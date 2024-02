Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024

"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.

"Барса" не проигрывала во всех 5 матчах с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона — у нее 3 победы и 2 ничьи. Но плохих новостей тоже хватает.

Прежде всего, дело в качестве футбола. В этих 5 матчах каталонцы пропустили 6 голов, из которых 3 — дома против слабенькой "Гранады". А перед этим, напомним, были 3:5 с "Вильярреалом" и 2:4 с Бильбао. То есть, защиты нет. И еще нет легких побед. Неделю назад в Виго, например, "Барса" забила победный гол с пенальти на 95-й минуте (2:1).

9 - Top five European leagues topscorers in all competitions in calendar year 2024:



11 - Kylian Mbappé ????????

9 - ROBERT LEWANDOWSKI ????????

9 - Jonathan David ????????

7 - Rasmus Højlund ????????

7 - Dusan Vlahovic ????????

7 - Wissam Ben Yedder ????????



Streak. ⚽️ pic.twitter.com/yNnZNtiMy2