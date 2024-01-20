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Жирона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
Неожиданный лидер против не менее сенсационного аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
Текущий лидер чемпионата "Жирона" примет дома "Севилью", которая борется за выживание. Как тебе такое, Илон Маск? Да-да, клубы словно поменялись ролями.
И нет, мы бы не ждали, что завтра что-то резко изменится. У "Жироны" есть свои проблемы, давление, травмы, но прямо сейчас именно она сильнее "Севильи", и это команда Мичела будет задавать тон игре, а не наоборот
Примера. 21-й тур
21 января. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
49 очков в 20 турах от "Жироны" - это нечто невероятное. Главная сенсация всего европейского сезона.
Команда Мичела почти не оступается, и стоило ей сыграть вничью в прошлом туре с "Альмерией" (0:0), как СМИ мгновенно оживились. Это конец сказке? Карета превратилась в тыкву? Последовавшая победа 3:1 над "Райо Вальекано" в Кубке дала понять, что нет.
У "Жироны" по-прежнему самая эффективная атака Ла Лиги в том числе благодаря Цыганкову и Довбику (46 голов). В чемпионате она проиграла только раз, а в домашних стенах набрала 25 очков — это на 9 больше, чем всего у "Севильи". И да, все знают, что слабое место "Жироны" - ее оборона, но что с того, пока атака все компенсирует с лихвой?
Новости "Севильи"
Если "Жирона" рассчитывает больше на нападение, чем на защиту, то у "Севильи" нету ни того, ни другого. 30 пропущенных — это 15-й результат в Ла Лиге.
В 2024 году "Нервион" выиграл только два матча Кубка — у "Расинга Ферроль" из Сегунды (2:1), а также "Хетафе" (3:1). В чемпионате — сплошные поражение. "Севилья" умудрилась даже на "Писхуане" проиграть "Алавесу" (2:3), который до этого выиграл лишь 1 гостевой матч Ла Лиги из 30.
2 - Isaac Romero has scored his first goals for Sevilla in his second appearance for the first team in all competitions, becoming the first Sevilla player to score a brace in any competition this season. Happiness. pic.twitter.com/u5Iz0tSxA2— OptaJose (@OptaJose) January 16, 2024
В этом сезоне команда пережила уже две тренерских отставки и, возможно, это не конец. Баланса, концентрации, темпа не хватает "Севильи". Ее ветераны постарели. Навас уже не попадает в состав, Рамос привозит в каждом матче, Ракитич не бежит. Возможно, в Жироне Кике Санчесу Флоресу стоит сделать ставку не на них, а на молодежь, вроде Исаака Ромеро, чей дубль принес победу над "Хетафе".
"Жирона" - "Севилья": статистика личных встреч
"Жирона" выиграла у "Севильи" в первом круге благодаря шикарному голу Алейша Гарсии — 2:1.
Также каталонцы были сильнее "Нервиона" в обоих матчах прошлого сезона — 2:1 дома и 2:0 в гостях. Последний раз они проигрывали "Севильи" еще в декабре 2018-го (0:2).
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Севильи"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Жироны" вне игры дисквалифицированные Алейш Гарсия и Давид Лопес, а также травмированный Эрик Гарсия. Это огромный удар и по защите, и по опорной зоне.
У "Севильи" потери еще круче — тут поехал на КАН бомбардир Юсеф Эн-Несири; Бубакари Сумаре не сыграет из-за перебора карточек; Соу, Салас, Гудель, Лукебакьо и Акунья залечивают травмы.
"Жирона": Гассанига — Арнау, Хуанпе, Блинд, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Солис, Савио — Торре — Довбик
"Севилья": Дмитрович — Ньянзу, Рамос, Баде — Хуанлу, Сусо, Ракитич, Оливер, Педроса — Ромеро, Окампос
"Жирона" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
"Севилья" пропускала в каждом из последних пяти выездных матчей. Тем временем "Жирона" дома забивала в 11 случаях из 12.
Наша выбор в этой ситуации — индивидуальный тотал каталонцев больше 1,5. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.
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