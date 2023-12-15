Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023

"Барселона" после двух поражений подряд попытается реабилитироваться на поле "Валенсии", которая тоже угодила в кризис и выпала из ТОП-10. Это должно быть интересно, и вдобавок на поле может появиться наш Роман Яремчук. Это стоит посмотреть.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Валенсія - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 17-й тур

16 декабря. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Мигель Анхель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Валенсии"

Последняя победа "Валенсии" в Ла Лиге датирована 5 ноября; дальше у "Лос Чес" 4 осечки при ужасном качестве футбола.

Матчи с "Реалом" (1:5), "Сельтой" (0:0), "Жироной" (1:2) и "Хетафе" (0:1) объединяет то, что команда Рубена Барахи в них вообще не атаковала, а остроту создавала только после ошибок соперников. Это не футбол. Даже сами игроки это понимают и нервничают - отсюда и два удаления в минувшем туре с "Хета".

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

У "Валенсии" отличная домашняя статистика - 4 победы и всего 2 поражения в 7 матчах, но, опять же, это было добыто раньше. То, что команда показывает с конца октября - это кошмар. Или "Летучие мыши" раскрепостятся, или "Барсу" им не одолеть.

Новости "Барселоны"

Тем более, чего эту "Барсу" бояться? Неделю назад команда Хави проиграла "Жироне" (2:4), а затем получила оплеуху от "Антверпена" (2:3). Пусть тот матч ничего не решал, но счет симптоматичен.

Да, у "Барсы" куда-то подевалась игра. Она появляется эпизодически - как, например, в матче с "Атлетико" (1:0) двухнедельной давности. Гораздо чаще все наоборот. Также видны проблемы с формой у Левандовского; много ошибаются фланги; контрпрессинг ушел вместе с Бускетсом. Итог? "Барса" забила меньше, чем Бильбао, и пропустила больше, чем "Лас-Пальмас".

1.86 - Goals per game scored by @FCBarcelona by coach in @LaLigaEN since 2003/04 (at least 20 games managed):



3.14 - Vilanova

2.96 - Luis Enrique

2.71 - Guardiola

2.63 - Martino

2.51 - Valverde

2.08 - Koeman

1.95 - Rijkaard

1.86 - XAVI



Accuracy. ???? pic.twitter.com/ptzl4qZaGg — OptaJose (@OptaJose) December 11, 2023

СМИ уже вовсю нагнетают, что с нового сезона команду возглавит Мичел, а до тех пор возможен вариант с Рафой Маркесом в роли и.о. В Валенсии Хави или покажет, что влияет на игроков, или приблизит себя к отставке.

"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч

В последние годы "Валенсия" была удобным соперником для "Барсы". Например, в прошлом сезоне каталонцы дважды обыграли "Летучих мышей" - 1:0 дома и 1:0 на выезде.

Последняя ничья в противостоянии была зафиксирована в декабре 2020-го (2:2); последняя победа "Валенсии" - в январе 2020-го (2:0).

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Гави и тер Штеген вылетели надолго, и это болезненные потери для "Барсы". Травма Иньиго Мартинеса не столь важна.

У "Валенсии" ситуация не лучше - травмирован капитан Хосе Гайя, а центрбек Габриэл Паулиста и центрхав Хави Герра отбывают дисквалификации. Равноценных замен всей троице нет. Роман Яремчук? Его ждем только на замену. Уго Дуро по-прежнему сильнее украинца.

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Озкачар, Москера, Гасеровский - Фулькье, Диахаби, Пепелу, Фран Перес - Дуро, Диего Лопес

"Барселона": Пенья - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Когда команда переживает тяжелые времена, поддержка болельщиков для нее особенно важна. Завтра она будет на стороне "Валенсии" - и мы верим, что она не проиграет.

Наша ставка - 1Х. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 2,2 и выше.