлетико" такой Мадрид выйдет доминировать - а как иначе?

Новости "Атлетико"

Второй клуб испанской столицы тоже имеет успехи, но на своем, гораздо более низком уровне. Команда Диего Симеоне впервые с лета не проиграла в 6 кряду турах Ла Лиги.

Последние три победы "Атлетико" типичны для Эль Чоло - все со счетом 1:0. При этом в каждом из поединков оппоненты - "Сельта", "Осасуна" и "Атлетик" - имели шансы, но им не хватило класса их реализовать. Конечно, с "Реалом" такое не пройдет. Хотя и Мадриду надо остерегаться Антуана Гризманна - у француза 7+6 в Ла Лиге.

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"Атлетико" почти не побеждает на "Бернабеу" и недавно вылетел от "Реала" из Кубка не просто так - он для него неудобен. При Анчелотти Мадрид может и ввязаться в открытый футбол, и пробить глубоко посаженный "автобус". У "Атлетико" сильная выездная статистика в Ла Лиге - 7 побед и 2 поражения в 11 матчах, но "Бернабеу" это другое. Здесь для победы надо сыграть свой лучший матч за пару лет.

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

Месяц назад команды встречались в Кубке короля, и там "Матрасники" удержали ничью в основное время, но проиграли в дополнительном (1:3). По правде, то на равных они продержались минут 60-65.

Также "Реал" сравнительно комфортно обыграл "Атлетико" в 1-м круге Ла Лиги на его поле (2:1), забив дважды еще до перерыва. Ну, и вишенка на торте - "Сливочные" проиграли лишь раз в последних 13 матчах с красно-белыми соседями.

Последние новости "Реала"

Последние новости "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" из-за травмы в очередной раз вылетел Давид Алаба, а Ферлан Менди еще не восстановился. Похоже, слева опять придется играть Камавинге.

У "Атлетико" также привычно из-за повреждения не сыграет Тома Лемар, окончательно превратившийся в ролевика.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Хименес, Эрмосо, Рейнилду - Льоренте, де Пауль, Коке, Карраско - Гризманн, Мората

"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Вообще у "Реала" плотный график, и уже в следующий четверг его ждет Класико в полуфинале Кубка, но мы все же спрогнозируем, что ставить дубль и сливать Ла Лигу Мадрид не станет - его отставание от "Барсы" еще не настолько критичное. Поставим на победу фаворита - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,8.