  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024

Испания

Хватит ли у чемпиона сил после "Наполи"?

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Барселона - Хетафе
Смотреть трансляцию

Примера. 26-й тур
24 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Хетафе"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" не проигрывала во всех 5 матчах с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона — у нее 3 победы и 2 ничьи. Но плохих новостей тоже хватает.

Прежде всего, дело в качестве футбола. В этих 5 матчах каталонцы пропустили 6 голов, из которых 3 — дома против слабенькой "Гранады". А перед этим, напомним, были 3:5 с "Вильярреалом" и 2:4 с Бильбао. То есть, защиты нет. И еще нет легких побед. Неделю назад в Виго, например, "Барса" забила победный гол с пенальти на 95-й минуте (2:1).

Добавьте сюда усталость после игры с "Наполи" в среду — и что получим? "Барсе" не будет легко, и она очень рассчитывает на то, что трибуны подсобят. Дома в этом сезоне команда Хави проиграла только 3 матча из 17.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" подходит к "Барселоне" в отменной форме. В последних 5 матчах он проиграл только раз — и то "Реалу" (0:2).

Команда Пепе Бордаласа, в отличие от каталонцев, всю неделю отдыхала и готовилась. До этого у нее был удачный выезд на поле "Вильярреала" (1:1), еще раньше — яркие 3:2 с "Сельтой". В таблице от зоны еврокубков синих отделяют лишь 6 очков.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Хетафе" - самая фолящая команда чемпионата; у нее 86 желтых и 9 красных карточек. Синие обожают лонгболы, а в нападении рассчитывают на финты Гринвуда и чутье Майораля — и тот, и другой на пике формы. Слабости? Оборона. Как и "Барса", "Хетафе" пропустил 34 раза в 25 турах; в том числе — 6 раз в 5 последних матчах.

"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч

Тут интересно, ведь во всех трех последних матчах команд на "Колизее" была зафиксирована ничья 0:0.

При этом что касается матчей на поле "Барсы", то здесь каталонцы не оступаются с февраля 2018-го; у них серия из 5 побед подряд.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024 - изображение 4

Последние матчи "Хетафе"

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры остаются только Гави, Маркос Алонсо, Ферран и Бальде. Кроме того, ждем ротацию для Ямаля, которому еще рано играть по два матча в неделю весь сезон.

У "Хетафе" вне игры латиноамериканцы Анхильери и Арамбарри, но оба лечатся так долго, что к этому давно привыкли.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, де Йонг — Рафинья, Левандовский, Педри

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Аленья — Майораль, Мата

"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

Favbet
1,45
4,90
7,40
Узнать больше

"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

Во всех 4 последних матчах каталонцев забивал Роберт Левандовский, и мы считаем, что здесь тоже стоит ждать от поляка результата. Он в хорошей форме, а защита "Хетафе", как уже говорилось, дырявая. Даконам и Альдерете — далеко не топовые стопперы.

БК принимают ставки на гол Роберта с коэффициентами от 1,8 и выше.

По теме
yellow-arrow
Атлетик — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2024
yellow-arrow
Райо Вальекано — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2024
yellow-arrow
Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2024
Барселона Хетафе Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.02.2024 в 17:43
Победа Хетафе 2-0 и к бабке не ходи!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.02.2024 в 17:43
Победа Хетафе 2-0 и к бабке не ходи!
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.02.2024 в 17:13
Никогда не читаю глупости, что сочиняют в анонсе матча великой Барселоны. Сегодня есть время, решил узнать, что же пишут. И когда прочитал про ... "плохих новостей тоже хватает"... , сразу остановился, дальнейшее читать нет смысла. Потому что, всегда, при любых обстоятельствах, здесь авторы анонсов матчей Великой Барселоны смешат людей тем, что находят негатив у лучшей команды 21 века - Великой Барселоны. И в то же время, даже при самом низком позоре реала, никогда не прочитаешь здесь правду про реал. Плохо здесь про реал не говорят, но как компенсация этому, говорят положительно про соперников реала. И тем самым, вместо негатива про реал, получается хвалебная ода реалу. Не смогли, потому что соперник выдал суперматч...Типа, того....
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 17:31
Darian та забуте ви той Реал... Краще напишіть про те що пишуть про Барселону у західноєвропейських ЗМІ! Бо наразі блаугранос "не дотягує" до рівня, який встановила десять років тому.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 16:38
Авжеж можна погодитися господарі фаворити матчу Хоч існує маленьке неподобство Барселону можна ПЕРЕБІГАТИ та і судді не дуже заважають суперникам браугранос БИТИСЯ за результат! Тому все можливо, але у Барси шансів виграти більше! І дійсно не ФІГ Ямала перевантажувати! Спалите юнака! Нехай Рафінья носиться!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости