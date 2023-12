Бетис - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2023

Лидер Ла Лиги "Жирона" едет в гости к "Бетису", который еще не проигрывал дома в этом чемпионате.

Битва? Да, именно она нас ожидает. И еще столкновение двух стилей. У "Жироны" лучшая атака в Испании (41 гол), тогда как "Бетис" надеется на третью лучшую оборону (17 пропущенных в 17 турах).

"Бетис" явно спешит на новогодний перерыв в соревнованиях; у команды проблемы - всего 1 победа в 7 последних матчах.

Поражений при этом почти нет, зато очень много ничьих. Некоторые из них почетные, как против "Реала" (1:1). Есть и добытые на голом везении, как против "Сосьедада" на выходных (0:0). А есть и те, которые фанаты "Бетиса" не захотят вспоминать - например, 0:0 с безнадежной "Альмерией".

У Мануэля Пеллегрини короткая лавка, из-за этого лидеры устали, многие травмированы, что бьет по качеству футбола. Козыри "Бетиса"? Прежде всего, "Бенито Вильямарин"; дома они еще не проиграли ни разу в текущей Ла Лиге. Ну, и еще забавный факт - "Бетикос" выиграли 9 из 10 последних матчей Ла Лиги, проводившихся в четверг.

"Жирона" проводит исторический сезон, с какой стороны ни глянь. Ее конкуренция с "Реалом" - сущее чудо, учитывая возможности клубов. И при этом каталонцы еще и играют красиво!

У них 41 забитый гол в 17 турах, и в понедельник каталонцы буквально размазали дома "Алавес" за час (3:0), сумев даже сэкономить силы. Это почерк уже не выскочки, но лидера. Мичел говорит, что менталитет игроков поменялся - и это заметно на поле.

44 - Girona have won 44 points in LaLiga 2023/24 (W14 D2 L1). Three of the last four teams to have exactly 44 points after their opening 17 games were champions:



✅ Barcelona 2008/09

❌ Real Madrid 2010/11

✅ Atlético de Madrid 2020/21

✅ Barcelona 2022/23



Thrill. pic.twitter.com/1VXbpTijG7