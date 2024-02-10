Барселона — Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.02.2024

"Барселона" в сложный для себя момент примет безнадежного аутсайдера, который проиграл 10 гостевых матчей из последних 11. На первый взгляд это пахнет легкими тремя очками для команды Хави. Тем не менее, есть и нюанс — у "Гранады", невзирая на все ее слабости, удивительная способность давать бой именно каталонцам, что те уже ощутили и в текущем сезоне тоже.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Гранада Смотреть трансляцию

Примера. 24-й тур

11 февраля. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Гранада"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости "Барселоны"

"Барса" сильно отреагировала на 3:5 с "Вильярреалом" 27 января. Сразу после того фиаско Хави пообещал уйти в конце сезона, а команда прибавила, добыв две справедливых победы над "Осасуной" (1:0) и "Алавесом" (3:1).

Каталонцы играют на фоне кадрового дефицита, вынуждающего тренеров ставить в основу 16-летних детей. Надо ли удивляться, что они пропустили в 23 турах 30 голов? Спасает "Кулес" атака (47 забитых), причем выделяется в ней не Левандовский, который сильно постарел, а Гюндоган с 5+5 в Ла Лиге и еще Ямаль своими финтами.

59.7% - Forwards with the highest dribbles succes rate in top five European leagues this season (at least 60 dribbles attempted):



59.7% - LAMINE YAMAL ????????

58.6% - Jérémy Doku ????????

55.5% - Leroy Sané ????????

55.1% - Moses Simon ????????

55.1% - Jamal Musiala ????????



Slalom. ????️ pic.twitter.com/GEhDdrFKsg — OptaJose (@OptaJose) February 8, 2024

Перед "Гранадой" в лагере "Барсы" есть хорошие новости — возвращаются в строй тер Штеген и Рафинья. Это прибавит команде и надежности, и глубины. Ну, и не забываем про главный козырь — домашние трибуны. На "Монжуике" "Барса" выиграла 12 матчей из последних 15.

Новости "Гранады"

Если "Барса" сильна на своем поле, то "Гранада" - худшая в Ла Лиге по играм на выезде. Она проиграла 10 матчей из 11 на чужих полях.

Текущая форма? Тоже беда. В последних 5 матчах у "Насридов" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Как итог — после 23 туров они идут 19-ми по графику, который с вероятностью в 90% приведет команду к вылету. Чтобы его избежать боссы провели очень активную трансферную кампанию в январе, но параллельно в "Баварию" отбыл Брайан Сарагоса — лидер команды в первом круге.

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Что могут "Насриды" на "Монжуике"? Защищаться и контратаковать. Баталья — классный вратарь, а Бруно Мендес может организовать центр обороны, на них и надежда. При этом центра поля нет, и если учесть, кто в этой зоне играет у "Барсы", перспективы южан не радужны.

"Барселона" - "Гранада": статистика личных встреч

В первом круге "Гранада" отдала "Барсе" 80% владения, но сыграла 2:2 благодаря прыти Сарагосы.

Еще раньше, в сезоне-2021/22, команды дважды расписали ничьи 1:1. Ну, а перед этим — в апреле 2021-го - "Насриды" и подавно победили на "Камп Ноу" 2:1. То есть, налицо неудобный соперник — и на это в "Гранаде" рассчитывают больше всего.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Гранады"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барсы" ждем возвращений тер Штегена и Рафиньи. При этом Гави, Бальде, Феликс, Ферран, Роберто все еще травмированы, а Витор Роке отбывает первую в Европе дисквалификацию.

У "Гранады", в свою очередь, не сыграют центрфорвард Бойе, центрхав Вильяр и центрбек Пянтковский. Все игроки основы.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт — де Йонг. Кристенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Педри

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Мендес, Микель, Мауасса — Пеллистри, Мелендо, Онгла, Серхио Руис, Нева — Аресо

"Барселона" - "Гранада": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Гранада": прогноз от UA-Футбол

Очень сложный вырисовывается сезон у Роберта Левандовского, но матч против дырявой "Гранады", пропустившей 45 голов в 23 матчах, отменный шанс подправить статистику.

Поставим на гол поляка — БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,7 и выше.