Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023

"Барселона" после двух поражений подряд попытается реабилитироваться на поле "Валенсии", которая тоже угодила в кризис и выпала из ТОП-10. Это должно быть интересно, и вдобавок на поле может появиться наш Роман Яремчук. Это стоит посмотреть.

Последняя победа "Валенсии" в Ла Лиге датирована 5 ноября; дальше у "Лос Чес" 4 осечки при ужасном качестве футбола.

Матчи с "Реалом" (1:5), "Сельтой" (0:0), "Жироной" (1:2) и "Хетафе" (0:1) объединяет то, что команда Рубена Барахи в них вообще не атаковала, а остроту создавала только после ошибок соперников. Это не футбол. Даже сами игроки это понимают и нервничают - отсюда и два удаления в минувшем туре с "Хета".

У "Валенсии" отличная домашняя статистика - 4 победы и всего 2 поражения в 7 матчах, но, опять же, это было добыто раньше. То, что команда показывает с конца октября - это кошмар. Или "Летучие мыши" раскрепостятся, или "Барсу" им не одолеть.

Тем более, чего эту "Барсу" бояться? Неделю назад команда Хави проиграла "Жироне" (2:4), а затем получила оплеуху от "Антверпена" (2:3). Пусть тот матч ничего не решал, но счет симптоматичен.

Да, у "Барсы" куда-то подевалась игра. Она появляется эпизодически - как, например, в матче с "Атлетико" (1:0) двухнедельной давности. Гораздо чаще все наоборот. Также видны проблемы с формой у Левандовского; много ошибаются фланги; контрпрессинг ушел вместе с Бускетсом. Итог? "Барса" забила меньше, чем Бильбао, и пропустила больше, чем "Лас-Пальмас".

1.86 - Goals per game scored by @FCBarcelona by coach in @LaLigaEN since 2003/04 (at least 20 games managed):



3.14 - Vilanova

2.96 - Luis Enrique

2.71 - Guardiola

2.63 - Martino

2.51 - Valverde

2.08 - Koeman

1.95 - Rijkaard

1.86 - XAVI



Accuracy. ???? pic.twitter.com/ptzl4qZaGg