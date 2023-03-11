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Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023

Испания
(1 голосов)

Проверка сил перед большим Класико

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще матчи "Атлетика" и "Барсы" - это тоже Класико, ведь оба клуба никогда не вылетали из испанской элиты. Впрочем, для мира это, скорее, "маленькое" Класико

"Большое" состоится уже через неделю, и выезд в Бильбао - хорошая возможность для каталонцев показать свою готовность. Соперник непростой, но разбалансированный; вдобавок в строй возвращается Левандовский. Все намекает нам на победу фаворита.

Содержание

Примера. 25-й тур
12 марта. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетика"

"Атлетик" умеет играть против грандов, но сейчас он в кризисе. Баски не побеждают во всех турнирах с 11 февраля - у них серия из 4 осечек.

И кого не победили? Одно дело - проиграть "Атлетико" (0:1), но "Жирона" (2:3), "Осасуна" (0:1), "Райо Вальекано" (0:0) - это совсем плохо. А если добавить, что в 2023 году "Атлетик" не обыграл ни единого соперника из ТОП-10, то пахнет почти катастрофой.

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Кажется, оппоненты приноровились к позиционному нападению от Эрнесто Вальверде и нашли противоядие скорости братьев Уильямс, а других козырей у басков и не было. Нужно чудо, чтобы победить при таком раскладе "Барселону" - и родные стены вряд ли помогут. Да, у "Атлетика" 20 очков в 12 домашних матчах, но у каталонцев на выезде все еще лучше - 30 баллов в тех же 12 поединках!

Новости "Барселоны"

При Хави "Барса" провалила евросезон, но фантастически эффективна дома. Суперкубок уже выигран; в первом полуфинале Кубка даже без трех лидеров был бит "Реал" (1:0); в Ла Лиге отрыв от Мадрида достиг 6 баллов.

В прежние годы главным козырем "Барсы" была атака, но сейчас нормой от каталонцев стали 1:0. При этом тер Штеген лишь 8 раз достал мяч из сетки за 24 тура - и это ключ к успеху. Даже просто пробить немца для "Атлетика" стало бы достижением.

И даже это не все хорошие новости для "Кулес". На днях в группу вернулся Роберт Левандовский, а это значит, что в Бильбао "Барса" сыграет с элитным центрфорвардом. Пускай в топ-матчах поляк в основном молчит, но "Атлетик" на топа не тянет - наоборот, он смахивает на идеальную жертву. Не странно, что в 1-м круге поляк уже оформил с басками 1+1, а "Блауграна" победила 4:0.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

Про 4:0 в первом круге мы сказали, повторяться не будем.

При этом еще в прошлом сезоне "Атлетик" дома сперва остановил "Барсу" в Ла Лиге (1:1), а затем выбил ее из Кубка (3:2). Что случилось с тех пор? Каталонцы заматерели, а вот баски после назначения Вальверде стали какими-то плюшевыми.

Последние матчи "Атлетика"

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне состава травмированные Педри и Дембеле, а также дисквалифицированный защитник Араухо. Все три потери очень важные и скажутся на качестве игры команды Хави.

У "Атлетика" самая топовая потеря - это травмированный голкипер испанской сборной Унаи Симон. Также по возможностям басков ударят дисквалификация атакующего хавбека Сансета и травма ветерана Андера Эрреры, который бы непременно укрепил опорную зону.

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Саррага, Весга - Нико Уильямс, Муньин, Уильямс - Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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3,50
3,35
2,23
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Parimatch
3,50
3,40
2,20
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3,57
3,41
2,21
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"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая, как бездарно баски играют в этом году со всеми серьезными соперниками, не видим для них вариантов и завтра. Нету у них ни системы, ни ресурса, чтобы бить грандов.

Да, поле неудобное, но мы ставим на победу "Барселоны" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Прогнозы
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.03.2023 в 21:08
Нет сомнений, что коррупионер фло перес ставит на матч своего арбитра с вполне определенными целями. Ну, во-первых, чтобы своим провокационным судейством спровоцировать игроков Барселоны на эмоции, после чего могут быть удаления и желтые карточки тем, кто может пропустить игру против Реала. Ну и, конечно же, мансана поставлен для того, чтобы Барса потеряла очки... Вобщем, перес понял, что его пенсионеры уже не тянут, включил все рычаги околофутбольного влияния, чтобы тормозить Барсу... Брюссель - очень красивый... Ржавая Шелезяка в истерике....
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.03.2023 в 21:19
Четыре игрока Барсы на грани с желтыми карточками. Скорее всего кто-то из них пропустит эль класико.
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