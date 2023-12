Алавес - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2023

Потеряв почти половину основного состава из-за травм, "Реал" едет в гости к "Алавесу", который в этом сезоне очки добывает почти исключительно дома.

Разница в классе? Конечно, она огромна. Будет ли Мадриду легко? Не факт. Баски боевиты и могут удивить, если, что называется, попрет. Тем более, сами "Сливочные" порядочно устали - они уже месяц играют на два фронта почти без замен.

У "Алавеса" сейчас плохая серия из трех кряду сухих осечек в Ла Лиге. 0:0 на поле "Мальорки" - это еще полбеды, но 0:1 с "Лас-Пальмасом" и 0:3 с "Жироной" насторожили. Кризис?

Команда Луиса Гарсии и раньше мало забивала - у нее худшая атака в Ла Лиге (14 голов), но при этом она хотя бы защищалась. Теперь же и этого не видно. Возможно, против Мадрида помогут "Алавесу" родные трибуны - на "Мендисорросе" команда добыла 13 из своих 16 очков.

Что еще может помочь? Глубокая защита; голевое чутье талантливого Саму; кадровые проблемы соперника. Других козырей нет. "Реал" - самый неудобный соперник в истории "Алавеса"; именно "Сливочные" нанесли баскам больше всего поражений (28) и забили больше всего голов (92).

В "Реале" эпидемия травм. К Винисиусу, Камавинге, Куртуа, Карвахалю, Милитао присоединился еще и Алаба - причем у него разрыв крестов, а это 6-8 месяцев реабилитации.

Вероятно, в январе Мадриду придется покупать. Пока же в центр обороны сместится Чуамени, а в полузащите в каждом матче придется играть 37-летнему Луке Модричу. Он еще силен, и в прошлом туре с "Вильярреалом" (4:1) выбился в герои, оформив 1+1. Но не факт, что ветерана хватит и на "Алавес".

11 - @RealMadriden ⚪️⚪️ have conceded just 11 goals after 17 games played in @LaLigaEN, their lowest tally in a single campaign at this stage of the competition since 1971/72 (also 11). Balance. pic.twitter.com/IIY8PH0glO