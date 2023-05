Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2023

"Реал" и "Хетафе" начнут играть в 22:00, как и полагается центральному матчу тура, но он таким не является. Не для Мадрида уж точно.

"Сливочные" дали бой "Манчестер Сити" на своем поле, и уже в среду на "Этихаде" команды решат, кто же сыграет в финале Лиги чемпионов. Вот о чем сейчас думают Анчелотти, Бензема, Винисиус и компания. Ну, а на "Хетафе" выйдут дублеры.

Дуэль с "Ман Сити" - вот главная забота Мадрида. Домашние 1:1 показали, что "Реал" небезнадежен в этой дуэли, но "Горожане" не проигрывали дома с января; теперь фаворит они.

В Ла Лиге никаких дел у "Реала" не осталось. Соперничество с "Атлетико" за второе место - выдумка репортеров. Для Мадрида важна только первая строчка, а она давно утрачена, отсюда и 4 поражения в 8 последних турах. Нет мотивации.

190 - Carlo Ancelotti has equalled Sir Alex Ferguson as the manager with the most games in Champions League history (190 each). Master. pic.twitter.com/GuV0YM0Hsb