Жирона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.03.2024

Через очень сложный отрезок сезона проходит "Жирона". Кураж исчерпан, накопилась усталость, и вдобавок класса у каталонцев маловато, чтобы бороться за места, на которые они замахнулись. Отсюда и сразу 4 осечки в 5 последних матчах.

Еще одна — в будущей игре с "Осасуной" - может отбросить "Жирону" на третье место в таблице, но, думается, без боя команда Мичела не сдастся. Тем более, соперник хоть и серьезный, но далеко не топовый.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Осасуна Смотреть трансляцию

Примера. 28-й тур

9 марта. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" за последний месяц выиграла только один матч — дома у "Райо Вальекано" (3:0). Еще три поединка каталонцы проиграли, и в одном — с "Реалом Сосьедад" (0:0) — сыграли вничью.

Команде Мичела повезло, что ее спад формы совпал с аналогичными проблемами "Реала" и "Барсы" - благодаря этому "Жирона" не отстала от грандов в таблице. Тем не менее, с обороной надо что-то делать. В 5 матчах у каталонцев 8 пропущенных голов, а всего в 27 турах — уже 33. Для контекста, у "Реала" - 18.

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Многие игроки "Жироны" в яме. Это пока не касается Цыганкова, Порту, Коуто, но, с другой стороны, Довбик, Стуани, Алейш Гарсия подсели, а Мартин даже из основы вылетел. Из хороших новостей — только по-прежнему сильная домашняя форма с 32 очками в 13 матчах. Трибуны "Монтиливи" должны это учесть и проявить себя максимально, от них многое зависит.

Новости "Осасуны"

Если "Жирона" переживает худший отрезок в сезоне, то "Осасуна" - наоборот лучший. Впервые с ранней осени Памплона выиграла 3 матча из 4.

В последнем туре красные минимально одолели "Алавес" (1:0) благодаря голу Анте Будимиру, который проводит не менее сенсационный сезон, чем Артем Довбик. У обоих бомбардиров по 14 голов в 27 турах, и их заочное противостояние будет захватывающим.

3 - Osasuna have won three of their last four games in LaLiga (D1), as many victories as in their previous 13 league games (W3 D4 L6). Momentum. pic.twitter.com/8NVbuYk6wh — OptaJose (@OptaJose) March 4, 2024

Кроме того, "Осасуна" пропустила всего раз в последних 4 матчах, и ко всему она не разваливается на выездах — 15 очков в 13 матчах. То есть, соперник у "Жироны" не звездный, но серьезный. Он умеет защищаться, не трусит и располагает сильным бомбардиром на острие. Переть вперед всеми силами в такой игре было бы оптимизмом на грани глупости.

"Жирона" - "Осасуна": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" лишь на последних минутах вырвала победу над "Осасуной" (4:2), и в этом матче по голу забили наши Довбик и Цыганков.

При этом уже в прошлом сезоне все для Памплоны было оптимистичнее — 1:1 в гостях и 2:1 дома.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" в очередной раз вылетели из-за травмы Янхель Эррера и Давид Лопес, но, как пишут, вернулся Дэйли Блинд. Это сделает состав слабее физически, но умнее в комбинациях.

У "Осасуны" точно не сыграют из-за повреждений центрбек Давид Гарсия и вингер Кике Барха, плюс под большим вопросом участие латераля Рубена Пеньи.

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Мартин, Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин, Савио — Довбик

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Унаи Гарсия, Мохика — Монкайола, Торро — Рубен Гарсия, Орос, Мой Гомес — Будимир

"Жирона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

До сих пор все провалы "Жироны" случались с ней на чужих полях, а не на "Монтиливи". Верим, что и тут дома каталонцы не подведут, и поставим на их победу. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.