  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Испания
Обновлено

Встречаются две лучшие защиты Испании

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в очередном туре едет в одно из самых негостеприимных мест в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" выиграл два последних матча с общим счетом 5:0, а дома проиграл всего дважды в этом сезоне. Если вы думаете, что "Сливочных" ждет приятный круиз на Канары, то вы сильно заблуждаетесь.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

Примера. 22-й тур
27 января. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 17:15 "Реал Мадрид"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Лас-Пальмаса”

Если бы не "Жирона", то сейчас в Испании больше всего говорили бы именно про канарцев. Скромный клуб летом вернулся в Ла Лигу после шестилетней паузы — и что мы видим? Он борется за попадание в еврокубки!

Козырь "Лас-Пальмаса" - его оборона. 17 пропущенных в 21 туре — второй лучший результат после "Реала". С атакой у островитян долго были проблемы, но в последних турах заработала и она. "Вильярреалу" забили трижды (3:0), "Райо" - дважды (2:0); "Барсе" проиграли, но тоже забили (1:2).

Лидер "Лас-Пальмаса" - Кириан Родригес; центрхав с шикарным ударом. Главный талант - Альберто Молейро, вингер с задатками плеймейкера. С форвардами, правда, беда — Мунир, Сандро и Каба не тянут. Зато вратарь Альваро Вальес лидирует в лиге по количеству сэйвов, он очень силен.

Новости “Реала”

Если "Лас-Пальмас" борется за 6-7 места, то Мадрид, конечно, нацелен на первое. И он к нему очень близок - "Жирона" пока впереди, но она сыграла на матч больше.

На прошлой неделе "Реал" выдал скандальный матч против аутсайдера "Альмерии" (3:2). Исход встречи решили судьи ВАР, которые трижды вставали на сторону фаворита в спорных ситуациях. До этого "Реал" и подавно вылетел из Кубка от "Атлетико" (2:4). Означает ли это спад формы? Мы бы не спешили.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Мадриду действительно не хватало интенсивности на прошлой неделе, но, скорее, это влияние поездки в Саудовскую Аравию на Суперкубок. Уже на Канарах должно пойти легче. Не забываем — у "Реала" лучшая оборона лиги (13), вторая лучшая атака (43) и лишь 7 потерянных очков на выезде в этой Ла Лиге.

“Лас-Пальмас” - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" легко разобрался с "Лас-Пальмасом", который, как показалось, испугался огромных трибун "Бернабеу" - 2:0.

Глубже копать особого смысла нет, но если вам интересно, последняя победа канарцев над Мадридом датирована апрелем 2001 года (4:2).

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.01.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Реала" главная потеря — это дисквалифицированный за перебор карточек Джуд Беллингем, которого придется менять Браиму Диасу. К отсутствию Куртуа, Милитао и Алабы все уже привыкли.

У "Лас-Пальмаса" дисквалификация у основного правого бека Араухо; также травмирован левый бек Синкгравен, но этого хотя бы есть кому менять.

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир, Муньос, Перроне, Кириан Родригес, Молейро — Сандро

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Родриго, Винисиус

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

Favbet
7,10
4,75
1,48
Узнать больше

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Оборона "Реала" не допускала осечек осенью, но в последних матчах трещала даже против "Альмерии", у которой ноль побед в 20 турах.

Наша ставка — на то, что "Лас-Пальмас" забьет. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.

По теме
yellow-arrow
Атлетик — Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024
yellow-arrow
Мальорка — Жирона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024
yellow-arrow
Жирона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости