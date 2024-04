Кадис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Барселона" после важной и несколько неожиданной победы в Париже едет в гости к "Кадису", и это снова не легкая прогулка для каталонцев.

Пусть соперник у команды Хави и незвездный, но он силен на своем поле, и вдобавок "Барса" сыграет на фоне усталости и без Левандовского. Все это вкупе обещает нам конкурентное противостояние.

"Кадис" весь сезон проводит в зоне вылета. Команда не выиграла ни одного матча между 1 сентября и 9 марта. Но дальше произошел прорыв.

В последних 5 турах "Желтая субмарина" внезапно проиграла только раз и победила сразу дважды — в том числе, на "Мирандилье" был повержен "Атлетико" (2:0). Теперь отставание "Кадиса" от 17-го места всего 3 балла, и это дает фанатам надежду на пятый кряду сезон в элите.

Если посмотреть на статистику, то у "Кадиса" и атака ужасная (21 гол), и оборона (40), но не все так просто. В основном плохие цифры южане накапливают на чужих полях, а вот дома они проиграли только 4 матча из 15, набрав 18 очков. Это показатели уже не безнадежного аутсайдера, но середняка.

"Барса", в свою очередь, сейчас набрала лучшую форму за год. Команда не проигрывает с 27 января, когда Хави объявил, что уйдет в конце сезона.

В среду каталонцы одолели в Париже "ПСЖ" (3:2) — результат, в который не все верили. С одной стороны, он подтверждает форму "Барсы", с другой — команда устала и вдобавок будет думать о вторничной ответке на "Монжуике". 3:2 не гарантируют ничего, когда против тебя Мбаппе, и все это понимают.

1 - Raphinha ???????? has scored his first brace with @FCBarcelona in all competitions (80 games). He is the first Barça player to score a brace in a knockout match in #ChampionsLeague since Messi in the semi-finals against Liverpool in May 2019. Decisive. pic.twitter.com/bR5luyL9Nz