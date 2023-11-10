Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023

"Реал", неожиданно оказавшийся на втором месте в Ла Лиге, примет "Валенсию", которая уже пять матчей кряду не проигрывает.

Разумеется, это поединок команд из разных весовых категорий, но у "Летучих мышей" есть талантливые ребята, способные подпортить жизнь "Сливочным", и к тому же на поле выйдет наш Роман Яремчук, так что это матч из категории "надо смотреть".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Валенсія Смотреть трансляцию

Примера. 13-й тур

11 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" проводит последние недели не совсем ровно. На одной чаше весов победа в Эль Класико и разгром "Браги" в ЛЧ (3:0); на другой - ничьи с "Севильей" (1:1) и "Райо Вальекано" (0:0).

С "Валенсией", впрочем, более вероятен первый сценарий. Она играет просто и всегда повторяется. Для Модрича, Крооса или Беллингема раскусить такого оппонента легко. Главное - не забыть о голах. Здесь главная надежда на Джуда, ведь Винисиус и Родриго почему-то предпочитают забивать в ЛЧ, а Хоселу как-то затих.

2 - Vinícius Júnior and Rodrygo Goes have both scored and assisted in the same game for @realmadriden for the first time in all competitions. Duo. pic.twitter.com/YaoE2cE11q — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2023

У "Реала" 6 побед и ничья на "Бернабеу" в этом сезоне. Его атака нанесла 205 ударов в 12 турах Ла Лиги (больше всех), а защита пропустила 8 мячей (меньше всех). Нужен форс-мажор, чтобы такая команда проиграла нынешней "Валенсии".

Новости "Валенсии"

У "Валенсии" серия из пяти кряду матчей без поражений. При этом наиболее почетна на этом отрезке ничья в Бильбао (2:2), а вот победить получилось только лузеров - "Кадис" (2:0) и "Гранаду" (1:0).

Боится ли команда Рубена Барахи грандов? Нет. В этом сезоне она уже била "Севилью" (2:1) и "Атлетико" (3:0). Можно сказать, что простой, контратакующий футбол "Валенсии" подходит для больших матчей даже лучше. Но, конечно, "Реал" - особый случай. Он слишком силен.

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Лидеры "Валенсии" - левый бек Хосе Гайя, центрхав Хави Герра и нападающий Уго Дуро. Последний уже забил 7 голов, а в прошлом туре заработал решающий пенальти. Он невысокий, скоростной, что может создать проблемы "большим" Алабе и Рюдигеру. Ну, и Роману Яремчуку, конечно. Украинец и сам не блистает, а с таким конкурентом может рассчитывать максимум на 10-15 минут в каждом матче.

"Реал Мадрид" - "Валенсия": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" очень легко победил "Валенсию" дома (2:0), а вот на "Месталья" была настоящая война, в которой "Лос Чес" не только победили 1:0, но и оскорбили Винисиуса на расовой почве. Был большой скандал.

Касательной последней победы "Валенсии" в Мадриде, то это было еще в 2008 году (!) - за гостей тогда дважды забил Давид Вилья.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Чуамени, Милитао, Куртуа, Себальос и с недавних пор Кепа. Это открывает двери в старт Андрею Лунину.

У "Валенсии" болезненных потерь всего две - центральный защитник Муктар Диахаби и центральный хавбек Андре Алмейда.

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Камавинга, Модрич - Беллингем - Хоселу, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гайя - Фран Перес, Пепелу, Герра, Канос - Диего Лопес, Дуро

"Реал Мадрид" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Реал" показал очень серьезное качество игры против "Браги", и если он это повторит, то "Валенсия" проиграет разгромно. У нее нет аргументов против Беллингема и Винисиуса.

Наша ставка - на победу Мадрида с форой (-1,5) - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.