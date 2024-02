Атлетико — Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 07.02.2024

"Атлетико" против "Атлетика" - это одна из больших вывесок испанского футбола. Они играют друг с другом более ста лет, и за это время в атлетических дерби чего только не происходило.

Вне сомнений, интересно будет и завтра. На кону, вероятно, единственный шанс на трофей для обеих команд. К тому же, и Мадрид, и Бильбао в классной форме, а это значит, что матч будет не только упорным, но и качественным.

"Матрасники" не проигрывают во всех турнирах с 10 января, когда их в Суперкубке дожал "Реал" (3:5). С тех пор у них 5 побед и ничья.

Касательно мировой, то ее зафиксировали на "Бернабеу" в воскресенье — это Маркос Льоренте на 93-й минуте спас "Атлетико" ударом головой (1:1). Классный гол, качественный матч, но есть опасения, что "Матрасники" в нем слишком устали. Напряжение было огромно и чувствовалось даже через экран.

200 - @oblakjan ???????? has achieved, against #Valencia, his 200th clean sheet for @atletienglish in all competitions (423 games in total). Spider. pic.twitter.com/JaHXg3WEBN