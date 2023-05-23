Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2023

"Реал" примет "Райо Вальекано" на фоне многочисленных неудач, и это не будет легкой прогулкой хотя бы потому, что "Молнии" обожают драться с фаворитами. Классическое дерби? Да, оно самое. И неважно, что турнирная мотивация весьма условна.

Примера. 36-й тур

24 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 20:30 "Райо Вальекано"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" громко вылетел из Лиги чемпионов от "Ман Сити" (0:4), после чего неудачно съездил в "Валенсию". Мало того, что Мадрид проиграл 0:1, так еще и потерял Винисиуса.

Собственно, подготовка к "Райо" проходит на фоне скандала с бразильцем. Его грубо оскорбляли на расистской почве, и "Валенсия" уже огласила, что впредь виновные на "Месталью" не попадут. При этом Ла Лига молчит, и это разозлило даже посла Бразилии.

???????? BREAKING: Vinicius Junior plans to speak out and threaten to leave Real Madrid. @brunoandrd pic.twitter.com/FBe7pNKVFU — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 22, 2023

В остальном констатируем, что "Реал" в слабой форме. Он не только проиграл, но и не забил в двух матчах на прошлой неделе. В последних 7 играх из 8 Мадрид пропускал хотя бы один гол. У лидера атак Карима Бензема - 0 голов в 6 последних матчах. Да, "Реал" все еще фаворит, но все указывает на плохое отношение Мадрида. Потеряв шансы на чемпионство, он перестал стараться в Ла Лиге…

Новости "Райо Вальекано"

… и, да - "Райо" может это использовать и зацепиться за результат. Почему нет? У него есть аргументы.

Состав команды Андони Ираолы очень сыгран, каждый знает свой маневр, а Иси Паласон и Альваро Гарсия создают угрозу против любой защиты. В особенности же "Молнии" любят бить грандов. На своем поле они в этом сезоне победили и Мадрид, и "Барсу", порадовав родной рабочий квартал, где богатеи не в почете.

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Выложится "Райо" и на "Бернабеу". На бумаге у него есть шансы на место в Лиге конференций, но судя по увиденному в прошлом туре с "Эспаньолом" (1:2), "Молний" это не интересует. У них нет ресурсов на два фронта. А вот побить элитарный "Реал" и еще раз порадовать Вальекас - это по-ихнему, по рабоче-крестьянскому.

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

Как уже говорилось, в первом круге на "Вальекасе" "Молнии" победили 3:2 - победный гол с пенальти провел Трехо.

А вот в прошлом сезоне оба очных матча выиграл "Реал", да и вообще на "Сантьяго Бернабеу" "Сливочные" не теряли очков с "Райо" с далекого 2000 года.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" дисквалификацию за удаление отсидит Винисиус Жуниор - и это единственная настоящая потеря. Не называть же таковыми Азара и Мариано, правда?

Касательно "Райо", то здесь отмечаем возвращение в состав после бана основного опорника Оскара Валентина - его ждем в старте.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Кроос, Чуамени, Модрич - Асенсио, Бензема, Родриго

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Камельо

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

"Молнии" не впечатляют на выездах, но против кризисного и ненадежного "Реала" их мощи должно хватить для гола. Как, впрочем, и ветераны Мадрида на бумаге обязаны закатить 1-2 мяча Димитриевскому.

Наша ставка - "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.