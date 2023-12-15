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Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023
Яремчук против кризисных каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" после двух поражений подряд попытается реабилитироваться на поле "Валенсии", которая тоже угодила в кризис и выпала из ТОП-10. Это должно быть интересно, и вдобавок на поле может появиться наш Роман Яремчук. Это стоит посмотреть.
Дивіться матч Прімери Валенсія - Барселона
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Примера. 17-й тур
16 декабря. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Мигель Анхель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Валенсии"
Последняя победа "Валенсии" в Ла Лиге датирована 5 ноября; дальше у "Лос Чес" 4 осечки при ужасном качестве футбола.
Матчи с "Реалом" (1:5), "Сельтой" (0:0), "Жироной" (1:2) и "Хетафе" (0:1) объединяет то, что команда Рубена Барахи в них вообще не атаковала, а остроту создавала только после ошибок соперников. Это не футбол. Даже сами игроки это понимают и нервничают - отсюда и два удаления в минувшем туре с "Хета".
У "Валенсии" отличная домашняя статистика - 4 победы и всего 2 поражения в 7 матчах, но, опять же, это было добыто раньше. То, что команда показывает с конца октября - это кошмар. Или "Летучие мыши" раскрепостятся, или "Барсу" им не одолеть.
Новости "Барселоны"
Тем более, чего эту "Барсу" бояться? Неделю назад команда Хави проиграла "Жироне" (2:4), а затем получила оплеуху от "Антверпена" (2:3). Пусть тот матч ничего не решал, но счет симптоматичен.
Да, у "Барсы" куда-то подевалась игра. Она появляется эпизодически - как, например, в матче с "Атлетико" (1:0) двухнедельной давности. Гораздо чаще все наоборот. Также видны проблемы с формой у Левандовского; много ошибаются фланги; контрпрессинг ушел вместе с Бускетсом. Итог? "Барса" забила меньше, чем Бильбао, и пропустила больше, чем "Лас-Пальмас".
1.86 - Goals per game scored by @FCBarcelona by coach in @LaLigaEN since 2003/04 (at least 20 games managed):— OptaJose (@OptaJose) December 11, 2023
3.14 - Vilanova
2.96 - Luis Enrique
2.71 - Guardiola
2.63 - Martino
2.51 - Valverde
2.08 - Koeman
1.95 - Rijkaard
1.86 - XAVI
Accuracy. ???? pic.twitter.com/ptzl4qZaGg
СМИ уже вовсю нагнетают, что с нового сезона команду возглавит Мичел, а до тех пор возможен вариант с Рафой Маркесом в роли и.о. В Валенсии Хави или покажет, что влияет на игроков, или приблизит себя к отставке.
"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч
В последние годы "Валенсия" была удобным соперником для "Барсы". Например, в прошлом сезоне каталонцы дважды обыграли "Летучих мышей" - 1:0 дома и 1:0 на выезде.
Последняя ничья в противостоянии была зафиксирована в декабре 2020-го (2:2); последняя победа "Валенсии" - в январе 2020-го (2:0).
Последние матчи "Валенсии"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Гави и тер Штеген вылетели надолго, и это болезненные потери для "Барсы". Травма Иньиго Мартинеса не столь важна.
У "Валенсии" ситуация не лучше - травмирован капитан Хосе Гайя, а центрбек Габриэл Паулиста и центрхав Хави Герра отбывают дисквалификации. Равноценных замен всей троице нет. Роман Яремчук? Его ждем только на замену. Уго Дуро по-прежнему сильнее украинца.
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Озкачар, Москера, Гасеровский - Фулькье, Диахаби, Пепелу, Фран Перес - Дуро, Диего Лопес
"Барселона": Пенья - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес
"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Когда команда переживает тяжелые времена, поддержка болельщиков для нее особенно важна. Завтра она будет на стороне "Валенсии" - и мы верим, что она не проиграет.
Наша ставка - 1Х. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 2,2 и выше.
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