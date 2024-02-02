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Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2024
Каталонцы в поисках стабильности
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона” попытается оттолкнуться от минимальной победы над "Осасуной" (1:0) на поле очень кусачего новичка элиты. "Алавес" выиграл 4 из 5 последних матчей, и он точно не сдастся без боя. Более того, у него даже есть кем этот бой выиграть.
Дивіться матч Прімери Алавес - Барселона
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Примера. 23-й тур
3 февраля. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" 19:30 "Барселона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Алавеса"
Баски только прошлым летом вернулись в Ла Лигу, но выглядят так, словно никуда не вылетали. У них 7 побед, 26 очков — этого хватает, чтобы без тревоги смотреть в таблицу.
Свою лучшую игру "Алавес" показывает прямо сейчас. В январе баски обыграли "Бетис" (1:0), "Севилью" (3:2), а неделю назад разгромили "Альмерию" (3:0). Да, результат слишком суров для южан, но игра Саму все равно заслуживает похвалы. Арендованный у "Атлетико" форвард — самая яркая фигура в старте "Эль Глориосо".
Помимо него "Алавес" силен своей вязкостью, цепкостью; он умеет замедлять мяч. Ну, и домашние трибуны очень важны. Именно на "Мендисорросе" команда добыла 5 из 7 своих побед в Ла Лиге.
Новости "Барселоны"
Если "Алавес" отдыхал всю неделю, то "Барса" - только три дня; в среду каталонцы играли перенесенный матч с "Осасуной" и победили с дебютным голом Витора Роке (1:0).
Возможно, бразильцу пора в старт, ведь пользы от Левандовского нет никакой. Также проваливает шанс вратарь Пенья; деградировал и центр защиты. Из всей команды на уровне держатся только хавбеки де Йонг, Гюндоган и Педри. Юноши Ямаль, Кубарси и Форт пытаются помочь, но им по 16-17 лет.
68 - Vitor Roque has scored his first goal in his sixth appearance for Barcelona in all competitions, becoming the second-fastest substitute to score for the club in LaLiga 2023/24 (68 seconds) behind Marc Guiu (35 seconds). Tigrinho. pic.twitter.com/adUzPixjJU— OptaJose (@OptaJose) January 31, 2024
Перед "Осасуной" "Барса" проиграла дважды — Бильбао (2:4) и "Вильярреалу" (3:5). Еще раньше — еле вырвала победу над "Бетисом" (4:2). Она нестабильна, уязвима, и почти каждый матч превращает в соревнование между собственными защитой и атакой. И нет, мы не верим, что на "Мендисорросе" что-то для "Барсы" изменится.
"Алавес" - "Барселона": статистика личных встреч
В первом круге "Барса" драматично одолела "Алавес" благодаря дублю Левандовского (2:1).
Если же копнуть глубже, то последняя ничья в противостоянии была зафиксирована 30 октября 2021-го (1:1); последняя победа басков — в сентябре 2016-го (2:1).
Последние матчи "Алавеса"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барсы" с травмами натуральная беда — до ранее выбывших тер Штегена, Бальде, Роберто, Рафиньи и Гави добавились Феликс и Ферран. Такими темпами Хави придется выпускать 12-летних.
У "Алавеса" потеря всего одна — основной правый бек Горосабель пропустит игру из-за перебора карточек, его подменит аргентинец Теналья.
"Алавес": Сивера — Теналья, Марин, Дуарте, Хави Лопес — Бланко, Гевара — Висенте, Гуриди, Риоха — Саму
"Барселона": Пенья — Форт, Араухо, Кристенсен, Кунде — де Йонг, Гюндоган, Фермин Лопес — Ямаль, Левандовский, Витор Роке
"Алавес" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Алавес" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Для "Алавеса" это абсолютно точно лучший момент для встречи с "Барсой" - он на ходу, играет у себя дома, а соперник отдыхал на три дня меньше.
Поставим на то, что "Эль Глориосо" не проиграют — БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,9 и выше.
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