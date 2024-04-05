Атлетик — Мальорка. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 06.04.2024

"Атлетик" последний раз выигрывал Кубок короля в 1984 году, а "Мальорка" - в 2003-м. Сами понимаете, как они будут стараться на "Ла Картухе".

За последнюю неделю даже лазареты обеих команд опустели — абсолютно все хотят выйти на поле, помочь, сыграть свою роль. Мы не гарантируем, что это будет эффектно, но вот самоотдача, напряженность, борьба — это будет абсолютно точно.

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Кубок короля. Финал

6 апреля. Севилья. "Ла Картуха"

"Атлетик" 23:00 "Мальорка"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетика"

После знаменитой победы в Кубке-1984, когда Марадона затеял драку и получил полгода бана, "Атлетик" играл еще в шести финалах Кубка — и все проиграл. Проклятие?

Текущий сезон баски проводят ярко. Они лишь на 2 очка отстают от зоны ЛЧ в чемпионате, а в Кубке разбили сперва "Барселону" (4:2), а затем "Атлетико" (1:0, 3:0). Команда Эрнесто Вальверде играет жестко и быстро атакует флангами. Нико и Иньяки Уильямс дают скорость, Сансет связывает игру, а Гурусета — замыкает кроссы. Вдобавок у басков лучший вратарь Испании — Унаи Симон.

Which footballer will dominate football in the next five years?



Iñaki Williams: "NICO WILLIAMS".✌️



Iñaki Williams: "I would like to be a ONE CLUB MAN."❤️????



Via: [CdelDeportista] pic.twitter.com/EUwabgkMlD — MIGOSI. (@migosi_mokaya) April 2, 2024

В минувшем туре на "Сантьяго Бернабеу" "Атлетик" безвольно проиграл 0:2, но это в его стиле; перед ключевыми матчами Кубка команда делает передышку. С "Мальоркой" все будет иначе — и прежде всего, темп. Немногие в целой Европе готовы играть с той интенсивностью, что под силу "Атлетику", когда ему это надо.

Новости "Мальорки"

Путь "Киновари" в финал был гораздо проще. Из наиболее памятного — 3:2 с "Жироной" и проход "Реала Сосьедад" в серии пенальти, которые, по словам Хавьера Агирре, островитяне даже не тренировали.

Суть игры "Мальорки" вкратце объяснил на ТВ ее лидер Ведат Мурики, назвавший своих товарищей "стеной". Пять защитников в линию, минимум позиционных атак, надежность любой ценой — вот какой футбол ставит Агирре. В текущей Ла Лиге "Мальорка" забила 25 голов, а "Атлетик" - 50 — эти команды максимально разные.

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При этом недооценивать "Мальорку" опасно. Она сильна при стандартах, у нее рослый состав; Мурики умеет выиграть почти любой верховой мяч; опорники — Саму Кошта, Маскарель, Морланес — дают большой объем работы в отборе. И, да — их цель не покорить "Ла Картуху" красивой игрой, а не дать это сделать "Атлетику". То есть, это игра до ошибки.

"Атлетик" - "Мальорка": статистика личных встреч

В текущем сезоне "Мальорка" засушила Бильбао на своем поле (0:0), но провалилась на "Сан-Мамесе" - 0:4.

Всего же в последних 10 очных матчах "Мальорка" победила только раз; "Атлетик" выиграл еще 5, остальные — ничьи.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Мальорки"

Ориентировочные составы

Нико Уильямс и Йерай Альварес были главными потерями "Атлетика", но, по последней информации, первый уже тренируется в общей группе, а второй вот-вот туда вернется.

У "Мальорки" похожая ситуация — ударными темпами вернулись из лазарета опорник Маскарель и защитник Вальент.

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ — Прадос, де Галларета — Уильямс, Сансет, Нико Уильямс — Гурусета

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Настасич, Раильо, Хауме Коста — Антонио Санчес, Саму Кошта, Дани Родригес — Мурики, Ларин

"Атлетик" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

Это будет нервный матч, ведь обе команды без опыта больших побед. Кроме того, "Мальорка" - один из главных "автобусов" Ла Лиги.

Наша ставка — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.