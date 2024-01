Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Мадридский "Реал" в очередном туре едет в одно из самых негостеприимных мест в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" выиграл два последних матча с общим счетом 5:0, а дома проиграл всего дважды в этом сезоне. Если вы думаете, что "Сливочных" ждет приятный круиз на Канары, то вы сильно заблуждаетесь.

Если бы не "Жирона", то сейчас в Испании больше всего говорили бы именно про канарцев. Скромный клуб летом вернулся в Ла Лигу после шестилетней паузы — и что мы видим? Он борется за попадание в еврокубки!

Козырь "Лас-Пальмаса" - его оборона. 17 пропущенных в 21 туре — второй лучший результат после "Реала". С атакой у островитян долго были проблемы, но в последних турах заработала и она. "Вильярреалу" забили трижды (3:0), "Райо" - дважды (2:0); "Барсе" проиграли, но тоже забили (1:2).

3 - Alberto Moleiro has been involved in each of the last three Las Palmas's goals away from home in LaLiga (two goals and one assist). Luxury. pic.twitter.com/eedWiTwVMl