Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023

Главное клубное противостояние мирового футбола пройдет на фоне неярких, но эффективных выступлений от обеих команд. "Барса" не впечатляет, однако еще не проигрывала в этом сезоне. "Реал" умеет и лучше, но все равно лидирует в Ла Лиге.

Переполненный лазарет каталонцев делает "Сливочных" небольшими фаворитами встречи, но не более того. Надо понимать, что Эль Класико - вещь-в-себе, и здесь регулярно случаются аномалии, вроде голов Мариано Диаса или Алейша Видаля, совершенно невозможных в других поединках.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 11-й тур

28 октября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 17:15 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" в этом сезоне радовала игрой только на коротком отрезке, когда ей удалось выиграть два кряду матча по 5:0. В остальном победы даются чемпиону проблемно.

Ничьи с "Хетафе", "Мальоркой" и "Гранадой" показали, что "Барсе" тяжело пробивать "автобусы". Неделю назад "Кулес" выручил с "Атлетиком" чудо-дебют 17-летнего Гуйю (1:0). Даже с "Шахтером" "Барса" рановато бросила играть и едва за это не поплатилась (2:1).

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Каталонцы пропускают в среднем по голу за матч, а травмы лидеров могут вынудить Хави ставить в старт необстрелянных Ямаля и Фермина. Все это плохие новости перед Класико. Есть ли хорошие? Только мгновенная адаптация новичков Гюндогана, Феликса и Канселу. Собственно, на них, тер Штегена и Гави завтра у "Барсы" вся надежда.

Новости "Реала"

Если "Барса" давно не побеждала красиво, то "Реал" это делал до паузы на сборные. 3:0 с "Жироной", 4:0 с "Осасуной", даже 3:2 с "Наполи" - за них хотелось аплодировать.

Джуд Беллингем забил 11 голов в 12 матчах, и он пока главный герой всей Ла Лиги. Как обычно, много финтит Винисиус, Камавинга дает нечеловеческий объем работы, а Карвахаль силен в роли капитана. При этом неуязвим ли "Реал? Конечно, нет! Стоило "Атлетико" (1:3) и "Севильи" (1:1) перевести игру в русло дворовой драки, как молодежь Мадрида стушевалась.

3 - @realmadriden have won their first 3 games of a Champions League group stage for the 9th time (excluding second round), reaching the semi-finals of the competition in each of the previous 5 times: 2010/11, 2011/12, 2013/14 (champions), 2014/15 and 2022/23. Optimism. pic.twitter.com/9yiz3YQRMJ — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2023

Чтобы не сконфузиться в Барселоне, "Реалу" надо быть жестче; сломить полузащиту Блауграны и разрывать ее контратаками, как уже было на "Монтиливи" со схожей по стилю "Жироной". Ну, и нервов надо поменьше, а то что-то Винисиус опять разговорился. Это еще никогда не шло команде на пользу.

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

Эль Класико - не просто витрина, но и самый кассовый матч испанского футбола, вот и устраивают их как можно чаще. В прошлом году, например, "Реал" и "Барса" встречались 5 раз - дважды в Ла Лиге, дважды в Кубке и один раз в Суперкубке Испании.

Итог? Три матча, чемпионат и Суперкубок выиграли каталонцы; две игры и Кубок короля достались Мадриду. Разница голов - 9:7 в пользу "Реала".

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Главная интрига - кого из травмированных успеют поставить на ноги врачи "Барселоны"? Пока ходят слухи про Рафинью, де Йонга и Левандовского. Причем Роберт якобы хочет сыграть даже "на уколах". У Педри, Роберто и Кунде шансов выйти просто нет.

У "Реала" уже давно лечатся Милитао, Куртуа и Себальос, а вот Начо возвращается - ему RFEF сократила дисквалификацию.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Бальде - Гави, де Йонг, Гюндоган - Ямаль, Левандовский, Феликс

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Кроос, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Винисиус, Хоселу

"Барселона" - "Реал: ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

У Мадрида меньше проблем, и он уже доказал на примере "Жироны" и "Наполи", что умеет настраиваться на лобовые матчи, чего от "Барсы" мы пока не видели.

Рискнем поставить на непроигрыш гостей - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.