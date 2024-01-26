Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Мадридский "Реал" в очередном туре едет в одно из самых негостеприимных мест в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" выиграл два последних матча с общим счетом 5:0, а дома проиграл всего дважды в этом сезоне. Если вы думаете, что "Сливочных" ждет приятный круиз на Канары, то вы сильно заблуждаетесь.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 22-й тур

27 января. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 17:15 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Лас-Пальмаса”

Если бы не "Жирона", то сейчас в Испании больше всего говорили бы именно про канарцев. Скромный клуб летом вернулся в Ла Лигу после шестилетней паузы — и что мы видим? Он борется за попадание в еврокубки!

Козырь "Лас-Пальмаса" - его оборона. 17 пропущенных в 21 туре — второй лучший результат после "Реала". С атакой у островитян долго были проблемы, но в последних турах заработала и она. "Вильярреалу" забили трижды (3:0), "Райо" - дважды (2:0); "Барсе" проиграли, но тоже забили (1:2).

3 - Alberto Moleiro has been involved in each of the last three Las Palmas's goals away from home in LaLiga (two goals and one assist). Luxury. pic.twitter.com/eedWiTwVMl — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2024

Лидер "Лас-Пальмаса" - Кириан Родригес; центрхав с шикарным ударом. Главный талант - Альберто Молейро, вингер с задатками плеймейкера. С форвардами, правда, беда — Мунир, Сандро и Каба не тянут. Зато вратарь Альваро Вальес лидирует в лиге по количеству сэйвов, он очень силен.

Новости “Реала”

Если "Лас-Пальмас" борется за 6-7 места, то Мадрид, конечно, нацелен на первое. И он к нему очень близок - "Жирона" пока впереди, но она сыграла на матч больше.

На прошлой неделе "Реал" выдал скандальный матч против аутсайдера "Альмерии" (3:2). Исход встречи решили судьи ВАР, которые трижды вставали на сторону фаворита в спорных ситуациях. До этого "Реал" и подавно вылетел из Кубка от "Атлетико" (2:4). Означает ли это спад формы? Мы бы не спешили.

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Мадриду действительно не хватало интенсивности на прошлой неделе, но, скорее, это влияние поездки в Саудовскую Аравию на Суперкубок. Уже на Канарах должно пойти легче. Не забываем — у "Реала" лучшая оборона лиги (13), вторая лучшая атака (43) и лишь 7 потерянных очков на выезде в этой Ла Лиге.

“Лас-Пальмас” - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" легко разобрался с "Лас-Пальмасом", который, как показалось, испугался огромных трибун "Бернабеу" - 2:0.

Глубже копать особого смысла нет, но если вам интересно, последняя победа канарцев над Мадридом датирована апрелем 2001 года (4:2).

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" главная потеря — это дисквалифицированный за перебор карточек Джуд Беллингем, которого придется менять Браиму Диасу. К отсутствию Куртуа, Милитао и Алабы все уже привыкли.

У "Лас-Пальмаса" дисквалификация у основного правого бека Араухо; также травмирован левый бек Синкгравен, но этого хотя бы есть кому менять.

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир, Муньос, Перроне, Кириан Родригес, Молейро — Сандро

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Родриго, Винисиус

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Оборона "Реала" не допускала осечек осенью, но в последних матчах трещала даже против "Альмерии", у которой ноль побед в 20 турах.

Наша ставка — на то, что "Лас-Пальмас" забьет. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.