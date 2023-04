Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Лидер чемпионата "Барселона" на фоне череды неудач примет "Бетис", который проводит текущий отрезок еще хуже. По сути, в этом матче мы узнаем, чей кризис глубже. Качество футбола? Наверное, не в этот раз.

"Барса" выиграла только 1 из 5 последних матчей - это ее худший отрезок во всем сезоне. Отчасти виноваты травмы, но и игра команды Хави пошла под откос. Даже фирменный контроль хромает.

В прошлом туре на поле "Райо Вальекано" (1:2) было заметно, что "Барса" недорабатывает. То ли она сильно устала, то ли не особо мотивирована на фоне 11 очков преимущества над "Реалом" в таблице, то ли все сразу - неясно. Возможно, возвращение Усмана Дембеле, которое ожидается завтра, разбудит это сонное царство.

18 - Top 3 players to have scored the most goals in their first season at Barcelona in LaLiga in the 21st century:



24 - Samuel Eto’o ???????? 2004/05

18 - ROBERT LEWANDOWSKI ???????? 2022/23

18 - David Villa ???????? 2010/11



Instinct. pic.twitter.com/Wp03Jii0Dv