Жирона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024

Текущий лидер чемпионата "Жирона" примет дома "Севилью", которая борется за выживание. Как тебе такое, Илон Маск? Да-да, клубы словно поменялись ролями.

И нет, мы бы не ждали, что завтра что-то резко изменится. У "Жироны" есть свои проблемы, давление, травмы, но прямо сейчас именно она сильнее "Севильи", и это команда Мичела будет задавать тон игре, а не наоборот

49 очков в 20 турах от "Жироны" - это нечто невероятное. Главная сенсация всего европейского сезона.

Команда Мичела почти не оступается, и стоило ей сыграть вничью в прошлом туре с "Альмерией" (0:0), как СМИ мгновенно оживились. Это конец сказке? Карета превратилась в тыкву? Последовавшая победа 3:1 над "Райо Вальекано" в Кубке дала понять, что нет.

У "Жироны" по-прежнему самая эффективная атака Ла Лиги в том числе благодаря Цыганкову и Довбику (46 голов). В чемпионате она проиграла только раз, а в домашних стенах набрала 25 очков — это на 9 больше, чем всего у "Севильи". И да, все знают, что слабое место "Жироны" - ее оборона, но что с того, пока атака все компенсирует с лихвой?

Если "Жирона" рассчитывает больше на нападение, чем на защиту, то у "Севильи" нету ни того, ни другого. 30 пропущенных — это 15-й результат в Ла Лиге.

В 2024 году "Нервион" выиграл только два матча Кубка — у "Расинга Ферроль" из Сегунды (2:1), а также "Хетафе" (3:1). В чемпионате — сплошные поражение. "Севилья" умудрилась даже на "Писхуане" проиграть "Алавесу" (2:3), который до этого выиграл лишь 1 гостевой матч Ла Лиги из 30.

2 - Isaac Romero has scored his first goals for Sevilla in his second appearance for the first team in all competitions, becoming the first Sevilla player to score a brace in any competition this season. Happiness. pic.twitter.com/u5Iz0tSxA2