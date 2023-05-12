Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2023

"Реал" и "Хетафе" начнут играть в 22:00, как и полагается центральному матчу тура, но он таким не является. Не для Мадрида уж точно.

"Сливочные" дали бой "Манчестер Сити" на своем поле, и уже в среду на "Этихаде" команды решат, кто же сыграет в финале Лиги чемпионов. Вот о чем сейчас думают Анчелотти, Бензема, Винисиус и компания. Ну, а на "Хетафе" выйдут дублеры.

Примера. 34-й тур

13 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Хетафе"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Дуэль с "Ман Сити" - вот главная забота Мадрида. Домашние 1:1 показали, что "Реал" небезнадежен в этой дуэли, но "Горожане" не проигрывали дома с января; теперь фаворит они.

В Ла Лиге никаких дел у "Реала" не осталось. Соперничество с "Атлетико" за второе место - выдумка репортеров. Для Мадрида важна только первая строчка, а она давно утрачена, отсюда и 4 поражения в 8 последних турах. Нет мотивации.

190 - Carlo Ancelotti has equalled Sir Alex Ferguson as the manager with the most games in Champions League history (190 each). Master. pic.twitter.com/GuV0YM0Hsb — OptaJose (@OptaJose) May 9, 2023

Как сыграет дубль "Реала" против "Хетафе"? Трудно сказать, ведь в таком сочетании команда выйдет, может, впервые. При этом, что доказывать Мариано или Азару? Вот поэтому высокое качество футбола не обещаем. Ну, и еще заметный факт – даже здесь Лунин играть не будет; Анчелотти это сказал на пресс-конференции. Четыре гола в Жироне делают свое дело..

Новости "Хетафе"

Взбучка от вернувшегося в клуб Пепа Бордаласа дала результат очень быстро - десяток желтых карточек, уйма моментов и победа 1:0 над "Сельтой" в прошлом туре.

Да, в таблице "Хета" 18-й, но его и идущую 14-й "Альмерию" разделяют только два очка, а календарь синим благоволит. После Мадрида у них "Эльче", "Бетис", "Осасуна" и "Вальядолид" - из них только у "Пуселы" есть повод ложиться костьми.

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Главное для "Хетафе" - самому все не запороть. Под руководством Кике Санчеса Флореса команда выиграла только 2 из 16 выездных матчей в сезоне. Бордалас не волшебник, чтобы в одночасье сделать из слабой команды сильную. Надо время. А пока что его высокая защита, прессинг и мелкий фол будут давать сбои - и на "Сантьяго Бернабеу" тоже.

"Реал" - "Хетафе": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" удержал минимальную победу на "Колизеуме" благодаря раннему голу Эдера Милитао - 1:0.

Также отметим, что в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а последний триумф синих на "Бернабеу" случился в далеком 2008 году - 1:0 с голом Икечукву Уче.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращается Менди, а Карвахаль отбывает дисквалификацию, но это далеко не все. Ротация будет масштабной, ведь на "Этихаде" для Мадрида решится судьба всего сезона. Никто не станет рисковать основой.

Касательно "Хетафе", его наибольшая проблема - перебор карточек у лучшего бомбардира команды Энеса Унала. Далеко на втором месте - отсутствие Вильяра, Арамбарри и Дамьена Суареса.

"Реал": Лунин - Васкес, Вальехо, Начо, Одриосола - Аррибас, Чуамени, Себальос - Асенсио, Альваро, Азар

"Хетафе": Сория - Анхильери, Даконам, Митрович, Альварес, Иглесиас - Максимович, Альгобия, Аленья - Майораль, Мата

"Реал" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

В упор не видим причин, по которым "Хетафе" должен проигрывать в матче, который ему нужен, а сопернику, пусть и очень знаменитому, - нет.

Наша ставка - 2Х. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами от 2,5 и выше.