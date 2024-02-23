Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024

"Барселона" после непростого выезда в Неаполь в Лиге чемпионов (1:1) примет "Хетафе", который в этом сезоне претендует даже на попадание в еврокубки. Этот матч не обещает каталонцам легкой жизни, но все же они фаворит благодаря индивидуальному классу и домашним трибунам.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Хетафе Смотреть трансляцию

Примера. 26-й тур

24 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Хетафе"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" не проигрывала во всех 5 матчах с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона — у нее 3 победы и 2 ничьи. Но плохих новостей тоже хватает.

Прежде всего, дело в качестве футбола. В этих 5 матчах каталонцы пропустили 6 голов, из которых 3 — дома против слабенькой "Гранады". А перед этим, напомним, были 3:5 с "Вильярреалом" и 2:4 с Бильбао. То есть, защиты нет. И еще нет легких побед. Неделю назад в Виго, например, "Барса" забила победный гол с пенальти на 95-й минуте (2:1).

9 - Top five European leagues topscorers in all competitions in calendar year 2024:



11 - Kylian Mbappé ????????

9 - ROBERT LEWANDOWSKI ????????

9 - Jonathan David ????????

7 - Rasmus Højlund ????????

7 - Dusan Vlahovic ????????

7 - Wissam Ben Yedder ????????



Streak. ⚽️ pic.twitter.com/yNnZNtiMy2 — OptaJose (@OptaJose) February 22, 2024

Добавьте сюда усталость после игры с "Наполи" в среду — и что получим? "Барсе" не будет легко, и она очень рассчитывает на то, что трибуны подсобят. Дома в этом сезоне команда Хави проиграла только 3 матча из 17.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" подходит к "Барселоне" в отменной форме. В последних 5 матчах он проиграл только раз — и то "Реалу" (0:2).

Команда Пепе Бордаласа, в отличие от каталонцев, всю неделю отдыхала и готовилась. До этого у нее был удачный выезд на поле "Вильярреала" (1:1), еще раньше — яркие 3:2 с "Сельтой". В таблице от зоны еврокубков синих отделяют лишь 6 очков.

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"Хетафе" - самая фолящая команда чемпионата; у нее 86 желтых и 9 красных карточек. Синие обожают лонгболы, а в нападении рассчитывают на финты Гринвуда и чутье Майораля — и тот, и другой на пике формы. Слабости? Оборона. Как и "Барса", "Хетафе" пропустил 34 раза в 25 турах; в том числе — 6 раз в 5 последних матчах.

"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч

Тут интересно, ведь во всех трех последних матчах команд на "Колизее" была зафиксирована ничья 0:0.

При этом что касается матчей на поле "Барсы", то здесь каталонцы не оступаются с февраля 2018-го; у них серия из 5 побед подряд.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры остаются только Гави, Маркос Алонсо, Ферран и Бальде. Кроме того, ждем ротацию для Ямаля, которому еще рано играть по два матча в неделю весь сезон.

У "Хетафе" вне игры латиноамериканцы Анхильери и Арамбарри, но оба лечатся так долго, что к этому давно привыкли.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, де Йонг — Рафинья, Левандовский, Педри

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Аленья — Майораль, Мата

"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

Во всех 4 последних матчах каталонцев забивал Роберт Левандовский, и мы считаем, что здесь тоже стоит ждать от поляка результата. Он в хорошей форме, а защита "Хетафе", как уже говорилось, дырявая. Даконам и Альдерете — далеко не топовые стопперы.

БК принимают ставки на гол Роберта с коэффициентами от 1,8 и выше.