Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.11.2023

"Барселона" сразу после международной паузы едет на "Вальекас", где не побеждает в Ла Лиге с 2018 года. Тяжелое испытание - вот что светит команде Хави, у которой и без того наметился серьезный игровой кризис.

"Райо" начал сезон, как и полагается середняку. Много ничьих (6), почти равное количество забитых и пропущенных (15:17), место в середине таблицы (10-е).

Худшее выступление в сезоне - это сенсационные 0:7 с "Атлетико". Лучшее - 0:0 на "Сантьяго Бернабеу", где "Райо" уверенно сдержал атаки "Реала". Из трендов - удачные выступления дома. 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения, причем оба от лидеров сезона. Вы же не забыли 1:2 в минувшем туре с "Жироной"? Довбик и Цыганков тогда сделали результат.

Как будет с "Барсой"? Жестче. На "Вальекасе" терпеть не могут богачей, на них особый настрой. В атаке особое внимание к Иси Паласону - он мозговой центр "Райо", через него идет игра. Также из лидеров - вратарь Димитриевский и центрбек Лежен. Эти на опыте вытащили уже не один матч.

Безусловно, "Барса" сильнее, чем "Райо" на бумаге, но качество ее футбола перед паузой на сборные настораживало. Поражения от "Реала" (1:2), "Шахтера" (0:1), случайный успех на "Аноэте" (1:0) и выстраданные 2:1 с аутсайдером "Алавесом" - не то, чего ждут от чемпиона.

Да, Хави может пенять на травмы - без де Йонга и Педри игралось тяжело, а возрастной Левандовский долго набирает форму. Но решается ли проблема? Наоборот - теперь выбыл еще и Гави.

92% - Since his debut with @FCBarcelona in August 2021, @PaezGavi6 has make an appearance in 92% of games played by his club in all competitions (111/121). Hole. ❤️‍???? pic.twitter.com/hvtexy0yrJ