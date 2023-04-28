  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Испания
(1 голосов)

Поединок команд, которые слишком устали

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер чемпионата "Барселона" на фоне череды неудач примет "Бетис", который проводит текущий отрезок еще хуже. По сути, в этом матче мы узнаем, чей кризис глубже. Качество футбола? Наверное, не в этот раз.

Содержание

Примера. 32-й тур
29 апреля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Бетис"
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" выиграла только 1 из 5 последних матчей - это ее худший отрезок во всем сезоне. Отчасти виноваты травмы, но и игра команды Хави пошла под откос. Даже фирменный контроль хромает.

В прошлом туре на поле "Райо Вальекано" (1:2) было заметно, что "Барса" недорабатывает. То ли она сильно устала, то ли не особо мотивирована на фоне 11 очков преимущества над "Реалом" в таблице, то ли все сразу - неясно. Возможно, возвращение Усмана Дембеле, которое ожидается завтра, разбудит это сонное царство.

Вообще у "Барсы" лучшая домашняя статистика в Испании - 39 очков в 15 матчах. Она умело пользуется шириной "Камп Ноу", и это может помочь против неосновных флангов "Бетиса". Еще один аргумент - Левандовский. Но вот что делать с полузащитой? Она уже месяц не дает привычного темпа, чтобы разбирать оппонентов.

Новости "Бетиса"

Впрочем, для "Бетиса" может хватить и неидеальной "Барсы". Гости и сами не доигрывают, а домучивают сезон - у них 2 победы в 10 последних матчах.

Прямо сейчас севильцы лишь на 6 очков отстают от зоны ЛЧ, но де-факто они за нее не борются. Нет ресурсов. Карвалью и Гвидо стараются, но они уже как выжатые лимоны. А кто еще? Каналес и Борха резко сдали, Хуанми и Фекир травмированы до лета, Алекс Морено зимой уехал в "Астон Виллу"…

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Мануэлю Пеллегрини не хватает опций на "Барселону". Сражаться за контроль некем - его команда и без того измучена. Получается, надо контратаковать, но выездная модель у "Бетиса" не отработана и часто сбоит. В текущей Ла Лиги севильцы набрали на чужих полях лишь 21 очко в 15 турах, пропустив 18 голов.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" по делу дожала "Бетис" на его поле, пропустив лишь после случайного автогола на последних минутах (2:1). Также за каталонцами остался и полуфинал Суперкубка Испании, хотя там и пришлось пробивать пенальти.

А вот уже в прошлом сезоне все было не так безоблачно - в декабре 2021-го "Бетис" победил на "Камп Ноу" 1:0 благодаря голу Хуанми.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023 - изображение 1

Последние матчи "Бетиса"

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барселоны" после длительного перерыва возвращаются в заявку Усман Дембеле и Андреас Кристенсен - обоих ожидаем увидеть где-то во втором тайме. При этом Серхи Роберто все еще залечивает травму.

У "Бетиса" вне игры Фекир, Хуанми, Виктор Руис и Юссуф Сабали - четверка опытных и классных исполнителей, которые бы завтра вышли в основе, будь они здоровы.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Кессье, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Фати

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Луис Фелипе, Песселья, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Айосе Перес, Луис Энрике - Борха Иглесиас

"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

Favbet
1,36
5,30
9,60
Узнать больше

"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

Кризис кризисом, но в последних 10 матчах на "Камп Ноу" каталонцам забили только "Реал" и "МЮ". Середняки - ни разу.

Рискнем поставить на то, что и "Бетис" тоже уйдет с поля без гола. Наша ставка - "индивидуальный тотал "Бетиса" меньше 0,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023
yellow-arrow
Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.04.2023
yellow-arrow
Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Бетис (Севилья) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Доктор Хаймарс
28.04.2023 в 22:30
Интереса к матчу у меня всего два: забьёт ли Левандовски и не пропустит ли Тер Штеген. Какой-нибудь вразумительной, а тем более красивой игры я от ХАВИНОЙ Барсы уже не жду. Надоело ждать. Теперь болею за Барсу персонифицированно. И очень жду возвращение Месси, с ним Барсу было интереснее смотреть даже, когда она проигрывала, была надежда до последней секунды матча, что вот-вот, что-то произойдёт... что произойдёт чудо.. и Месси снова спасёт Барсу. Он и только Он. Тренера ведь нету...
Ответить
0
0
Доктор Хаймарс
28.04.2023 в 22:07
Я бы Дембеле не выпускал. Мало ли... Ещё на пол года ведь сляжет болезный.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.04.2023 в 21:57
Сподіваємось, що гра вдома та програш послужить швайкою гравцям Барселони і вони будуть більш заряджені на перемогу! Роберт досить "гнати порожняк"! Бе... тільки за рахунок пенальті може тебе обійти!
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде