Атлетик — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2024

Трудные времена начинаются для "Жироны". О сенсационной чемпионской гонке речь уже не идет, но надо сохранить место в ТОП-4. И делать это предстоит против очень зубастых оппонентов, вроде "Атлетика", который не проигрывает на своем поле с августа.

На бумаге именно баски — фаворит в этом противостоянии. Но, конечно, у Довбика, Савио, Цыганкова и Алейша Гарсии на этот счет может быть свое мнение.

Бильбао отстает от зоны ЛЧ всего на 5 очков, и это первый сезон за 10 лет, когда баски всерьез претендуют на ТОП-4.

Помимо этого клуб традиционно успешен в Кубке, где победил "Атлетико" 1:0 в первом полуфинале. Борьба на два фронта отбирает много сил, и на выезды басков часто не хватает, как было недавно с "Кадисом" (0:0) и "Альмерией" (0:0). Зато у себя на "Сан-Мамесе" они прекрасны — 9 побед в 10 последних матчах.

5 - Athletic Club have reached the Copa del Rey semi-finals in five successive seasons for the second time in their history, having done so between 1929 and 1933. Indomitable. pic.twitter.com/gsCCgmuJZX