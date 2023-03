Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023

Вообще матчи "Атлетика" и "Барсы" - это тоже Класико, ведь оба клуба никогда не вылетали из испанской элиты. Впрочем, для мира это, скорее, "маленькое" Класико

"Большое" состоится уже через неделю, и выезд в Бильбао - хорошая возможность для каталонцев показать свою готовность. Соперник непростой, но разбалансированный; вдобавок в строй возвращается Левандовский. Все намекает нам на победу фаворита.

"Атлетик" умеет играть против грандов, но сейчас он в кризисе. Баски не побеждают во всех турнирах с 11 февраля - у них серия из 4 осечек.

И кого не победили? Одно дело - проиграть "Атлетико" (0:1), но "Жирона" (2:3), "Осасуна" (0:1), "Райо Вальекано" (0:0) - это совсем плохо. А если добавить, что в 2023 году "Атлетик" не обыграл ни единого соперника из ТОП-10, то пахнет почти катастрофой.

Кажется, оппоненты приноровились к позиционному нападению от Эрнесто Вальверде и нашли противоядие скорости братьев Уильямс, а других козырей у басков и не было. Нужно чудо, чтобы победить при таком раскладе "Барселону" - и родные стены вряд ли помогут. Да, у "Атлетика" 20 очков в 12 домашних матчах, но у каталонцев на выезде все еще лучше - 30 баллов в тех же 12 поединках!

При Хави "Барса" провалила евросезон, но фантастически эффективна дома. Суперкубок уже выигран; в первом полуфинале Кубка даже без трех лидеров был бит "Реал" (1:0); в Ла Лиге отрыв от Мадрида достиг 6 баллов.

В прежние годы главным козырем "Барсы" была атака, но сейчас нормой от каталонцев стали 1:0. При этом тер Штеген лишь 8 раз достал мяч из сетки за 24 тура - и это ключ к успеху. Даже просто пробить немца для "Атлетика" стало бы достижением.

46 - @FCBarcelona have scored 46 goals in @LaLigaEN 2022/2023 after 24 games played. There was no other leader at this stage with fewer goals scored since @valenciacf_en in 2001/2002 season (29 goals). Streamlining. ⚖️ pic.twitter.com/OnB4NzV062