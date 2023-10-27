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Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023

Испания
(1 голосов)

Первое Эль Класико сезона-2023/24

Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное клубное противостояние мирового футбола пройдет на фоне неярких, но эффективных выступлений от обеих команд. "Барса" не впечатляет, однако еще не проигрывала в этом сезоне. "Реал" умеет и лучше, но все равно лидирует в Ла Лиге.

Переполненный лазарет каталонцев делает "Сливочных" небольшими фаворитами встречи, но не более того. Надо понимать, что Эль Класико - вещь-в-себе, и здесь регулярно случаются аномалии, вроде голов Мариано Диаса или Алейша Видаля, совершенно невозможных в других поединках.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Реал Мадрид
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Примера. 11-й тур
28 октября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 17:15 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" в этом сезоне радовала игрой только на коротком отрезке, когда ей удалось выиграть два кряду матча по 5:0. В остальном победы даются чемпиону проблемно.

Ничьи с "Хетафе", "Мальоркой" и "Гранадой" показали, что "Барсе" тяжело пробивать "автобусы". Неделю назад "Кулес" выручил с "Атлетиком" чудо-дебют 17-летнего Гуйю (1:0). Даже с "Шахтером" "Барса" рановато бросила играть и едва за это не поплатилась (2:1).

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Каталонцы пропускают в среднем по голу за матч, а травмы лидеров могут вынудить Хави ставить в старт необстрелянных Ямаля и Фермина. Все это плохие новости перед Класико. Есть ли хорошие? Только мгновенная адаптация новичков Гюндогана, Феликса и Канселу. Собственно, на них, тер Штегена и Гави завтра у "Барсы" вся надежда.

Новости "Реала"

Если "Барса" давно не побеждала красиво, то "Реал" это делал до паузы на сборные. 3:0 с "Жироной", 4:0 с "Осасуной", даже 3:2 с "Наполи" - за них хотелось аплодировать.

Джуд Беллингем забил 11 голов в 12 матчах, и он пока главный герой всей Ла Лиги. Как обычно, много финтит Винисиус, Камавинга дает нечеловеческий объем работы, а Карвахаль силен в роли капитана. При этом неуязвим ли "Реал? Конечно, нет! Стоило "Атлетико" (1:3) и "Севильи" (1:1) перевести игру в русло дворовой драки, как молодежь Мадрида стушевалась.

Чтобы не сконфузиться в Барселоне, "Реалу" надо быть жестче; сломить полузащиту Блауграны и разрывать ее контратаками, как уже было на "Монтиливи" со схожей по стилю "Жироной". Ну, и нервов надо поменьше, а то что-то Винисиус опять разговорился. Это еще никогда не шло команде на пользу.

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

Эль Класико - не просто витрина, но и самый кассовый матч испанского футбола, вот и устраивают их как можно чаще. В прошлом году, например, "Реал" и "Барса" встречались 5 раз - дважды в Ла Лиге, дважды в Кубке и один раз в Суперкубке Испании.

Итог? Три матча, чемпионат и Суперкубок выиграли каталонцы; две игры и Кубок короля достались Мадриду. Разница голов - 9:7 в пользу "Реала".

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

Главная интрига - кого из травмированных успеют поставить на ноги врачи "Барселоны"? Пока ходят слухи про Рафинью, де Йонга и Левандовского. Причем Роберт якобы хочет сыграть даже "на уколах". У Педри, Роберто и Кунде шансов выйти просто нет.

У "Реала" уже давно лечатся Милитао, Куртуа и Себальос, а вот Начо возвращается - ему RFEF сократила дисквалификацию.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Бальде - Гави, де Йонг, Гюндоган - Ямаль, Левандовский, Феликс

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Кроос, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Винисиус, Хоселу

"Барселона" - "Реал: ставки и коэффициенты

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4,20
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"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

У Мадрида меньше проблем, и он уже доказал на примере "Жироны" и "Наполи", что умеет настраиваться на лобовые матчи, чего от "Барсы" мы пока не видели.

Рискнем поставить на непроигрыш гостей - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (7)
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 20:46
Алекс, куда-то пропал.. Наверное с Америкой, шо-то случилось.
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0
0
FRED73 (Харьков)
27.10.2023 в 19:04
Долгинцевский мамкин сын на мамкину пенсию интернет пополнил и заливает тут . Дурилко даже бабу найти не смог ... Хотя все понятно он импотент. Нах он бабам нужен.
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+3
-1
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 20:49
Ааа, это ты хаэрдэ? Чё за левым ником прячешься, ссыкло харьковское?
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
27.10.2023 в 18:39
Ну... и шо нам прокукарекают местные мадри@асы?
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0
-2
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 18:10
Писали шо Роберт и Педри выйдут, а Френки под вопросом. Рафинья тот и нах не нужен, бестолочь, а Роберто и Кунде тем паче, один вообще не уровень Барсы, другой привозила знатный. В защите у нас всё в порядке, в полузащите, если выйдут или Педри или Френки, то тоже более менее, ну и в атаке, если выйдет Роберт, то вообще зае@ись. Другое дело, шо Френки, Педри и Роберт без игрового тонуса, это да, это проблема, но они ведь профи и должны сразу с места в карьер, хотя будет трудновато. В принципе, если выйдут Роберт и Педри, то в целом состав боевой получится и Реалу будет однозначно пздц, тут даже сомнений никаких нет. Теперь о судействе. Мансано. Как много в этом слове для сердца барселонского слилось, как много в нём отозвалось... как много нелицеприятной брани со ртов в пространство донеслось. А вот вы знаете господа, назначение промадридского Мансаны может иметь и обратный эффект. Шобы показать себя непредвзятым и честным (ха-ха-ха!) судьёй, он будет наоборот, намеренно немного подсуживать Барсе, мол видите, я ж никак не промадридский судья, как все говорят, а кто такой Перес я вообще только недавно узнал. Но в конце всё равно высосет из пальца пенальти в ворота Барсы, па@ла. И отдельно по Левандовски. Роберт, дружище, умерь пжл свой пыл и не чеши перед Мансаной свои польские уши.
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0
-1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
27.10.2023 в 20:10
Завязывай с наркотиками! Реал уверенно победит 3:1!
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+2
-1
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 20:43
Та иди броди.
0
0

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