Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.10.2023

Пока "Барселона" выигрывала прошлую Примеру, "Гранада" делала то же самое этажом ниже, первенствуя в Сегунде.

Для кликбейта можно назвать этот матч "встречей двух чемпионов", но мы так далеко заходить не будем. Конечно, "Барса" даже с кадровыми потерями сильнее "Гранады", и любой результат, кроме ее победы, завтра стал бы сенсацией.

Старт в элите у "Гранады" получился сложным. 1 победа в 8 турах - это плохо. Если так пойдет дальше, "Насриды" вылетят уже весной.

Главная их проблема - дырявая защита. В 8 турах у "Гранады" ни одного "сухаря". Более того, в 6 матчах из 8 южане пропускали не менее двух голов - в том числе, от лидеров "Атлетико", "Жироны" и "Сосьедада". Никому из них "Гранада" боя не дала. В прошлом туре был героичный камбэк с 0:3 с "Альмерией" (3:3), но та вообще идет последней.

"Барса" намного сильнее, и поскольку защиты у "Насридов" нет, не проиграть они могут только если будут забивать в контратаках вообще все. Скорость Сарагосы и реализация Бойе - в этом их крохотный шанс.

Если "Гранада" стоит на вылет, то "Барселона" идет в тройке лидеров чемпионата вместе с "Реалом" и сенсационной "Жироной". 2 ничьи и 6 побед в 8 турах - неидеально, но неплохо.

А вот с чем у каталонцев дела неважны, то это с травмами. Рафинья, де Йонг, Педри, а теперь и Левандовский в лазарете - не секунду, 4 ключевых игрока! Без них "Барса" побеждает, но фирменного блеска нет. На неделе с "Порту" пришлось откровенно мучиться, и это еще повезло, что прорвало Феррана (1:0).

