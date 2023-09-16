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Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023

Испания
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Первое серьезное испытание для омолодившихся "Сливочных"

Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" единственный в Ла Лиге выиграл все 4 летних тура, но затем был международный перерыв, а в соперниках "Реал Сосьедад", который тоже еще не проигрывал в новом сезоне. На бумаге - фаворит есть, на деле - нас ждет битва, где не гарантировано ничто и никому.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
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Примера. 5-й тур
17 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Мадрид идеально прошел стартовый отрезок чемпионата, но было ли ему легко? Нет, не было. Лишь "Атлетик" был бит спокойно, а вот с "Альмерией" (3:1), "Сельтой" (1:0) и "Хетафе" (2:1) было много нервов.

Сейчас лишь ленивый не восхищается Джудом Беллингемом, забившим в этих матчах 5 голов. Но, по правде, не меньшее влияние на команду имеет Винисиус. Именно его травма превратила легкие победы в вымученные. А где тонко - там рвется.

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Чтобы не порвалось завтра, "Реалу" надо выстоять в борьбе - не сомневайтесь, игроки сборной Мерино и Субименди ее навяжут. Также надо сдержать Таке Кубо, чей дриблинг на неделе отправил в отставку тренера "Бундестим" Ганса Флика. Ну, и пробить вратаря Ремиро - тоже задачка не из легких. Таких сложных оппонентов у Мадрида в этом сезоне еще не было.

Новости "Реала Сосьедад"

Как и Мадрид, "Ла Реал" еще не проигрывал в этом сезоне, только у него не 4 победы, а победа и 3 ничьи.

Баски долго вкатывались в сезон, и лишь в прошлом туре их прорвало - они отгрузили пять мячей "Гранаде". Как и полагается, солировал Кубо - главная звезда этого состава, а Оярсабаль, Барренечеа и Браис Мендес выступили активными помощниками.

Баски не боятся "Реала" - у них достаточно своего класса и прекрасная статистика очных матчей. Главное для них - использовать шансы. В этом причина ничьих - нет бомбардира. Андре Силва травмирован, а Умар Садик разочаровывает, так что вся надежда на вингеров. А чтобы Мадриду было сложнее их поймать, Оярсабаль сыграет ложную "девятку" - он это умеет.

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

"Реал" выиграл только 2 из 6 последних матчей против "Сосьедада", причем баски не ставят "автобус", а всегда пытаются контратаковать.

В прошлом сезоне, например, "Ла Реал" удержал на "Бернабеу" нули, а на своем поле победил 2:0.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023 - изображение 4

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

В общую группу "Реала" вернулись Ферлан Менди и Дани Себальос, а вот Винисиус пока не готов. Это не считая выбывших надолго Милитао и Куртуа.

У "Сосьедада" по-прежнему лечатся Андре Силва (важно) и Мартин Меркеланц (неважно).

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни - Субименди, Мерино, Браис Мендес - Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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1,70
4,00
5,20
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"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Зная, как вяжет игру "Сосьедад", а также учитывая проблемы в атаке Мадрида в прошлых турах, рискнем поставить на "низ". Ставку ТМ 2,5 БК предлагают с коэффициентами от 1,95 и выше.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Прогнозы
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