Бетис - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2023

Лидер Ла Лиги "Жирона" едет в гости к "Бетису", который еще не проигрывал дома в этом чемпионате.

Битва? Да, именно она нас ожидает. И еще столкновение двух стилей. У "Жироны" лучшая атака в Испании (41 гол), тогда как "Бетис" надеется на третью лучшую оборону (17 пропущенных в 17 турах).

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 18-й тур

21 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 20:00 "Жирона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Бетиса"

"Бетис" явно спешит на новогодний перерыв в соревнованиях; у команды проблемы - всего 1 победа в 7 последних матчах.

Поражений при этом почти нет, зато очень много ничьих. Некоторые из них почетные, как против "Реала" (1:1). Есть и добытые на голом везении, как против "Сосьедада" на выходных (0:0). А есть и те, которые фанаты "Бетиса" не захотят вспоминать - например, 0:0 с безнадежной "Альмерией".

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У Мануэля Пеллегрини короткая лавка, из-за этого лидеры устали, многие травмированы, что бьет по качеству футбола. Козыри "Бетиса"? Прежде всего, "Бенито Вильямарин"; дома они еще не проиграли ни разу в текущей Ла Лиге. Ну, и еще забавный факт - "Бетикос" выиграли 9 из 10 последних матчей Ла Лиги, проводившихся в четверг.

Новости "Жироны"

"Жирона" проводит исторический сезон, с какой стороны ни глянь. Ее конкуренция с "Реалом" - сущее чудо, учитывая возможности клубов. И при этом каталонцы еще и играют красиво!

У них 41 забитый гол в 17 турах, и в понедельник каталонцы буквально размазали дома "Алавес" за час (3:0), сумев даже сэкономить силы. Это почерк уже не выскочки, но лидера. Мичел говорит, что менталитет игроков поменялся - и это заметно на поле.

44 - Girona have won 44 points in LaLiga 2023/24 (W14 D2 L1). Three of the last four teams to have exactly 44 points after their opening 17 games were champions:



✅ Barcelona 2008/09

❌ Real Madrid 2010/11

✅ Atlético de Madrid 2020/21

✅ Barcelona 2022/23



Thrill. pic.twitter.com/1VXbpTijG7 — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023

На "Бенито Вильямарин" "Жироне", конечно, будет сложно. "Бетис" хорошо защищается без мяча; умело его контролирует, нейтрализуя угрозу. Вероятно, результат решат мелочи - реализация, стандарты. И еще - индивидуальные ошибки. У "Бетиса" банальные, но быстрые фланги. Если обрезаться в центре поля - их уже не догнать.

"Бетис" - "Жирона": статистика личных встреч

"Бетис" выиграл оба матча у "Жироны" в прошлом чемпионате - 2:1 дома и 2:1 на выезде.

Всего победная серия зелено-полосатых в матчах с каталонцами достигла уже 5 поединков. При этом последний успех жиронцев датирован еще мартом 2010-го, когда они оба играли в Сегунде.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" из болезненных потерь Виктор Цыганков и Янхель Эррера. Оба безусловно основные, важные исполнители. При этом ветеран Стуани возвращается после дисквалификации.

У "Бетиса" из-за перебора карточек не сыграет лидер команды Иско. Также лечатся важные игроки основы Сабали, Гвидо Родригес и Бартра - это точно ослабит хватку хозяев в обороне.

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Рияд, Абнер - Альтимира, Рока - Айосе Перес, Карвалью, Абде - Виллиан Жозе

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Савио, Порту - Довбик

"Бетис" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне "Бетис" - это Иско. Да и не может зелено-полосатым все время фартить, как на "Аноэте", где сразу три гола в их ворота были отменены.

Поставим на победу куражной "Жироны" - БК принимают на нее ставки с коэффициентами от 2,45 и выше.