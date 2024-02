Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2024

"Барселона” попытается оттолкнуться от минимальной победы над "Осасуной" (1:0) на поле очень кусачего новичка элиты. "Алавес" выиграл 4 из 5 последних матчей, и он точно не сдастся без боя. Более того, у него даже есть кем этот бой выиграть.

Баски только прошлым летом вернулись в Ла Лигу, но выглядят так, словно никуда не вылетали. У них 7 побед, 26 очков — этого хватает, чтобы без тревоги смотреть в таблицу.

Свою лучшую игру "Алавес" показывает прямо сейчас. В январе баски обыграли "Бетис" (1:0), "Севилью" (3:2), а неделю назад разгромили "Альмерию" (3:0). Да, результат слишком суров для южан, но игра Саму все равно заслуживает похвалы. Арендованный у "Атлетико" форвард — самая яркая фигура в старте "Эль Глориосо".

Помимо него "Алавес" силен своей вязкостью, цепкостью; он умеет замедлять мяч. Ну, и домашние трибуны очень важны. Именно на "Мендисорросе" команда добыла 5 из 7 своих побед в Ла Лиге.

Если "Алавес" отдыхал всю неделю, то "Барса" - только три дня; в среду каталонцы играли перенесенный матч с "Осасуной" и победили с дебютным голом Витора Роке (1:0).

Возможно, бразильцу пора в старт, ведь пользы от Левандовского нет никакой. Также проваливает шанс вратарь Пенья; деградировал и центр защиты. Из всей команды на уровне держатся только хавбеки де Йонг, Гюндоган и Педри. Юноши Ямаль, Кубарси и Форт пытаются помочь, но им по 16-17 лет.

68 - Vitor Roque has scored his first goal in his sixth appearance for Barcelona in all competitions, becoming the second-fastest substitute to score for the club in LaLiga 2023/24 (68 seconds) behind Marc Guiu (35 seconds). Tigrinho. pic.twitter.com/adUzPixjJU