Жирона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.03.2024

Через очень сложный отрезок сезона проходит "Жирона". Кураж исчерпан, накопилась усталость, и вдобавок класса у каталонцев маловато, чтобы бороться за места, на которые они замахнулись. Отсюда и сразу 4 осечки в 5 последних матчах.

Еще одна — в будущей игре с "Осасуной" - может отбросить "Жирону" на третье место в таблице, но, думается, без боя команда Мичела не сдастся. Тем более, соперник хоть и серьезный, но далеко не топовый.

"Жирона" за последний месяц выиграла только один матч — дома у "Райо Вальекано" (3:0). Еще три поединка каталонцы проиграли, и в одном — с "Реалом Сосьедад" (0:0) — сыграли вничью.

Команде Мичела повезло, что ее спад формы совпал с аналогичными проблемами "Реала" и "Барсы" - благодаря этому "Жирона" не отстала от грандов в таблице. Тем не менее, с обороной надо что-то делать. В 5 матчах у каталонцев 8 пропущенных голов, а всего в 27 турах — уже 33. Для контекста, у "Реала" - 18.

Многие игроки "Жироны" в яме. Это пока не касается Цыганкова, Порту, Коуто, но, с другой стороны, Довбик, Стуани, Алейш Гарсия подсели, а Мартин даже из основы вылетел. Из хороших новостей — только по-прежнему сильная домашняя форма с 32 очками в 13 матчах. Трибуны "Монтиливи" должны это учесть и проявить себя максимально, от них многое зависит.

Если "Жирона" переживает худший отрезок в сезоне, то "Осасуна" - наоборот лучший. Впервые с ранней осени Памплона выиграла 3 матча из 4.

В последнем туре красные минимально одолели "Алавес" (1:0) благодаря голу Анте Будимиру, который проводит не менее сенсационный сезон, чем Артем Довбик. У обоих бомбардиров по 14 голов в 27 турах, и их заочное противостояние будет захватывающим.

