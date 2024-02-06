Атлетико — Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 07.02.2024

"Атлетико" против "Атлетика" - это одна из больших вывесок испанского футбола. Они играют друг с другом более ста лет, и за это время в атлетических дерби чего только не происходило.

Вне сомнений, интересно будет и завтра. На кону, вероятно, единственный шанс на трофей для обеих команд. К тому же, и Мадрид, и Бильбао в классной форме, а это значит, что матч будет не только упорным, но и качественным.

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Кубок короля. 1/2 финала, первый матч

7 февраля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Атлетик"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Атлетико"

"Матрасники" не проигрывают во всех турнирах с 10 января, когда их в Суперкубке дожал "Реал" (3:5). С тех пор у них 5 побед и ничья.

Касательно мировой, то ее зафиксировали на "Бернабеу" в воскресенье — это Маркос Льоренте на 93-й минуте спас "Атлетико" ударом головой (1:1). Классный гол, качественный матч, но есть опасения, что "Матрасники" в нем слишком устали. Напряжение было огромно и чувствовалось даже через экран.

200 - @oblakjan ???????? has achieved, against #Valencia, his 200th clean sheet for @atletienglish in all competitions (423 games in total). Spider. pic.twitter.com/JaHXg3WEBN — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2024

Оно может сыграть роль в матче с физически крепкими басками. Но, конечно, не забываем про место встречи. Дома, на "Сивитас Метрополитано", команда Диего Симеоне не проигрывает с 8 января 2023 года. Вдумайтесь только: 28 матчей без поражений, из которых 26 — победы.

Новости "Атлетика"

Баски впервые за много лет борются за попадание в ТОП-4 Ла Лиги; сейчас они отстают от них на три очка.

Конечно, это много говорит о силе команды Эрнесто Вальверде. Она и стабильна, и разнообразна. В текущем чемпионате "Атлетик" забивает почти на уровне "Атлетико" (42 против 45), а защищается даже лучше (21 против 25). Также "Львы" будут свежее — они легко растоптали "Мальорку" в пятницу (4:0); то есть, отдыхали на два дня больше.

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Риски? Прежде всего, травма Нико Уильямса, а еще чужое поле. Баски в этом сезоне бесподобны дома, но еще не побеждали топ-соперников в гостях. Были две попытки в Барселоне и Сан-Себастьяне, и обе закончились провально.

"Атлетико" - "Атлетик": статистика личных встреч

В первом круге на "Сан-Мамесе" Бильбао очень уверенно одолел Мадрид благодаря классной игре Нико Уильямса — 2:0.

При этом если мы возьмем матчи на поле "Матрасников", то здесь Бильбао не побеждает с далекого 2011 года. Таков секрет этих дерби — тут каждый силен в родных стенах.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Атлетика"

Ориентировочные составы

У "Атлетико" быстро прогрессирует Хосе Хименес, но, вероятно, играть ему еще рано. А вот Сесар Аспиликуэта и Тома Лемар не сыграют абсолютно точно.

У Бильбао ключевая потеря — это Нико Уильямс. Впрочем, хорошие новости тоже есть — готовы играть его брат Иньяки, Беренгер и Лекуэ, получившие ушибы с "Мальоркой".

"Атлетико": Облак — Эрмосо, Витсель, Рейнилду — Молина, де Пауль, Коке, Барриос, Самуэл Лино — Гризманн, Депай

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче — де Галларета, Прадос — Уильямс, Сансет, Беренгер — Гурусета

"Атлетико" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Конечно, "Матрасники" устали, но они в курсе, что их ждет через три недели на "Сан-Мамесе", поэтому выхода нет — попрут вперед. И что-то подсказывает, что оборона Бильбао Гризманна не удержит.

Отсюда и ставка — на парней Эль Чоло. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 2,0 и выше.