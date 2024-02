Барселона — Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.02.2024

"Барселона" в сложный для себя момент примет безнадежного аутсайдера, который проиграл 10 гостевых матчей из последних 11. На первый взгляд это пахнет легкими тремя очками для команды Хави. Тем не менее, есть и нюанс — у "Гранады", невзирая на все ее слабости, удивительная способность давать бой именно каталонцам, что те уже ощутили и в текущем сезоне тоже.

"Барса" сильно отреагировала на 3:5 с "Вильярреалом" 27 января. Сразу после того фиаско Хави пообещал уйти в конце сезона, а команда прибавила, добыв две справедливых победы над "Осасуной" (1:0) и "Алавесом" (3:1).

Каталонцы играют на фоне кадрового дефицита, вынуждающего тренеров ставить в основу 16-летних детей. Надо ли удивляться, что они пропустили в 23 турах 30 голов? Спасает "Кулес" атака (47 забитых), причем выделяется в ней не Левандовский, который сильно постарел, а Гюндоган с 5+5 в Ла Лиге и еще Ямаль своими финтами.

59.7% - Forwards with the highest dribbles succes rate in top five European leagues this season (at least 60 dribbles attempted):



59.7% - LAMINE YAMAL ????????

58.6% - Jérémy Doku ????????

55.5% - Leroy Sané ????????

55.1% - Moses Simon ????????

55.1% - Jamal Musiala ????????



Slalom. ????️ pic.twitter.com/GEhDdrFKsg