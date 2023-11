Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023

"Реал", неожиданно оказавшийся на втором месте в Ла Лиге, примет "Валенсию", которая уже пять матчей кряду не проигрывает.

Разумеется, это поединок команд из разных весовых категорий, но у "Летучих мышей" есть талантливые ребята, способные подпортить жизнь "Сливочным", и к тому же на поле выйдет наш Роман Яремчук, так что это матч из категории "надо смотреть".

"Реал" проводит последние недели не совсем ровно. На одной чаше весов победа в Эль Класико и разгром "Браги" в ЛЧ (3:0); на другой - ничьи с "Севильей" (1:1) и "Райо Вальекано" (0:0).

С "Валенсией", впрочем, более вероятен первый сценарий. Она играет просто и всегда повторяется. Для Модрича, Крооса или Беллингема раскусить такого оппонента легко. Главное - не забыть о голах. Здесь главная надежда на Джуда, ведь Винисиус и Родриго почему-то предпочитают забивать в ЛЧ, а Хоселу как-то затих.

2 - Vinícius Júnior and Rodrygo Goes have both scored and assisted in the same game for @realmadriden for the first time in all competitions. Duo. pic.twitter.com/YaoE2cE11q