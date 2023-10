Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023

Главное клубное противостояние мирового футбола пройдет на фоне неярких, но эффективных выступлений от обеих команд. "Барса" не впечатляет, однако еще не проигрывала в этом сезоне. "Реал" умеет и лучше, но все равно лидирует в Ла Лиге.

Переполненный лазарет каталонцев делает "Сливочных" небольшими фаворитами встречи, но не более того. Надо понимать, что Эль Класико - вещь-в-себе, и здесь регулярно случаются аномалии, вроде голов Мариано Диаса или Алейша Видаля, совершенно невозможных в других поединках.

"Барса" в этом сезоне радовала игрой только на коротком отрезке, когда ей удалось выиграть два кряду матча по 5:0. В остальном победы даются чемпиону проблемно.

Ничьи с "Хетафе", "Мальоркой" и "Гранадой" показали, что "Барсе" тяжело пробивать "автобусы". Неделю назад "Кулес" выручил с "Атлетиком" чудо-дебют 17-летнего Гуйю (1:0). Даже с "Шахтером" "Барса" рановато бросила играть и едва за это не поплатилась (2:1).

Каталонцы пропускают в среднем по голу за матч, а травмы лидеров могут вынудить Хави ставить в старт необстрелянных Ямаля и Фермина. Все это плохие новости перед Класико. Есть ли хорошие? Только мгновенная адаптация новичков Гюндогана, Феликса и Канселу. Собственно, на них, тер Штегена и Гави завтра у "Барсы" вся надежда.

Если "Барса" давно не побеждала красиво, то "Реал" это делал до паузы на сборные. 3:0 с "Жироной", 4:0 с "Осасуной", даже 3:2 с "Наполи" - за них хотелось аплодировать.

Джуд Беллингем забил 11 голов в 12 матчах, и он пока главный герой всей Ла Лиги. Как обычно, много финтит Винисиус, Камавинга дает нечеловеческий объем работы, а Карвахаль силен в роли капитана. При этом неуязвим ли "Реал? Конечно, нет! Стоило "Атлетико" (1:3) и "Севильи" (1:1) перевести игру в русло дворовой драки, как молодежь Мадрида стушевалась.

