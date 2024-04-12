Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Реал" во вторник свел вничью фееричный матч с "Манчестер Сити" (3:3), и впереди у "Сливочных" выезд на "Этихад". Конечно, они думают о нем.

Тем временем "Мальорка" хоть и проиграла финал Кубка короля, но остается сложной домашней командой, проигравшей на "Сон Моиш" только 3 матча из 15 в Ла Лиге. На бумаге эта игра не выглядит простой для фаворита.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Мальорка - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 31-й тур

13 апреля. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Мальорки"

Да, "Киноварь" все же уступила в финале Кубка "Атлетику". Островитянам удалось дотянуть до серии пенальти, но там они промазали дважды.

Теперь на повестке дня у них чемпионат, где еще не закрыт вопрос о выживании. "Мальорка" оторвалась от зоны вылета всего на 6 очков, а впереди еще 8 туров. При этом динамика у команды Хавьера Агирре хорошая — 2 победы и всего 1 поражение в 5 последних турах.

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"Мальорка" - типичная оборонительная команда; ставка ТМ 2,5 заходила во всех 7 ее последних матчах. Кроме того, она отлично выступает дома, где проиграла всего дважды в 15 играх. Ну, и свежий опыт побед над Мадридом у "Киновари" имеется. Понимаете, да? Не все так просто для "Реала", как может показаться.

Новости "Реала"

Тем более, "Сливочные" вымотались на неделе против "Сити", пока "Мальорка" отдыхала — и это вынудит Карло Анчелотти проводить ротацию. Говорят даже, что Эдер Милитао может впервые с августа 2023-го появиться в старте.

Таблица Ла Лиги радует глаз болельщиков "Реала" - они первые и опережают "Барсу" на 8 очков. Тем не менее, если проиграть на Мальорке, а каталонцы в параллельной игре одолеют "Кадис", то к Эль Класико отрыв сократится до 5 баллов, и это уже довольно нервно. То есть, на "Сон Моиш" нужна хотя бы ничья.

19 - Players with the most assists in the Champions League since the start of the 2018/19 season:



???????? Kevin De Bruyne - 20

???????? Kylian Mbappé - 20

???????? VINÍCIUS JÚNIOR - 19



Solidarity. pic.twitter.com/cXhiJAWBxv — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2024

У "Реала" лучший выездной рекорд в Ла Лиге — 34 очка в 15 матчах. Кроме того, у "Сливочных" самая эффективная атака Испании (66 голов) и самая надежная оборона (20). Безусловно, как команда они лучше "Мальорки", тут и говорить не о чем. Смущает только календарь — аккурат между играми с "Сити", о которых все мысли.

"Мальорка" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге Мадрид дожал "Мальорку" благодаря голу Тони Рюдигера (1:0).

При этом если поднять статистику за 5 последних лет, то "Киноварь" дважды обыгрывала "Сливочных" на своем поле — причем оба раза по 1:0.

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

"Реал" как обычно не может полагаться на Куртуа и Алабу. Кроме того, ждем внушительную ротацию от Анчелотти, ведь выезд в Манчестер уже в среду.

У "Мальорки" же точно не сыграет левый бек Тони Лато, а Дани Родригес и Хосе Копете под вопросом.

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста — Дардер, Саму Кошта, Антонио Санчес — Мурики, Ларин

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Камавинга, Чуамени, Модрич — Браим Диас — Винисиус, Хоселу

"Мальорка" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Из опыта предыдущих матчей "Мальорки" против грандов, она их очень умело вяжет. Это некрасивая тактика, зато рабочая.

Отсюда и ставка — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.