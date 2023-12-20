Алавес - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2023

Потеряв почти половину основного состава из-за травм, "Реал" едет в гости к "Алавесу", который в этом сезоне очки добывает почти исключительно дома.

Разница в классе? Конечно, она огромна. Будет ли Мадриду легко? Не факт. Баски боевиты и могут удивить, если, что называется, попрет. Тем более, сами "Сливочные" порядочно устали - они уже месяц играют на два фронта почти без замен.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Алавес - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 18-й тур

21 декабря. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Алавеса"

У "Алавеса" сейчас плохая серия из трех кряду сухих осечек в Ла Лиге. 0:0 на поле "Мальорки" - это еще полбеды, но 0:1 с "Лас-Пальмасом" и 0:3 с "Жироной" насторожили. Кризис?

Команда Луиса Гарсии и раньше мало забивала - у нее худшая атака в Ла Лиге (14 голов), но при этом она хотя бы защищалась. Теперь же и этого не видно. Возможно, против Мадрида помогут "Алавесу" родные трибуны - на "Мендисорросе" команда добыла 13 из своих 16 очков.

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Что еще может помочь? Глубокая защита; голевое чутье талантливого Саму; кадровые проблемы соперника. Других козырей нет. "Реал" - самый неудобный соперник в истории "Алавеса"; именно "Сливочные" нанесли баскам больше всего поражений (28) и забили больше всего голов (92).

Новости "Реала Мадрид"

В "Реале" эпидемия травм. К Винисиусу, Камавинге, Куртуа, Карвахалю, Милитао присоединился еще и Алаба - причем у него разрыв крестов, а это 6-8 месяцев реабилитации.

Вероятно, в январе Мадриду придется покупать. Пока же в центр обороны сместится Чуамени, а в полузащите в каждом матче придется играть 37-летнему Луке Модричу. Он еще силен, и в прошлом туре с "Вильярреалом" (4:1) выбился в герои, оформив 1+1. Но не факт, что ветерана хватит и на "Алавес".

11 - @RealMadriden ⚪️⚪️ have conceded just 11 goals after 17 games played in @LaLigaEN, their lowest tally in a single campaign at this stage of the competition since 1971/72 (also 11). Balance. pic.twitter.com/IIY8PH0glO — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2023

У "Реала" лучшая оборона Ла Лиги (11 пропущенных) и вторая лучшая атака (38). Он всего раз проиграл в этом сезоне, и это было еще в конце сентября. Также у "Сливочных" вагон мотивации, ведь "Жирона" опережает их на 2 очка. Что может помешать команде Анчелотти победить? Только усталость и еще какой-то форс-мажор.

"Алавес" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Мадрид выиграл 8 из 10 последних матчей у "Алавеса", и еще 2 проиграл.

Последняя осечка случилась на поле "Сливочных" в ноябре 2020-го - тогда победный гол за басков провел… нынешний бомбардир "Реала" Хоселу.

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

О потерях "Реала" мы говорили - добавим только, что на 10-15 дней выбыл еще и Ферлан Менди, что открывает дорогу в старт Франу Гарсии. Также Анчелотти на пресс-конференции объявил, что на воротах будет Кепа, а не Лунин.

У "Алавеса" возвращается после дисквалификации основной центрбек Абдель Абгар, а вот его напарник Александр Седлар выбыл с разрывом связок до конца сезона.

"Алавес": Сивера - Абгар, Марин, Дуарте - Горосабель, Гевара, Бланко, Хави Лопес - Сола, Саму, Риоха

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Начо, Рюдигер, Фран Гарсия - Модрич, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Алавес" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Просто и банально - ставим на победу фаворита. Он любит играть против "Алавеса", и он на ходу.

БК предлагают ставки на победу Мадрида с коэффициентами от 1,6 и выше.