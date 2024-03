Атлетик — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.03.2024

Календарь суров к "Атлетику". Только в четверг он громил "Атлетико" в полуфинале Кубка короля, а уже в воскресенье баскам предстоит матч против хорошо отдохнувшей "Барселоны".

Каталонцам это поможет, спору нет. Тем не менее, ставить все деньги на них точно не стоит, ведь Бильбао проводит исторический сезон, не проигрывает дома с августа и месяц назад уже бил "Барсу" на "Сан-Мамесе" в рамках Кубка короля.

Баски на пике формы и в четверг выдали свое лучшее выступление в сезоне, убрав с пути "Атлетико" в полуфинале Кубка (3:0). Также в их пользу говорит блестящая домашняя серия из 10 побед. Последним "Атлетик" на "Сан-Мамесе" бил еще "Реал" в 1-м туре (2:0).

На другой чаше весов лежат усталость, ведь играть придется через два дня на третий; дисквалификация главного актива клуба Нико Уильямса, а еще неровные выступления в Ла Лиге. Последний месяц команда концентрировалась на Кубке, и в чемпионате выиграла только 2 матча из 5.

