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Атлетик — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2024
Оправились ли каталонцы после 0:4?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramirez/Quality Sport Images
Трудные времена начинаются для "Жироны". О сенсационной чемпионской гонке речь уже не идет, но надо сохранить место в ТОП-4. И делать это предстоит против очень зубастых оппонентов, вроде "Атлетика", который не проигрывает на своем поле с августа.
На бумаге именно баски — фаворит в этом противостоянии. Но, конечно, у Довбика, Савио, Цыганкова и Алейша Гарсии на этот счет может быть свое мнение.
Дивіться матч Прімери Атлетік - Жирона
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Примера. 25-й тур
19 февраля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетика"
Бильбао отстает от зоны ЛЧ всего на 5 очков, и это первый сезон за 10 лет, когда баски всерьез претендуют на ТОП-4.
Помимо этого клуб традиционно успешен в Кубке, где победил "Атлетико" 1:0 в первом полуфинале. Борьба на два фронта отбирает много сил, и на выезды басков часто не хватает, как было недавно с "Кадисом" (0:0) и "Альмерией" (0:0). Зато у себя на "Сан-Мамесе" они прекрасны — 9 побед в 10 последних матчах.
5 - Athletic Club have reached the Copa del Rey semi-finals in five successive seasons for the second time in their history, having done so between 1929 and 1933. Indomitable. pic.twitter.com/gsCCgmuJZX— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2024
Какой прием ждет "Жирону"? Максимально быстрый, агрессивный, острый. Дома "Атлетик" набрал 29 очков, это 3-й результат в Испании. Также у него вторая лучшая оборона в Ла Лиге — 21 пропущенный в 24 турах. Плохие новости? Только сомнения насчет Нико Уильямса. Лучший ассистент команды последние недели провел в лазарете.
Новости "Жироны"
"Жирона" долго шла вровень с "Реалом", но минувший выезд на "Бернабеу" расставил все по местам. Да-да, пока каталонцам до "Сливочных" далеко (0:4).
Теперь команде Мичела важно как можно быстрее прийти в себя. Она опережает 5-й в таблице "Атлетик" на 10 очков, но одно поражение — и начнутся нервы. А ЛЧ, между тем — это огромные деньги и шанс на развитие; упускать ее нельзя.
Сейчас "Жирона" на худшем отрезке со старта сезона — у нее всего 1 победа в 4 матчах. Атака у каталонцев все еще неплоха, особенно Савио, но защита пропустила 7 голов в 3 последних выездах. Это беспокоит болельщиков перед "Сан-Мамесом" даже больше, чем длящийся дискомфорт в колене Довбика.
"Атлетик" - "Жирона": статистика личных встреч
В первом круге "Жирона" и "Атлетик" расписали ничью 1:1 — кстати, гол каталонцев на счету Цыганкова.
Касательно же прошлого сезона, то там "Жирона" вообще дважды победила — 2:1 дома и 3:2 на выезде. Правда, тогда Бильбао был совсем другой.
Последние матчи "Атлетика"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Атлетика", как уже говорилось, есть сомнения насчет Нико. Кроме того, под вопросом лучший бомбардир команды Гурусета, а центрбек Вивиан пропустит игру из-за травмы.
У "Жироны" точно не сыграют центрбек Давид Лопес (травма) и правый латераль Ян Коуто (дисквалификация), а вот Артема Довбика врачи, скорее всего, на ноги таки поставят.
"Атлетик": Симон — де Маркос, Йерай, Паредес, Берчиче — Весга, де Галларета — Уильямс, Сансет, Беренгер - Вильялибре
"Жирона": Гассанига — Арнау, Блинд, Эрик Гарсия, Гутьеррес — Мартин, Эррера, Алейш Гарсия — Цыганков, Довбик, Савио
"Атлетик" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Атлетик" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Когда у одних форма на подъеме, а у других — на спаде, то этим надо пользоваться.
Наша ставка — на победу басков. БК принимают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.
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