Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024

Пока еще действующий чемпион Испании "Барселона" примет "Мальорку", которая неожиданно пробилась в финал Кубка короля, после чего еще и одолела дома "Жирону". Этот матч не обещает легкой жизни подопечным Хави, и особенно после того, как новые рецидивы случились у Педри и Френки де Йонга.

"Барселона" не проигрывает уже 7 матчей подряд с тех пор, как Хави объявил, что покинет пост тренера в конце сезона. Но с большими соперниками и побед тоже нет — одни ничьи.

Одна из таких случилась неделю назад на "Сан-Мамесе" в Бильбао (0:0). "Атлетик" играл на фоне усталости после Кубка, но "Барса" не смогла этим воспользоваться после тяжелых травм Френки и Педри. Безусловно, они скажутся и на следующих результатах; с кадрами у Хави и без того было плохо, приходилось ставить в старт 16-летних подростков.

25 - #Barcelona have failed to score in a @LaLigaEn match for the first time since August 2023 against Getafe (0-0), ending their best run without scoring in the competition (25 games, 56 goals) since May 2021 under Ronald Koeman (26 games, 65 goals). Empty. pic.twitter.com/9dybIEubTK