Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023

Вообще матчи "Атлетика" и "Барсы" - это тоже Класико, ведь оба клуба никогда не вылетали из испанской элиты. Впрочем, для мира это, скорее, "маленькое" Класико

"Большое" состоится уже через неделю, и выезд в Бильбао - хорошая возможность для каталонцев показать свою готовность. Соперник непростой, но разбалансированный; вдобавок в строй возвращается Левандовский. Все намекает нам на победу фаворита.

Примера. 25-й тур

12 марта. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетика"

"Атлетик" умеет играть против грандов, но сейчас он в кризисе. Баски не побеждают во всех турнирах с 11 февраля - у них серия из 4 осечек.

И кого не победили? Одно дело - проиграть "Атлетико" (0:1), но "Жирона" (2:3), "Осасуна" (0:1), "Райо Вальекано" (0:0) - это совсем плохо. А если добавить, что в 2023 году "Атлетик" не обыграл ни единого соперника из ТОП-10, то пахнет почти катастрофой.

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Кажется, оппоненты приноровились к позиционному нападению от Эрнесто Вальверде и нашли противоядие скорости братьев Уильямс, а других козырей у басков и не было. Нужно чудо, чтобы победить при таком раскладе "Барселону" - и родные стены вряд ли помогут. Да, у "Атлетика" 20 очков в 12 домашних матчах, но у каталонцев на выезде все еще лучше - 30 баллов в тех же 12 поединках!

Новости "Барселоны"

При Хави "Барса" провалила евросезон, но фантастически эффективна дома. Суперкубок уже выигран; в первом полуфинале Кубка даже без трех лидеров был бит "Реал" (1:0); в Ла Лиге отрыв от Мадрида достиг 6 баллов.

В прежние годы главным козырем "Барсы" была атака, но сейчас нормой от каталонцев стали 1:0. При этом тер Штеген лишь 8 раз достал мяч из сетки за 24 тура - и это ключ к успеху. Даже просто пробить немца для "Атлетика" стало бы достижением.

46 - @FCBarcelona have scored 46 goals in @LaLigaEN 2022/2023 after 24 games played. There was no other leader at this stage with fewer goals scored since @valenciacf_en in 2001/2002 season (29 goals). Streamlining. ⚖️ pic.twitter.com/OnB4NzV062 — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2023

И даже это не все хорошие новости для "Кулес". На днях в группу вернулся Роберт Левандовский, а это значит, что в Бильбао "Барса" сыграет с элитным центрфорвардом. Пускай в топ-матчах поляк в основном молчит, но "Атлетик" на топа не тянет - наоборот, он смахивает на идеальную жертву. Не странно, что в 1-м круге поляк уже оформил с басками 1+1, а "Блауграна" победила 4:0.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

Про 4:0 в первом круге мы сказали, повторяться не будем.

При этом еще в прошлом сезоне "Атлетик" дома сперва остановил "Барсу" в Ла Лиге (1:1), а затем выбил ее из Кубка (3:2). Что случилось с тех пор? Каталонцы заматерели, а вот баски после назначения Вальверде стали какими-то плюшевыми.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне состава травмированные Педри и Дембеле, а также дисквалифицированный защитник Араухо. Все три потери очень важные и скажутся на качестве игры команды Хави.

У "Атлетика" самая топовая потеря - это травмированный голкипер испанской сборной Унаи Симон. Также по возможностям басков ударят дисквалификация атакующего хавбека Сансета и травма ветерана Андера Эрреры, который бы непременно укрепил опорную зону.

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Саррага, Весга - Нико Уильямс, Муньин, Уильямс - Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая, как бездарно баски играют в этом году со всеми серьезными соперниками, не видим для них вариантов и завтра. Нету у них ни системы, ни ресурса, чтобы бить грандов.

Да, поле неудобное, но мы ставим на победу "Барселоны" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2.