Реал Мадрид - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2023

Неожиданный кризис "Барселоны" если не возрождает интригу в Ла Лиге, то, по крайней мере, дает "Реалу" основания биться за победы в оставшихся турах, и это не сулит "Сельте" ничего хорошего. Разница в классе, текущая форма, домашнее поле - абсолютно все факторы на стороне Мадрида. Тут пахнет не сенсацией, а жестким разгромом.

У "Реала" 5 побед в 6 последних матчах во всех турнирах. Среди прочего "Сливочные" разбили "Барсу" в Кубке (4:0) и дважды победили "Челси" в ЛЧ, но при этом уступили в Ла Лиге "Вильярреалу" (2:3).

Почему проиграли? Вдохновенная игра Чуквезе плюс собственная расхлябанность; на тот момент "Барса" далеко убежала в таблице, вот "Реал" и дал слабину. Как оказалось, зря. Сейчас каталонцы попали в кадровый и игровой кризис; у них 0 забитых в 3 последних турах.

16 - @realmadriden will play the #UCL semi-finals for the 16th season, at least four more than any other team in the competition's history (Bayern Munich and FC Barcelona, 12 each). Usual. pic.twitter.com/3Ta0pC1AfW