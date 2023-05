Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2023

"Реал" примет "Райо Вальекано" на фоне многочисленных неудач, и это не будет легкой прогулкой хотя бы потому, что "Молнии" обожают драться с фаворитами. Классическое дерби? Да, оно самое. И неважно, что турнирная мотивация весьма условна.

"Реал" громко вылетел из Лиги чемпионов от "Ман Сити" (0:4), после чего неудачно съездил в "Валенсию". Мало того, что Мадрид проиграл 0:1, так еще и потерял Винисиуса.

Собственно, подготовка к "Райо" проходит на фоне скандала с бразильцем. Его грубо оскорбляли на расистской почве, и "Валенсия" уже огласила, что впредь виновные на "Месталью" не попадут. При этом Ла Лига молчит, и это разозлило даже посла Бразилии.

???????? BREAKING: Vinicius Junior plans to speak out and threaten to leave Real Madrid. @brunoandrd pic.twitter.com/FBe7pNKVFU