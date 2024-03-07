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Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024

Испания

Обескровленный чемпион против финалиста Кубка

Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока еще действующий чемпион Испании "Барселона" примет "Мальорку", которая неожиданно пробилась в финал Кубка короля, после чего еще и одолела дома "Жирону". Этот матч не обещает легкой жизни подопечным Хави, и особенно после того, как новые рецидивы случились у Педри и Френки де Йонга.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Мальорка
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Примера. 28-й тур
8 марта. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 22:00 "Мальорка"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" не проигрывает уже 7 матчей подряд с тех пор, как Хави объявил, что покинет пост тренера в конце сезона. Но с большими соперниками и побед тоже нет — одни ничьи.

Одна из таких случилась неделю назад на "Сан-Мамесе" в Бильбао (0:0). "Атлетик" играл на фоне усталости после Кубка, но "Барса" не смогла этим воспользоваться после тяжелых травм Френки и Педри. Безусловно, они скажутся и на следующих результатах; с кадрами у Хави и без того было плохо, приходилось ставить в старт 16-летних подростков.

Двоих из них — Кубарси и Ямаля — ждем завтра в старте. Кроме того, ждем много борьбы и ошибок в защите от сине-гранатовых. Из-за перебора карточек матч пропустит их лучший стоппер Араухо. Ну, и еще один важный факт — все 3 поражения "Барсы" в этой Ла Лиге случились как раз на ее поле.

Новости "Мальорки"

Пока "Барса" притворяется, что ведет чемпионскую гонку, "Мальорка" так же по инерции заявляет, что ей грозит вылет, хотя это и не так. Ее отрыв от 18-го места вырос до 8 баллов.

Все благодаря ударному февралю. За месяц "Мальорка" проиграла только раз - "Реалу Сосьедад" (1:2); еще три матча выиграла и два свела вничью. "Жирона" в прошлом туре почувствовала на себе мощь "Киновари" и не придумала ничего интересного у ворот Райковича за 90 минут.

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Если у "Барсы" вторая лучшая атака лиги (56 голов), то "Мальорка" сильна как раз обороной. 34 пропущенных — ничто для аутсайдера, а в последних 5 матчах команда Агирре и подавно пропускала по голу за 90 минут. Пробить ее очень нелегко. Настораживает только слабая выездная статистика "Киновари" — всего 8 очков в 13 матчах на чужих полях в этой Ла Лиге. Впрочем, и тут виден прогресс.

"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч

В первом круге на "Сон Моиш" "Мальорка" дважды выходила вперед, и оба раза "Барса" сравнивала счет (2:2).

При этом до этой ничьей "Барса" выиграла у "Киновари" 11 раз подряд, а ее последнее поражение датировано маем 2009-го года, когда за островитян забивали такие люди, как Хуан Аранго и Клебер Сантана (2:1).

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024 - изображение 4

Последние матчи "Мальорки"

Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.03.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" помимо уже упомянутых Френки, Педри и Араухо не сыграют давно выбывшие Бальде, Ферран, Гави и Маркос Алонсо. В сумме это критические потери, которые ударят по качеству игры каталонцев.

У "Мальорки" заметных потерь две — травмирован правый бек Маффео и дисквалифицирован опорник Маскарель. Обоих, впрочем, есть кем менять.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, Фермин Лопес — Ямаль, Левандовский, Жоау Феликс

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Лато — Антонио Санчес, Саму Кошта, Дани Родригес — Мурики, Ларин

"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

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1,50
4,55
7,20
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"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

“Мальорка" в последних матчах очень здорово себя показала в обороне. Тем временем способность "Барсы" диктовать свой футбол соперникам подобного рода была подорвана травмами ее ключевых хавбеков.

Наша ставка в этой ситуации — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,1 и выше.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 16:30
Можна згадати, що Барселона хоч один матч з двох ВИГРАЄ То ж по плану буде важка перемога та черговий обсер дітЛОХІВ
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 16:30
Можна згадати, що Барселона хоч один матч з двох ВИГРАЄ То ж по плану буде важка перемога та черговий обсер дітЛОХІВ
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Algrab (Костопiль)
07.03.2024 в 16:14
Впевнена перемога Мальорки 2-1...
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Сampeón
07.03.2024 в 16:04
програвати барсі стало вже соромно. хетафе в Іспанії заплювали після злитого їм матчу. надіюсь, що мальорка не опуститься до такого рівня. звісно це лайно я сам дивитися не буду та й іншим не раджу, бо таким чином можна деградувати до вболівальника пyтaлoни
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