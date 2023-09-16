Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023

"Реал" единственный в Ла Лиге выиграл все 4 летних тура, но затем был международный перерыв, а в соперниках "Реал Сосьедад", который тоже еще не проигрывал в новом сезоне. На бумаге - фаворит есть, на деле - нас ждет битва, где не гарантировано ничто и никому.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

Примера. 5-й тур

17 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Мадрид идеально прошел стартовый отрезок чемпионата, но было ли ему легко? Нет, не было. Лишь "Атлетик" был бит спокойно, а вот с "Альмерией" (3:1), "Сельтой" (1:0) и "Хетафе" (2:1) было много нервов.

Сейчас лишь ленивый не восхищается Джудом Беллингемом, забившим в этих матчах 5 голов. Но, по правде, не меньшее влияние на команду имеет Винисиус. Именно его травма превратила легкие победы в вымученные. А где тонко - там рвется.

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Чтобы не порвалось завтра, "Реалу" надо выстоять в борьбе - не сомневайтесь, игроки сборной Мерино и Субименди ее навяжут. Также надо сдержать Таке Кубо, чей дриблинг на неделе отправил в отставку тренера "Бундестим" Ганса Флика. Ну, и пробить вратаря Ремиро - тоже задачка не из легких. Таких сложных оппонентов у Мадрида в этом сезоне еще не было.

Новости "Реала Сосьедад"

Как и Мадрид, "Ла Реал" еще не проигрывал в этом сезоне, только у него не 4 победы, а победа и 3 ничьи.

Баски долго вкатывались в сезон, и лишь в прошлом туре их прорвало - они отгрузили пять мячей "Гранаде". Как и полагается, солировал Кубо - главная звезда этого состава, а Оярсабаль, Барренечеа и Браис Мендес выступили активными помощниками.

2 - At the age of 22 years and 97 days, Takefusa Kubo ???????? became the youngest player to register two assists in a single match against Germany ???????? in all competitions (including friendlies) since at least September 2006. Stellar. pic.twitter.com/trYdPT9dBT — OptaJose (@OptaJose) September 10, 2023

Баски не боятся "Реала" - у них достаточно своего класса и прекрасная статистика очных матчей. Главное для них - использовать шансы. В этом причина ничьих - нет бомбардира. Андре Силва травмирован, а Умар Садик разочаровывает, так что вся надежда на вингеров. А чтобы Мадриду было сложнее их поймать, Оярсабаль сыграет ложную "девятку" - он это умеет.

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

"Реал" выиграл только 2 из 6 последних матчей против "Сосьедада", причем баски не ставят "автобус", а всегда пытаются контратаковать.

В прошлом сезоне, например, "Ла Реал" удержал на "Бернабеу" нули, а на своем поле победил 2:0.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

В общую группу "Реала" вернулись Ферлан Менди и Дани Себальос, а вот Винисиус пока не готов. Это не считая выбывших надолго Милитао и Куртуа.

У "Сосьедада" по-прежнему лечатся Андре Силва (важно) и Мартин Меркеланц (неважно).

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни - Субименди, Мерино, Браис Мендес - Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Зная, как вяжет игру "Сосьедад", а также учитывая проблемы в атаке Мадрида в прошлых турах, рискнем поставить на "низ". Ставку ТМ 2,5 БК предлагают с коэффициентами от 1,95 и выше.