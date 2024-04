Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Реал" во вторник свел вничью фееричный матч с "Манчестер Сити" (3:3), и впереди у "Сливочных" выезд на "Этихад". Конечно, они думают о нем.

Тем временем "Мальорка" хоть и проиграла финал Кубка короля, но остается сложной домашней командой, проигравшей на "Сон Моиш" только 3 матча из 15 в Ла Лиге. На бумаге эта игра не выглядит простой для фаворита.

Да, "Киноварь" все же уступила в финале Кубка "Атлетику". Островитянам удалось дотянуть до серии пенальти, но там они промазали дважды.

Теперь на повестке дня у них чемпионат, где еще не закрыт вопрос о выживании. "Мальорка" оторвалась от зоны вылета всего на 6 очков, а впереди еще 8 туров. При этом динамика у команды Хавьера Агирре хорошая — 2 победы и всего 1 поражение в 5 последних турах.

"Мальорка" - типичная оборонительная команда; ставка ТМ 2,5 заходила во всех 7 ее последних матчах. Кроме того, она отлично выступает дома, где проиграла всего дважды в 15 играх. Ну, и свежий опыт побед над Мадридом у "Киновари" имеется. Понимаете, да? Не все так просто для "Реала", как может показаться.

Тем более, "Сливочные" вымотались на неделе против "Сити", пока "Мальорка" отдыхала — и это вынудит Карло Анчелотти проводить ротацию. Говорят даже, что Эдер Милитао может впервые с августа 2023-го появиться в старте.

Таблица Ла Лиги радует глаз болельщиков "Реала" - они первые и опережают "Барсу" на 8 очков. Тем не менее, если проиграть на Мальорке, а каталонцы в параллельной игре одолеют "Кадис", то к Эль Класико отрыв сократится до 5 баллов, и это уже довольно нервно. То есть, на "Сон Моиш" нужна хотя бы ничья.

