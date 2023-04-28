Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Лидер чемпионата "Барселона" на фоне череды неудач примет "Бетис", который проводит текущий отрезок еще хуже. По сути, в этом матче мы узнаем, чей кризис глубже. Качество футбола? Наверное, не в этот раз.

Примера. 32-й тур

29 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" выиграла только 1 из 5 последних матчей - это ее худший отрезок во всем сезоне. Отчасти виноваты травмы, но и игра команды Хави пошла под откос. Даже фирменный контроль хромает.

В прошлом туре на поле "Райо Вальекано" (1:2) было заметно, что "Барса" недорабатывает. То ли она сильно устала, то ли не особо мотивирована на фоне 11 очков преимущества над "Реалом" в таблице, то ли все сразу - неясно. Возможно, возвращение Усмана Дембеле, которое ожидается завтра, разбудит это сонное царство.

18 - Top 3 players to have scored the most goals in their first season at Barcelona in LaLiga in the 21st century:



24 - Samuel Eto’o ???????? 2004/05

18 - ROBERT LEWANDOWSKI ???????? 2022/23

18 - David Villa ???????? 2010/11



Instinct. pic.twitter.com/Wp03Jii0Dv — OptaJose (@OptaJose) April 28, 2023

Вообще у "Барсы" лучшая домашняя статистика в Испании - 39 очков в 15 матчах. Она умело пользуется шириной "Камп Ноу", и это может помочь против неосновных флангов "Бетиса". Еще один аргумент - Левандовский. Но вот что делать с полузащитой? Она уже месяц не дает привычного темпа, чтобы разбирать оппонентов.

Новости "Бетиса"

Впрочем, для "Бетиса" может хватить и неидеальной "Барсы". Гости и сами не доигрывают, а домучивают сезон - у них 2 победы в 10 последних матчах.

Прямо сейчас севильцы лишь на 6 очков отстают от зоны ЛЧ, но де-факто они за нее не борются. Нет ресурсов. Карвалью и Гвидо стараются, но они уже как выжатые лимоны. А кто еще? Каналес и Борха резко сдали, Хуанми и Фекир травмированы до лета, Алекс Морено зимой уехал в "Астон Виллу"…

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Мануэлю Пеллегрини не хватает опций на "Барселону". Сражаться за контроль некем - его команда и без того измучена. Получается, надо контратаковать, но выездная модель у "Бетиса" не отработана и часто сбоит. В текущей Ла Лиги севильцы набрали на чужих полях лишь 21 очко в 15 турах, пропустив 18 голов.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" по делу дожала "Бетис" на его поле, пропустив лишь после случайного автогола на последних минутах (2:1). Также за каталонцами остался и полуфинал Суперкубка Испании, хотя там и пришлось пробивать пенальти.

А вот уже в прошлом сезоне все было не так безоблачно - в декабре 2021-го "Бетис" победил на "Камп Ноу" 1:0 благодаря голу Хуанми.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" после длительного перерыва возвращаются в заявку Усман Дембеле и Андреас Кристенсен - обоих ожидаем увидеть где-то во втором тайме. При этом Серхи Роберто все еще залечивает травму.

У "Бетиса" вне игры Фекир, Хуанми, Виктор Руис и Юссуф Сабали - четверка опытных и классных исполнителей, которые бы завтра вышли в основе, будь они здоровы.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Кессье, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Фати

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Луис Фелипе, Песселья, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Айосе Перес, Луис Энрике - Борха Иглесиас

"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

Кризис кризисом, но в последних 10 матчах на "Камп Ноу" каталонцам забили только "Реал" и "МЮ". Середняки - ни разу.

Рискнем поставить на то, что и "Бетис" тоже уйдет с поля без гола. Наша ставка - "индивидуальный тотал "Бетиса" меньше 0,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.