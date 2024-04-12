Кадис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Барселона" после важной и несколько неожиданной победы в Париже едет в гости к "Кадису", и это снова не легкая прогулка для каталонцев.

Пусть соперник у команды Хави и незвездный, но он силен на своем поле, и вдобавок "Барса" сыграет на фоне усталости и без Левандовского. Все это вкупе обещает нам конкурентное противостояние.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Кадіс - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 31-й тур

13 апреля. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Кадиса"

"Кадис" весь сезон проводит в зоне вылета. Команда не выиграла ни одного матча между 1 сентября и 9 марта. Но дальше произошел прорыв.

В последних 5 турах "Желтая субмарина" внезапно проиграла только раз и победила сразу дважды — в том числе, на "Мирандилье" был повержен "Атлетико" (2:0). Теперь отставание "Кадиса" от 17-го места всего 3 балла, и это дает фанатам надежду на пятый кряду сезон в элите.

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Если посмотреть на статистику, то у "Кадиса" и атака ужасная (21 гол), и оборона (40), но не все так просто. В основном плохие цифры южане накапливают на чужих полях, а вот дома они проиграли только 4 матча из 15, набрав 18 очков. Это показатели уже не безнадежного аутсайдера, но середняка.

Новости "Барселоны"

"Барса", в свою очередь, сейчас набрала лучшую форму за год. Команда не проигрывает с 27 января, когда Хави объявил, что уйдет в конце сезона.

В среду каталонцы одолели в Париже "ПСЖ" (3:2) — результат, в который не все верили. С одной стороны, он подтверждает форму "Барсы", с другой — команда устала и вдобавок будет думать о вторничной ответке на "Монжуике". 3:2 не гарантируют ничего, когда против тебя Мбаппе, и все это понимают.

1 - Raphinha ???????? has scored his first brace with @FCBarcelona in all competitions (80 games). He is the first Barça player to score a brace in a knockout match in #ChampionsLeague since Messi in the semi-finals against Liverpool in May 2019. Decisive. pic.twitter.com/bR5luyL9Nz — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2024

Хватит ли у "Барсы" сил и концентрации на "Кадис" - вот главный вопрос. Если ответ положительный, то, конечно, она сильнее. В последних 5 турах Ла Лиги команда не пропустила ни одного гола, забив 9. Пау Кубарси творит чудеса в обороне, этого уже невозможно не замечать.

"Кадис" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" обыграла "Кадис" 2:0 благодаря голам после 80-й минуты.

Также каталонцы выиграли оба матча у "Желтой субмарины" в прошлом сезоне. При этом их последнее поражение на "Мирандилье" довольно свежо в памяти — это было в 2020 году (1:2).

Последние матчи "Кадиса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" кроме выбывших надолго Гави и Бальде не сыграют дисквалифицированные Левандовский, Канселу и Иньиго. Конечно, это серьезные потери.

У "Кадиса" вне игры по разным причинам Куаме, Феде, Макси Гомес и Луис Эрнандес, но это некритично — их всех можно поменять.

"Кадис": Ледесма — Карселен, Чуст, Фали Хименес, Хави Эрнандес — Наварро, Алькарас, Алекс, Собрино — Рамос, Хуанми

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Форт — Фермин Лопес, Кристенсен, Роберто — Рафинья, Ферран Торрес, Феликс

"Кадис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Кадис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

“Кадис", конечно, на подъеме, но "Барса"-то вообще спурт выдает, и ее результаты радуют день ото дня все больше. Поставим на то, что и здесь каталонцы не оплошают — БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,9 и выше.