Реал Мадрид - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2023

Неожиданный кризис "Барселоны" если не возрождает интригу в Ла Лиге, то, по крайней мере, дает "Реалу" основания биться за победы в оставшихся турах, и это не сулит "Сельте" ничего хорошего. Разница в классе, текущая форма, домашнее поле - абсолютно все факторы на стороне Мадрида. Тут пахнет не сенсацией, а жестким разгромом.

Примера. 30-й тур

22 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Сельта"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

У "Реала" 5 побед в 6 последних матчах во всех турнирах. Среди прочего "Сливочные" разбили "Барсу" в Кубке (4:0) и дважды победили "Челси" в ЛЧ, но при этом уступили в Ла Лиге "Вильярреалу" (2:3).

Почему проиграли? Вдохновенная игра Чуквезе плюс собственная расхлябанность; на тот момент "Барса" далеко убежала в таблице, вот "Реал" и дал слабину. Как оказалось, зря. Сейчас каталонцы попали в кадровый и игровой кризис; у них 0 забитых в 3 последних турах.

16 - @realmadriden will play the #UCL semi-finals for the 16th season, at least four more than any other team in the competition's history (Bayern Munich and FC Barcelona, 12 each). Usual. pic.twitter.com/3Ta0pC1AfW — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2023

В такой ситуации Мадриду играть спустя рукава нельзя, поэтому прогнозируем на "Сельту" и сильный состав (пусть и не без ротации), и мощное давление. "Реал" здорово играет дома - 31 очко в 14 турах; это тоже плюс. Ну, и еще отмечаем форму Бензема, который похудел и внешне помолодел за время Рамадана. В последних матчах у француза постоянно по 3-4 убойных момента, и многое он реализует. Тем временем, оборону "Сельты" идеальной не назовешь.

Новости "Сельты"

Для контекста, "Кельты" пропускали во всех 4 последних матчах и не сумели выиграть ни один из них. Их последняя победа датирована 18 марта.

Кризис? Вряд ли. Скорее, это реальный уровень "Сельты", которая весь сезон чередует сильные и слабые отрезки. В двух последних чемпионатах "Кельты" занимали 8-е и 11-е места; сейчас они идут 12-ми, опережая зону вылета на 9 очков. Это для них норма.

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Что может противопоставить "Сельта" на поле "Реала"? Технику Карлеса Переса на фланге, рывки с мячом через центр от Вейги, реализацию Аспаса. Это если повезет, и Мадрид позволит гостям играть свой футбол. Надо понимать, что у команды Анчелотти достаточно сил, дабы закрыть "Кельтов" в их штрафной и не позволить вообще ничего.

"Реал" - "Сельта": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" смял "Сельту" на ее же поле в матче, где "Кельтов" хватило на 25-30 минут (4:1).

Ну, а вообще последний раз "Сельта" отбирала очки у Мадрида на его поле в феврале 2020-го - тогда была зафиксирована ничья 2:2. Из 11 игроков, которые тогда вышли в старте "Кельтов", до сегодня остался только нестареющий Яго Аспас.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно будет ротация, ведь на неделе команда отыграла не самый сложный, но все-таки ответственный матч в Лондоне против "Челси" (2:0). Кроме того, травмированы левый бек Ферлан Менди и центральный Давид Алаба.

У "Сельты" дисквалификацию за глупое удаление в прошлом туре отбывает капитан Уго Мальо - это практически зеленый свет для Винисиуса на его фланге.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Начо - Вальверде, Чуамени, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Сельта": Вильяр - Васкес, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес, Вейга, Бельтран, де ла Торре - Сеферович, Аспас

"Реал" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

Мадрид в каждом из 6 последних матчей забивал как минимум дважды. "Вальядолиду" вообще отгрузили 6 голов, да и "Кадис" чудом не пропустил столько же. В то же время "Сельта" в 4 последних турах пропустила 6 мячей.

В такой ситуации рискнем поставить на результативный матч от фаворита. Наша ставка - индивидуальный тотал "Реала" больше 2,5 - БК принимают на нее ставки с коэффициентами от 2,3 и выше.