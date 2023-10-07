Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.10.2023

Пока "Барселона" выигрывала прошлую Примеру, "Гранада" делала то же самое этажом ниже, первенствуя в Сегунде.

Для кликбейта можно назвать этот матч "встречей двух чемпионов", но мы так далеко заходить не будем. Конечно, "Барса" даже с кадровыми потерями сильнее "Гранады", и любой результат, кроме ее победы, завтра стал бы сенсацией.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Гранада - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 9-й тур

8 октября. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Гранады"

Старт в элите у "Гранады" получился сложным. 1 победа в 8 турах - это плохо. Если так пойдет дальше, "Насриды" вылетят уже весной.

Главная их проблема - дырявая защита. В 8 турах у "Гранады" ни одного "сухаря". Более того, в 6 матчах из 8 южане пропускали не менее двух голов - в том числе, от лидеров "Атлетико", "Жироны" и "Сосьедада". Никому из них "Гранада" боя не дала. В прошлом туре был героичный камбэк с 0:3 с "Альмерией" (3:3), но та вообще идет последней.

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"Барса" намного сильнее, и поскольку защиты у "Насридов" нет, не проиграть они могут только если будут забивать в контратаках вообще все. Скорость Сарагосы и реализация Бойе - в этом их крохотный шанс.

Новости "Барселоны"

Если "Гранада" стоит на вылет, то "Барселона" идет в тройке лидеров чемпионата вместе с "Реалом" и сенсационной "Жироной". 2 ничьи и 6 побед в 8 турах - неидеально, но неплохо.

А вот с чем у каталонцев дела неважны, то это с травмами. Рафинья, де Йонг, Педри, а теперь и Левандовский в лазарете - не секунду, 4 ключевых игрока! Без них "Барса" побеждает, но фирменного блеска нет. На неделе с "Порту" пришлось откровенно мучиться, и это еще повезло, что прорвало Феррана (1:0).

Lamine Yamal sets a new UEFA Champions League record as the youngest starter in the history of the competition...#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/5J62TvUZMz — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 4, 2023

Думается, даже с таким соперником, как "Гранада", эта "Барса" блистать не будет. Во-первых, некому сейчас разыгрывать кружевные комбинации; во-вторых, все устали после ЛЧ; в-третьих, обе осечки команда Хави в этом сезоне допустила именно на выездах.

"Гранада" - "Барселона": статистика личных встреч

Удивительно, но в сезоне-2021/22, по итогам которого "Гранада" вылетела из элиты, она дважды играла с "Барсой" вничью - 1:1 дома и 1:1 на выезде.

Также "Гранада" била каталонцев на "Камп Ноу" в конце сезона-2020/21 - суперветеран Хорхе Молина тогда делал погоду (2:1). А вот до этого были три кряду победу "Барселоны".

Последние матчи "Гранады"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

О потерях "Барсы" мы уже сказали - Роберт, Рафинья, де Йонг и Педри даже в заявку не вошли. В центре нападения придется играть Феррану Торресу, что срабатывает редко.

У "Гранады", тем временем, лечится только центрбек Хесус Вальехо, но к этому давно привыкли.

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес, Мигель, Торренте, Нева - Кальехон, Мелендо, Гумбау, Сарагоса - Узуни, Бойе

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Фермин Лопес, Ромеу, Гави - Ямаль, Ферран Торрес, Жоау Феликс

"Гранада" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Гранада" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Исходя из увиденного в прошлые недели, защита "Барсы" слишком много пропускает, а вот "Гранада" ищет счастья только в нападении - защищаться она не обучена.

Наша ставка в такой ситуации - "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.