Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.11.2023

"Барселона" сразу после международной паузы едет на "Вальекас", где не побеждает в Ла Лиге с 2018 года. Тяжелое испытание - вот что светит команде Хави, у которой и без того наметился серьезный игровой кризис.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 14-й тур

25 ноября. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 15:00 "Барселона"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Райо Вальекано"

"Райо" начал сезон, как и полагается середняку. Много ничьих (6), почти равное количество забитых и пропущенных (15:17), место в середине таблицы (10-е).

Худшее выступление в сезоне - это сенсационные 0:7 с "Атлетико". Лучшее - 0:0 на "Сантьяго Бернабеу", где "Райо" уверенно сдержал атаки "Реала". Из трендов - удачные выступления дома. 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения, причем оба от лидеров сезона. Вы же не забыли 1:2 в минувшем туре с "Жироной"? Довбик и Цыганков тогда сделали результат.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Как будет с "Барсой"? Жестче. На "Вальекасе" терпеть не могут богачей, на них особый настрой. В атаке особое внимание к Иси Паласону - он мозговой центр "Райо", через него идет игра. Также из лидеров - вратарь Димитриевский и центрбек Лежен. Эти на опыте вытащили уже не один матч.

Новости "Барселоны"

Безусловно, "Барса" сильнее, чем "Райо" на бумаге, но качество ее футбола перед паузой на сборные настораживало. Поражения от "Реала" (1:2), "Шахтера" (0:1), случайный успех на "Аноэте" (1:0) и выстраданные 2:1 с аутсайдером "Алавесом" - не то, чего ждут от чемпиона.

Да, Хави может пенять на травмы - без де Йонга и Педри игралось тяжело, а возрастной Левандовский долго набирает форму. Но решается ли проблема? Наоборот - теперь выбыл еще и Гави.

92% - Since his debut with @FCBarcelona in August 2021, @PaezGavi6 has make an appearance in 92% of games played by his club in all competitions (111/121). Hole. ❤️‍???? pic.twitter.com/hvtexy0yrJ — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2023

Между тем, у "Барсы" и так в выездных матчах текущей Ла Лиги лишь три победы при трех ничьих, да и пропущенных многовато - 13 в 13 турах. Добавьте сюда удручающую статистику личных встреч - и что получим?

"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барселона" последний раз обыгрывала "Райо" в Кубке короля в 2021 году - 2:1.

При этом в последних 5 очных матчах в Ла Лиге у каталонцев лишь одна победа, одна ничья и три поражения. В том числе, "Барса" была бита на "Вальекасе" и в прошлом сезоне (1:2).

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" две серьезные потери - ветеран и символ команды Оскар Трехо выбыл, вероятно, до конца года, а ключевой левый вингер Альваро Гарсия дисквалифицирован с перебором карточек. Это создаст дополнительную нагрузку на Паласона.

У "Барсы" до конца сезона с разрывом "крестов" выбыл Гави. Также лечится Серхи Роберто и под вопросом Марк-Андре тер Штеген. При этом де Йонг ожидается на поле впервые с сентября.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу, Лежен, Мумин, Эспино - Сисс, Валентин - Паласон, Унаи Лопес, Бебе - Камельо

"Барселона": Пенья - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Фермин Лопес, Гюндоган, Педри - Ямаль, Левандовский, Феликс

"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Какова вероятность, что Хави вытащил команду из игровой ямы за время международной паузы, пока почти все футболисты играли за сборные? Мы считаем, что невысокая.

Отсюда и ставка - "победа "Райо" или ничья". БК предлагают ее с коэффициентами от 2,3 и выше.