Атлетик — Мальорка. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 06.04.2024

"Атлетик" последний раз выигрывал Кубок короля в 1984 году, а "Мальорка" - в 2003-м. Сами понимаете, как они будут стараться на "Ла Картухе".

За последнюю неделю даже лазареты обеих команд опустели — абсолютно все хотят выйти на поле, помочь, сыграть свою роль. Мы не гарантируем, что это будет эффектно, но вот самоотдача, напряженность, борьба — это будет абсолютно точно.

После знаменитой победы в Кубке-1984, когда Марадона затеял драку и получил полгода бана, "Атлетик" играл еще в шести финалах Кубка — и все проиграл. Проклятие?

Текущий сезон баски проводят ярко. Они лишь на 2 очка отстают от зоны ЛЧ в чемпионате, а в Кубке разбили сперва "Барселону" (4:2), а затем "Атлетико" (1:0, 3:0). Команда Эрнесто Вальверде играет жестко и быстро атакует флангами. Нико и Иньяки Уильямс дают скорость, Сансет связывает игру, а Гурусета — замыкает кроссы. Вдобавок у басков лучший вратарь Испании — Унаи Симон.

Which footballer will dominate football in the next five years?



Iñaki Williams: "NICO WILLIAMS".✌️



Iñaki Williams: "I would like to be a ONE CLUB MAN."❤️????



Via: [CdelDeportista] pic.twitter.com/EUwabgkMlD