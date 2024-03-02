Атлетик — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.03.2024

Календарь суров к "Атлетику". Только в четверг он громил "Атлетико" в полуфинале Кубка короля, а уже в воскресенье баскам предстоит матч против хорошо отдохнувшей "Барселоны".

Каталонцам это поможет, спору нет. Тем не менее, ставить все деньги на них точно не стоит, ведь Бильбао проводит исторический сезон, не проигрывает дома с августа и месяц назад уже бил "Барсу" на "Сан-Мамесе" в рамках Кубка короля.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетік - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 27-й тур

3 марта. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетика"

Баски на пике формы и в четверг выдали свое лучшее выступление в сезоне, убрав с пути "Атлетико" в полуфинале Кубка (3:0). Также в их пользу говорит блестящая домашняя серия из 10 побед. Последним "Атлетик" на "Сан-Мамесе" бил еще "Реал" в 1-м туре (2:0).

На другой чаше весов лежат усталость, ведь играть придется через два дня на третий; дисквалификация главного актива клуба Нико Уильямса, а еще неровные выступления в Ла Лиге. Последний месяц команда концентрировалась на Кубке, и в чемпионате выиграла только 2 матча из 5.

3 - @Athletic_en ????⚪️ will play their third #CopaDelRey final in the last five seasons, as many times as in the 34 previous editions of the competition. Lions. pic.twitter.com/NzfHtV5K4c — OptaJose (@OptaJose) February 29, 2024

Что по итогу перевесит? Ясно лишь, что настрой у басков будет на высоте — это же Класико. Также их тренер Эрнесто Вальверде хорошо знает "Барсу", и это поможет. Стиль игры? Ждем, что будет агрессивно и от обороны. В текущей Ла Лиге у басков вторая лучшая защита (26 пропущенных в 26 матчах).

Новости "Барселоны"

Если "Атлетик" в четверг много бегал, то "Барса" отдыхала всю неделю. Это даст ей некоторое преимущество в свежести.

Каталонцы выиграли 4 и сыграли вничью 2 матча с тех пор, как Хави объявил, что уйдет в конце сезона. То есть, налицо положительный эффект. Но, в то же время, ни одного по-настоящему серьезного оппонента "Барса" на этом отрезке не победила — сплошь одни лузеры.

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Легкие 4:0 в прошлом туре с "Хетафе" удивили, ведь в остальных матчах у "Барсы" все было очень нервно. 1:1 с "Наполи", 2:1 с "Сельтой", 3:3 с "Гранадой" - если обобщить, то в последних 15 матчах команда Хави всего трижды играла "на ноль", а всего у нее 34 пропущенных — это уровень 17-й в таблице "Мальорки". В этом главный риск перед выездом на "Сан-Мамес", ведь "Атлетик" забивал в 18 из 20 последних матчей.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

В этом сезоне "Барса" с боем победила "Атлетик" дома 1:0, но вылетела от него в Кубке короля, проиграв 2:4 на "Сан-Мамесе".

Также баски выбивали каталонцев из Кубка и в январе 2022-го. Вместе с тем в Ла Лиге у них всего три победы над "Барсой" с 2006 года.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" по-прежнему лечатся Гави, Бальде и Ферран Торрес. Из них только последний может вернуться на поле через неделю.

У "Атлетика" потерь больше. Тут дисквалифицированы Нико Уильямс и центрбек Дани Вивиан, а травмы залечивают левый бек Юри Берчиче и центрхав Андер Эррера. И это мы еще молчим о необходимости ротации после Кубка.

"Атлетик": Симон — Лекуэ, Йерай, Паредес, де Альбенис — Весга, де Галларета — Уильямс, Сансет, Беренгер — Гурусета

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Иньиго Мартинес, Канселу — де Йонг, Кристенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Педри

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Исходя из выступлений обеих команд за последние недели, фаворита здесь в упор не видим. Как, впрочем, и аргументов у "Барсы", чтобы заставить басков страдать на их поле.

Наша ставка — на непроигрыш "Атлетика". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.