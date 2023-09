Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023

"Реал" единственный в Ла Лиге выиграл все 4 летних тура, но затем был международный перерыв, а в соперниках "Реал Сосьедад", который тоже еще не проигрывал в новом сезоне. На бумаге - фаворит есть, на деле - нас ждет битва, где не гарантировано ничто и никому.

Мадрид идеально прошел стартовый отрезок чемпионата, но было ли ему легко? Нет, не было. Лишь "Атлетик" был бит спокойно, а вот с "Альмерией" (3:1), "Сельтой" (1:0) и "Хетафе" (2:1) было много нервов.

Сейчас лишь ленивый не восхищается Джудом Беллингемом, забившим в этих матчах 5 голов. Но, по правде, не меньшее влияние на команду имеет Винисиус. Именно его травма превратила легкие победы в вымученные. А где тонко - там рвется.

Чтобы не порвалось завтра, "Реалу" надо выстоять в борьбе - не сомневайтесь, игроки сборной Мерино и Субименди ее навяжут. Также надо сдержать Таке Кубо, чей дриблинг на неделе отправил в отставку тренера "Бундестим" Ганса Флика. Ну, и пробить вратаря Ремиро - тоже задачка не из легких. Таких сложных оппонентов у Мадрида в этом сезоне еще не было.

Как и Мадрид, "Ла Реал" еще не проигрывал в этом сезоне, только у него не 4 победы, а победа и 3 ничьи.

Баски долго вкатывались в сезон, и лишь в прошлом туре их прорвало - они отгрузили пять мячей "Гранаде". Как и полагается, солировал Кубо - главная звезда этого состава, а Оярсабаль, Барренечеа и Браис Мендес выступили активными помощниками.

2 - At the age of 22 years and 97 days, Takefusa Kubo ???????? became the youngest player to register two assists in a single match against Germany ???????? in all competitions (including friendlies) since at least September 2006. Stellar. pic.twitter.com/trYdPT9dBT